Pide Durazo neutralidad política en temas de seguridad y respeto a los derechos humanos

Al tiempo de convocar a formar un solo frente contra la delincuencia, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, invitó a no politizar la seguridad en el país durante la pandemia del coronavirus.

Durante su participación en la Reunión de la Zona Noroeste de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, que está formada por los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, el funcionario federal resaltó que de no establecer una coordinación, y que es momento de respetar la seguridad como campo de neutralidad en temas de política.

“Si respetamos ese objetivo de neutralidad, estaremos blindando con una gran fortaleza todo aquello que tiene que ver con la seguridad pública”.

“Hagamos un solo frente para combatir la criminalidad, no obstante que los temas que abordamos no son fáciles, pero tenemos que transitar en un ámbito de neutralidad política para no complicar las cosas”, reiteró el secretario Durazo.

Es necesario, expresó Durazo Montaño, revalorar y fortalecer los vínculos de colaboración con los estados y municipios, sobre todo en el respeto a los derechos humanos, evitar caer en excesos.

“Estudios a nivel mundial señalan que la eficacia de los cuerpos de seguridad no puede basarse en violación a los derechos humanos, todo uso excesivo o represivo de la fuerza, termina por revertirse. Lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, es toda una lección. Falta mucho por hacer a nivel municipal, muchas de las autoridades locales están rebasadas y sería de mucho apoyo de las autoridades estatales”.