Alta la violencia contra mujeres

Punto por punto

Augusto Corro

Las mujeres son víctimas de la violencia incontrolable en todo el país. Las autoridades solo muestran su incapacidad para enfrentar la de crímenes. Ni siquiera la pandemia del coronavirus (Covid-19) pudo detener los feminicidios. De acuerdo con las autoridades el primer trimestre de 2020 fue el más violento para las mujeres en México. De enero a marzo del año en curso 964 mujeres fueron asesinadas en el país: 720 de los casos están clasificados como homicidios dolosos y 244 como feminicidio.

Los feminicidios y en general la violencia contra las mujeres se convirtieron en un problema social sin salida. El gobierno no encuentra la fórmula que brinde seguridad a toda la población. En los discursos de los funcionarios se nota poco interés por atender la espiral de agresiones. Cuando se supone que empezamos a vivir en paz, surgen nuevos hechos violentos, con más mujeres asesinadas.

Por ejemplo, el lunes fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven universitaria, estudiante de Derecho, Diana Carolina Raygoza Montes, de 21 años, en una casa ubicada en la colonia Morelos del municipio de Tepic, Nayarit. El hecho impacto a la comunidad estudiantil y a la sociedad en general. La policía informó que la joven fue atacada y asesinada a puñaladas.

La Universidad Autónoma de Nayarit exigió al gobernador Antonio Echevarría García y al fiscal estatal, Petronilo Díaz Ponce, esclarecer los hechos y castigar a quienes resulten responsables. Las autoridades se comprometieron a revisar los avances de la investigación sobre el feminicidio. Dijo el mandatario estatal que él personalmente vigilara los trabajos de la policía en este caso.

El 21 de agosto de 2019, Diana denunció el acoso de que fue víctima mientras salía de la universidad, con el propósito de que el gobernador Echevarría García brindara seguridad a la población. En redes sociales, colectivas feministas y compañeras de Diana se pronunciaron contra los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien la semana pasada aseguró que un 90% de las llamadas de auxilio sobre violencia en contra de las mujeres son falsas.

Por cierto, otro asesinato ocurrió en Nayarit. No bien trascurridas 24 horas del feminicidio de Diana Raygoza, en Tepic, se reportó la muerte a puñaladas de Leonila de la Cruz Pancho, de 30 años de edad, vecina de la Cofradía-1, anexo de La Mesa, municipio del Nayar. Fue el esposo quien encontró a Leonila herida en el interior de su vivienda. Lesionada fue trasladada al hospital, pero murió en el camino.

Las cifras aterradoras

Como se ve, son aterradoras las cifras de las mujeres víctimas del machismo galopante que se practica en una sociedad, cuyas autoridades poco o nada hacen para erradicarlo. Se esperaba que las manifestaciones de las feministas influyeran para conseguir nuevas leyes para castigar a los delincuentes; pero eso no ocurrió. Quienes delinquen saben que disfrutarán de impunidad total.

En otros casos, los representantes de la ley son los primeros en no escuchar las demandas de justicia para las víctimas. ¿De qué sirve que se preste el servicio de telefonía para atender demandas de las mujeres acosadas si no se responde al llamado de auxilio? En respuesta a la ola de violencia, algunos funcionarios públicos aprovechan la oportunidad para anunciar programas de atención a las mujeres que no se cumplen.

En este espacio señalas las cifras de los feminicidios, pero el conocerlas no cambia la situación. ¿De qué sirve estar al corriente del número de mujeres que pierden la vida a manos de sus esposos, novios o amigos si la violencia crece sin que nadie pueda detenerla? El machismo y la impunidad son la fórmula que sirve de apoyo a los criminales. Estos últimos saben que son muchas las posibilidades de burlar a la justicia. No se les castigará por sus delitos, en un país donde la impunidad juega un papel muy importante. ¿Qué opina usted amable lector?

aco2742@hotmail.com