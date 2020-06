Reinician vuelos de EU a Q. Roo desde este mes y de Europa, en julio

José Luis Montañez

La frecuencia crecerá paulatinamente, confía Darío Flota, del CPTQ

El director del Consejo de Promoción Turística de la entidad (CPTQ), Darío Flota, aseguró que el volumen de vuelos de aerolíneas internacionales crecerá paulatinamente desde esta semana de junio.

“En la semana del 1 al 7 de junio la mayor parte de las aerolíneas ya estará volando; en este momento vuelan American Airlines, desde Miami, Charlotte, Dallas y Chicago; Jet Blue está volando a Nueva York; United los está haciendo a Houston y en el transcurso del mes se integra Delta, volando de Atlanta, y SouthWest que tiene conexión con 16 diferentes ciudades de Estados Unidos va a empezar a reinstalar los vuelos, también AA va a empezar a instalar otras rutas incluyendo de Dallas a Cozumel”, dijo.

Sobre los viajes desde Europa, adelantó que será en julio la reanudación del vuelo desde Madrid.

Detalló que campaña con el lema “Caribe Mexicano, lo mejor de dos mundos” abocará los recursos a la reactivación de los viajes desde México, Estados Unidos y Canadá, que representan el 70% de sus visitantes, mientras que el otro 30% se reparte entre países de Europa y Sudamérica.

A la par de la apertura de hoteles, otras actividades reanudarán actividades como los campos de golf, clubes de playa y algunos parques y toures, como los de Grupo Xcaret, que estarán listos para el 15 de junio.

Habría pruebas rápidas de Covid-19 en hoteles

Darío Flota destacó que, si bien, no está contemplado en los protocolos sanitarios de la entidad, algunos hoteles contemplan la adquisición y aplicación de pruebas rápidas de Covid-19, “Ya se aprobaron 3, el problema es la disponibilidad, 2 de China y una de la Fundación Abbott en EU, donde su presidente les ha impedido que se comercialicen afuera de su país. Ya hay un trámite iniciado para que Quintana Roo esté considerado en la lista de clientes. En cuanto estén disponibles, los hoteles las podrán tener y hay muchos que las están considerando para su protocolo de la industria de reuniones”, detalló.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) informó de la difusión de un sello global de seguridad en cuestiones sanitarias para garantizar que los destinos apliquen protocolos para prevenir contagios de covid-19 con estándares internacionales, y Cancún junto con el Caribe Mexicano fueron incluidos con otros 4 destinos: Arabia Saudita, Sevilla y Barcelona en España, y Portugal.

Laboratorios donde puedes realizar prueba de coronavirus

El gobierno federal autorizó a una segunda empresa de laboratorios en Quintana Roo para la realización de pruebas de Covid-19, las cuales ya comenzaron la comercialización con un costo que puede llegar a los cuatro mil pesos. Alejandra Aguirre Crespo, secretaria de Salud en el estado, comentó que los dos laboratorios autorizados se encuentran en el municipio de Benito Juárez, Laclicsa y Salud Digna, que fueron evaluados en coordinación con el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

Agregó que también se va a invertir en nuevo equipo para robustecer la respuesta del laboratorio estatal (ubicado en Chetumal), que diariamente realiza el análisis de entre 80 y 100 muestras.

Cofepris aprobó cuatro pruebas rápidas más

A su vez, la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) aprobó cuatro pruebas rápidas más para la detección del virus, que podrían indicar si la persona ha sido expuesta a este virus y si ha desarrollado inmunidad.

Los dispositivos provienen de empresas de China y Corea del Sur y fueron: Certum 2019-nCov IgG/IgM de la compañía AllTest Biotech; Panbio Covid-19 IgG/IgM de la empresa Abon Biopharm; Novel Coronavirus 2019 nCoV IgG/IgM de Genrui Biotech; y Standard Q IgM/IgG de SD Biosensor.

Carlos Joaquín González, gobernador de la entidad, indicó que es indispensable revisar el ingreso aduanero de las pruebas que ya fueron evaluadas por Cofepris, ante la reapertura de la industria turística. “Es indispensable, señor Presidente, que empecemos a revisar también el ingreso aduanal de las pruebas rápidas, hay algunas que ya se aprobaron, para nosotros serán fundamentales y un auxiliar preventivo muy importante para esta reapertura”, destacó.

El Presidente de México respondió que “todo lo que ayude se debe de permitir, nada se debe de desechar si es para, primero, saber si hay una persona infectada, contagiada. Todo lo que se haga en esa materia debe de permitirse, no debe de impedirse. Hay que nada más saber el grado de efectividad de las pruebas rápidas”.

De acuerdo con el proceso de Autorización Temporal de Pruebas Serológicas, una vez que las evaluaciones hayan concluido satisfactoriamente, la empresa deberá solicitar a Cofepris el permiso de importación, que deberá ser autorizado por comercio internacional para que finalmente el fabricante pueda comercializar las pruebas.

Se incrementa el tránsito en la Zona Hotelera

Varios hoteles y comercios de la Zona Hotelera de la ciudad se preparan para reabrir sus puertas a la nueva normalidad, por lo que la afluencia de vehículos, colectivos y particulares, es mayor, aunque todavía no se permite la entrada a turistas.

Desde el lunes, muchos restaurantes, bares, locales comerciales y cerca de 40 hoteles reabrieron sus puertas, pero únicamente para readecuar sus protocolos y para capacitar a su personal, no así para atender clientes, pero todavía algunos despistados se atrevieron a dirigirse a los negocios para querer adquirir alguno de los servicios, mismos que les fueron negados.

En los dos accesos a la Zona Hotelera, personal policiaco se encarga de revisar que la gente porte cubrebocas y justifiquen su entrada al Bulevar Kukulcán.

A diferencia de las semanas anteriores, en las que el bulevar lucía casi vacío, con su ocasional autobús, ayer ya se formaban filas de vehículos, automóviles, motocicletas y transporte público, esperando pasar los retenes.

Después de meses de inactividad, los autobuses de transporte de personal de distintas marcas nuevamente recorren la zona hotelera, llevando o trayendo a trabajadores de distintas cadenas.

Pero, a quienes no se les permitió el ingreso, es a los turistas, de hecho cuatro paseantes nacionales fueron bajados por la policía de un autobús, pues no acreditaron laborar en algún hotel o comercio “Íbamos a conocer. Les dijimos incluso que no nos bajábamos, solo queríamos recorrer, pero se negaron y nos bajaron en plena avenida”, comentó una de las turistas.

Por su parte, un comerciante, dijo que llegó a Cancún a dejar productos y quiso aprovechar para pasear, pero no se lo permitieron. “No sé cuándo se abren las playas. Dijeron que estaba el ‘Peje’ de visita para inaugurar eso, pero tengo entendido que es para el Tren Maya”, comentó.

