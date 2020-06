México pierde a uno de sus mejores actores: Héctor Suárez

Muere a los 81 años de edad

En cuatro años el comediante fue sometido a más de diez operaciones y en 2019 tuvieron que extirparle la vejiga y la próstata

Aunque ama a todos sus personajes, confesó que su consentido fue “El mil usos” por lo que representa, una situación que realmente se vive en México

Deja un legado de emblemáticos personajes que servían para hacer una crítica político-social

Gloria Carpio

“A los amigos, a los compañeros y a todos los medios de comunicación:

Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández.

La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo.

Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación.

Dennos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podremos conversar con ustedes. ¡Gracias!

Descanse en paz, Héctor Suárez.

Atentamente

Su viuda, Zara Calderón.

Sus hijos: Héctor Suárez Gomís, Julieta Suárez Gomís, Rodrigo Suárez Calderón e Isabella Suárez Calderón.

Sus nietos: Paula Suárez Gomís, Ximena Suárez Palacio y

Pablo Suárez Quiroz.

Es así como el 2 de junio de 2020 amanecimos con la triste y dolorosa noticia que México pierde a uno de sus actores más destacados e importantes del cine, teatro y televisión, el siempre grande y recordado Héctor Suárez, cuyo fallecimiento fue anunciado por su hijo Héctor Suárez Gomís en sus redes sociales.

“¿Qué cuál fue mi grado de alcoholismo?, un día estaba filmando una película en españa y terminé, despertando, encima de un camello en egipto”

Héctor Suárez, un genio de la comedia, que era ovacionado por hacernos reír y llorar al mismo tiempo, y que en una ocasión le reveló al periodista y publirrelacionista Víctor Hugo Sánchez: “¿Qué cuál fue mi grado de alcoholismo? Mira, para que te des una idea: un día estaba filmando una película en España y terminé, despertando, encima de un camello en Egipto”, falleció a los 81 años de edad, nació el 21 de octubre de 1938, en la Ciudad de México.

No dejaba que la prensa le preguntara pendejadas; el único actor que se enfrentó a Televisa y TV Azteca

Con una voz ronca inconfundible, a quien los representantes de los medios de la comunicación le llegaron a tener pavor ya que no dejaba que le preguntaran pendejadas y de recia personalidad, un día dijo: “Si una vez me di un agarrón con don Emilio Azcárraga Milmo, ¿por qué me habría de dejar de nadie?”, sin embargo, era amable, educado y cariñoso, pero siempre defendiendo sus ideales, afirmaba que el medio artístico estaba lleno de ojetes y miedosos, y exclamaba “soy el único que puedo decir me he enfrentado a estas empresas (Televisa y TV Azteca), por no callarme, por decir lo que de verdad pienso”, exclama con la frente en alto este gran actor cuyos inicios se dieron en la década de 1960, cuando se abría paso en producciones televisivas como “Un hijo cayó del cielo” y “Chucherías”, al lado de actores como Ángel Garasa, Héctor Lechuga, Leonorilda Ochoa y Alejandro Suárez (su medio hermano).

Estudiaba arquitectura en el IPN, pero gracias a la novia de su hermano y al maestro Carlos Ancira descubrió que lo suyo era la actuación

Héctor Suárez descubrió su vocación a la actuación cuando la novia de su hermano Sergio le pidió que le ayudara a ensayar el texto “Los muertos”, por lo que en 1958, a la edad de 20 años, fue a una clase con el maestro Carlos Ancira y de ahí se dio cuenta que lo suyo era ser actor y no la carrera que estaba estudiando arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional.

Con personajes emblemáticos como “Tránsito“, al que interpretó en El mil usos (1981), “El No hay” y “Doña Soyla”, en el programa semanal “¿Qué nos pasa?” y “El negro Tomás”, en “Puro loco”, respectivamente, Héctor Suárez dio muestra de la experiencia que adquirió en teatro, cine y televisión, medios de expresión en los que tuvo presencia, a veces de manera simultánea, además de las exitosas temporadas de cabaret que realizó en los más importantes centros nocturnos.

Su lucha contra el cáncer de vejiga comenzó en 2015

En los últimos años, Héctor Suárez se embarcó en protagonizar las piezas teatrales “La señora de su casa”, “Los locos Suárez” y “La Señora Presidenta”, sin embargo, los problemas de salud, a raíz del cáncer de vejiga que le fue detectado el 4 de septiembre de 2015, comenzaron a cobrarle factura al histrión.

En septiembre de 2019 Suárez Gomís reveló que su padre estaba libre de la enfermedad contra la que luchó y que lo mantuvo en el hospital durante algún tiempo.

“Había un ligero miedo de que el cáncer se hubiera ido al colon, el doctor no encontró absolutamente nada. Temían que el colon pudiera haber estado pegado a la vejiga, pero no”.

“No han pasado ni 24 horas de la cirugía y ya está echando desmadre! Dice que me lleva la delantera en estar incompleto porque yo no tengo pelo, un huevo y él no tiene un riñón, próstata, vejiga, vesícula… ¡Y pelo! No se dejen engañar con los efectos especiales que lo hacen tener una gran mata de pelo. ¡La última vez que sentí tanta felicidad, fue el día que nacieron mis hijos! Te amo, papi”, escribió Gomís en Instagram acerca de la rápida recuperación que había tenido su padre tras una nueva intervención.

El 3 de mayo de 2020, en medio del confinamiento por la pandemia de COVID-19, Héctor Suárez decidió debutar en la plataforma TikTok con un personaje al que llamó “Don Sebas”; con tan solo nueve publicaciones, el actor consiguió más de 140 mil seguidores y más de 254 mil “me gusta”.

Siempre recalcó no ser comediante sino actor

El gran actor Héctor Suárez siempre recalcó que él no era comediante, sino actor. “Yo no me considero cómico, nunca me he considerado cómico, me lo dicen, no me molesta, lo juro, me tiene sin cuidado, pero yo soy actor, preparado de escuela. Tengo una cantidad de estudios atrás con Jodorowsky, Ancira”.

En su programa “Qué nos pasa”, se distinguía por su sátira política, nunca se quedaaba callado ante el gobierno en turno. En 2017, Héctor Suárez declaró que fue amenazado de muerte a medidados de abril por sus críticas al Gobierno de México y al presidente Enrique Peña Nieto, según dijo en el noticiero “Aristegui en Vivo”.

Fue amenazado de muerte por criticar el gobierno de Peña Nieto

Según relató el artista, los hechos sucedieron en un centro comercial en el estado de Morelos, cuando Suárez fue al baño. Al entrar no vio a nadie, sin embargo, una vez adentro, sintió “una pistola en la nuca y una amenaza terrible, verbal, violentísima”, declaró.

“Te vamos a matar a ti hijo de tu perra madre”, dijo el perpetrador de la amenaza -en palabras de Suárez- tras encañonar a su víctima.

“Me pidió que dejara de hablar del Gobierno y de la Presidencia”, narró y agregó que no sabe quién está detrás de esto, pero que no cree que sean las autoridades: “No los creo tan estúpidos”.

“Estoy aterrado”, dijo. “Mi vida ya no es la misma desde ese día, estoy muy asustado, ya no por mí sino por mi familia”.

Aunque tuvo una infancia llena de carencias y una familia disfuncional, como padre Héctor Suárez fue de los más carilosos. “Soy un padre amorosísimo. Me los como a besos. Soy tierno, los amo, soy un padre cursi. Rayo en la cursilería, también soy un padre llorón. Que no me toquen a mis hijos por quienes yo daría mis piernas”.

De su padrastro Gustavo Murillo decia: “Yo a mi padrastro le beso los pies por lo bien que trataba a mi madre, era un hombre bondadoso, bueno, pero las circunstancias hacen que mi hermano y yo vivamos con una abuela, que era una soldadera severa, con una sabiduría extraordinaria y con un corazón maravilloso. Mi abuela es la consecuencia de quien yo soy, por eso en mi libro, hablo mucho de ella y el título es una frase que me dijo y siempre y se me quedó muy grabada: ‘Las águilas vuelan solas, los ojetes en parvadas’”.

Su conexión con Dios

Suárez deja claro que tiene muy buena conexión con Dios a quien agradece todo lo que ha vivido pues a pesar de las tribulaciones por las que ha pasado, ha logrado tener una familia que adora y una carrera exitosa, en la que sigue anotándose éxitos.

Héctor Suárez quiso ser arquitecto, pero por accidente suplió a un actor en teatro y de ahí pasó a tomar clases con Carlos Ancira lo que lo definiría en el oficio actoral.

Brillante trayectoria

A lo largo de la década de los sesenta, Héctor Suárez también hizo participaciones importantes en cine en títulos como “La maldición de oro”, dirigida por Jaime Salvador, en 1965; “Lanza tus penas al viento”, bajo la dirección de Julián Soler, en 1966, en la que dio vida al personaje de “Alejandro” y para 1969 protagonizó la cinta “No se mande, profe”, al lado de Enrique Guzmán, Hilda Aguirre y Sara García.

“Pantaleón Requejo”, en Ambición Sangrienta, de 1968; “Sargento Margarito”, en “La marcha de Zacatecas” y “Marcelino”, en “El Ángel”, ambas de 1969 y “Armodio Horcasitas”, en “Para servir a usted”, de 1971, fueron algunos de los personajes y títulos cinematográficos con los que Suárez finalizó su primera década de trayectoria y con los que inició los años setenta, respectivamente, década que le ofreció protagónicos destacados en como los que realizó en “Diamantes, oro y amor” y “De qué color es el viento”, ambas estrenadas en 1973.

Para 1972, llegó a la vida de Héctor Suárez, la cinta “Mecánica Nacional”, dirigida por Luis Alcoriza, en ella, el actor dio vida a “Gregorio- Goyo”, y actuó al lado de Manolo Fábregas, Lucha Villa, Sara García, Alma Muriel, entre otros.

Fue con México, “México, ra ra ra”, dirigida por Gustavo Alatriste, en 1976, que Suárez desarrolló diversos personajes y compartió sets de filmación con Patricia Reyes Spíndola, Leticia Perdigon y Ernesto Gómez Cruz; a aquella participación le siguió el papel de “Pancho”, en “El Buscabullas”, del mismo año, su actuación en “¡Oye Salomé!”, y el personaje de “El Mobil Oil”, en el filme Picardía Mexicana, protagonizado por el cantante mexicano Vicente Fernández, ambas de 1978.

Aunque su trayectoria en los años sesenta y setenta fue consistente, para los ochenta Héctor Suárez se consolidó gracias a personajes como “El mil usos” y al ingenio y originalidad que imprimió en la serie de televisión “¿Qué nos pasa?”, pero antes de aquellos proyectos que le dieron fama y lo catapultaron como una de las más grandes figuras de la comedia en México, el actor dio muestra de su rango interpretativo en las producciones cinematográficas “Como México no hay dos” y “Lagunilla, mi barrio”, de 1981; “Valentín Lazaña” y “Lagunilla 2”, de 1982.

Aquella década se convirtió en la etapa de secuelas en el cine que recreaba, en buena parte de sus producciones, la problemática social de las clases marginadas; posteriormente llegaron a la carrera de Suárez títulos como “El rey de la vecindad”, (1985).

Siempre se expresó de una forma linda de las mamás de sus hijos

Aunque no le gustaba hablar de sus relaciones amorosas, siempre se expresó muy bien dee las mamás de sus hijos: “Tengo una mujer que amo, que adoro, que respeto, una mujer fuera de serie: Zara Calderón, que es extraordinaria y tuve una mujer también hermosa: Pepita, la madre de Héctor y Julieta. Que Dios me la bendiga. Ella también tiene su lugar muy especial en mi corazón, en mi vida, la adoro, por eso hablar de amoríos sonaría muy frívolo y lastimoso para la gente que me ama”.