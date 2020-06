¿BOA?… ¡No mm…s!; y AMLO se llevó ayer el meme de platino

Si quería distraer, lo logró. En eso sin duda es el mejor de los manipuladores. Pero si a la vez quería posicionarse y buscar un nuevo enemigo para llevar a los suyos por el agotado camino de la búsqueda de solidaridad con el benefactor amenazado, eso si le falló. Más bien su resultado es el de la burla y la risa generalizada. Peor que el payaso del circo. Bueno, hasta sus chairos se burlaron del compló.

Desde la introducción, todo lo saló mal. De meme, pues. Todo comenzó en la mañanera de ayer con una presentación incoherente, atropellada…

“Que siga el debate, es importante el debate, pero con urbanidad política, no te deja…, te mandaron eso, a ver, ¿por qué no lo pones?, sí, ese, a ver que nos…, a ver si…, lo lees tú, porque yo no lo he visto bien, Jesús, pero como ya me imagino las cosas, es como las figuritas, está ya la tengo, a ver sí…”

¿What?

Luego lo que ya todos saben, Jesús Ramírez, su coordinador de medios e información leyó rápido y con inocultable pena, ¿sentido de culpa?, el documento que aparecía con la leyenda de “confidencial” que aparecía en la gran pantalla del Salón de la Tesorería.

BOA es el título del bodrio. Bloque Opositor Amplio, pues. Nada que ver con las conjuras, complots de antaño, que acudían a aspiraciones y sentimientos y que llevaban títulos como “Operación amanecer”, “Operativo Trueno”, “Luz del Renacimiento”, “Por la Nación y Nuestro Destino” o algo así… pero no BOA, no la chinguen.

Claro, la revelación de la conjura conservadora, del complot para “derrocar” a AMLO llenó las redes, pero con burlas…

Macario Schettino bromeó: Ya lo había informado la SS (Sonora Santanera)… ¡Es la BOA!

Javier Corral, igual: En la torra… ya nos descubrió Jesús Ramirez por lo pronto López Obrador no podrá negar que vamos a tener un jingle muy sonoro y pegajoso… Es la boa… es la boa…

Y así al infinito…

Otros la tomaron en serio y como Ciro Gómez Leyva, Denise Dresser, Víctor Trujillo -autor de Brozo-, y Felipe Calderón negaron ser parte del BOA.

Calderón aprovechó para señalar que en lo denunciado por AMLO y su vocero no hay causa ilegal:

No conozco el documento, ni siquiera estoy seguro que exista, pero, si fuera el caso: 1) que la oposición se organice es su derecho; 2) que el gobierno la espíe es un delito, indicó en un twitt.

Dresser comentó: Hoy un presidente por el cual voté me acusa de formar parte del “Bloque Amplio Opositor”, La Boa. Aclaro que el único grupo al que pertenezco es el de ciudadanos demócratas/libres/exigentes que critican al poder para que gobierne mejor y en nombre de todos…

El periodista Héctor de Mauleón lo tomó a chunga: ¿Y qué complot en su contra descubrió hoy el presidente?

Otros compararon la revelación presidencial como lo de las enfrijoladas de Anahí y hacia media tarde ya había varios videos con la Sonora Santanera tocando la Boa con el cantante con la cara de AMLO.

LA DENUNCIA…

Una vez revelado el complot conservador, la Presidencia repartió copias digitales del documento de unas 7 páginas.

Todo apunta a una estrategia para desbancar a Morena y a los candidatos de AMLO en las elecciones de junio del próximo año, para luego ganarle el referéndum de revocación de mandato previsto para el año siguiente y así echarlo fuera de la Presidencia.

El caso es que no hay nada extraño en eso. Todas las fuerzas políticas de la oposición y sus simpatizantes van a buscar eso porque ese el juego democrático.

Para eso está el INE y por eso son las elecciones. Unos a mantenerse en el poder y otros a quitarlos.

Todo lo demás es choro mareador.

El documento “confidencial” que se supone fue “entregado en Palacio” por un simpatizante no identificado ni registrado de AMLO, va firmado por todos los personajes y organizaciones, políticos y gobernadores, que alguna vez han emitido un comentario adverso a López Obrador.

Muchos de ellos negaron ayer mismo ser parte de BOA. Otros lo tomaron con humor.

La contienda electoral del 2021 ya inició: Monreal

Pero hubo quienes lo tomaron en serio. Uno de ellos fue Ricardo Monreal, líder de la mayoría senatorial de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la cámara alta quien, como en el jiu jitsu aprovechó la inercia informativa para indicar que el proceso electoral de 2021 ya inicio.

“Demasiado rápido, pero ya comenzó”, afirmó.

Consideró que en medio del ambiente político polarizado y crispado existente hoy en México, la aparición de un manifiesto como el del Bloque Opositor Amplio o BOA, era procedente convocar a una tregua política para llegar en paz al próximo proceso electoral del 2021.

Ahí, recordó, se van a definir 4 mil cargos de elección popular –los 500 de la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y varios cientos en alcaldías y congresos estatales- por lo que existe un ambiente natural de competencia institucional de reparto de poder.

Entonces, agregó, es normal que todas las fuerzas políticas busquen ganar las elecciones.

Lo que no se debe dejar pasar, consideró, es que en este contexto se pudieran cometer ilícitos, o guerra sucia, proliferación de noticias falsas, que constituyen, dijo, “la degeneración de un proceso democrático, que no vale la pena pervertir y que está alejado de nuestro ideal de democracia”.

La expresión de intereses de grupos políticos, empresariales, incluso de comunicadores y líderes de opinión, entre otros, comentó, es lógica y entendible.

“En la pluralidad de la sociedad hay quienes comparten las ideas de la 4T y del cambio de régimen, pero también hay sectores, agrupaciones o personas que no están de acuerdo en la forma de conducir del gobierno”, aceptó.

Lo cierto es que la disputa electoral ha comenzado.

“Demasiado rápido”, apuntó.

Por el contexto existente, dijo esto es de esperarse.

“Una gran dinámica, una gran movilización e incluso la confrontación de ideas, ya que se postularán plataformas, ideales y principios de distintos sectores de la población”.

El zacatecano exigió que el Instituto Nacional Electoral aclare todas aquellas acciones que intentan pervertir al proceso electoral del 2021 y así evitar que la contienda se desborde.

Por ello es necesario que el INE profundice en la existencia de redes y grupos que actúan y arman estrategias en contra el gobierno federal.

Acciones que calificó como graves y delicadas. En especial las que operan en medios digitales y que han sido creadas exprofeso, o bajo financiamiento ilegal, es decir, con recursos públicos o de empresas privadas, y que actúan al margen del derecho.

Lo importante, agregó, es evitar la polarización, la confrontación violenta y la profundización del odio clasista y el rencor. Eso hay que erradicarlo.

