Escritura y lectura son fundamento de la civilización: Guillermo Arriaga

El escritor ofreció charla a través de las redes sociales de UAEM

Toluca, Estado de México.– La escritura y la lectura son fundamento de la civilización y sin ellas el mundo está destinado a la barbarie, sostuvo el escritor y cineasta mexicano, Guillermo Arriaga Jordán, durante la charla que se trasmitió a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México.

En el perfil de Facebook de la UAEM y en UniRadio 99.7 FM, el Premio Alfaguara 2020 por la novela Salvar el fuego indicó que sin la lectura y la escritura no es posible la transmisión de conocimiento.

El autor de El salvaje, El búfalo de la noche y Un dulce olor a muerte afirmó que escribir es una profesión, un trabajo como el que desempeña cualquier otra persona.

El guionista de las películas Amores perros, 21 gramos, Babel y Los tres entierros de Melquiades Estrada aseveró que él escribe de manera improvisada, así que no realiza diagramas o escaletas. “Uno escribe lo que puede no lo que quiere. La escritura no es un acto de la razón, es de la intuición”.

El ritmo de un libro, manifestó el ganador a mejor guion en el Festival de Cannes 2005, lo marca la misma obra y el autor debe descubrirlo. “Las novelas son animales indomesticables, salvajes, difíciles. No se puede controlar la obra, los personajes van a donde quieren”.

Guillermo Arriaga destacó que la cacería es una actividad fundamental en su proceso de escritura. “Si no cazara no podría escribir, la naturaleza me acerca a las verdades y más potentes contradicciones de la condición humana. Nosotros somos naturaleza; sin embargo, vivimos en un mundo donde el contacto con ella se está perdiendo”.