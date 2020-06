Trabajadores hoteleros festejan a los primeros turistas

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

Vivimos un momento histórico, de eso no hay ninguna duda, una de esas ocasiones en las que las circunstancias hacen tambalearse los cimientos de la civilización. El mundo entero ha frenado su frenético ritmo lo suficiente como para permitir que en cada uno de nosotros surjan ideas que desafían todo lo que dábamos por sentado. Reflexiones realmente valiosas que solo pueden darse en un contexto como éste.

La gente tiende a olvidar, es la naturaleza humana, pero esta es una oportunidad única para que nada vuelva a ser igual y aprender de los errores que nos han llevado a la situación actual.

Estamos en la coyuntura perfecta para crear un banco de reflexiones, para escuchar las voces de todo el mundo y, al cabo de un tiempo (cuando todo haya pasado), observar cómo han evolucionado esos mismos testimonios junto con el contexto social.

Solo el tiempo dirá cómo será el mundo en el que viviremos tras el COVID19, los expertos auguran importantes cambios en la economía global y las relaciones sociales. Pero lo que está claro es que los tiempos extraordinarios que vivimos ya han dejado una profunda huella en millones de personas en todo el mundo.

Mientras la pandemia del COVID-19 avanza, el Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que es víctima de un complot para derrocar la presente administración federal.

Al respecto, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se deslindó de formar parte de un frente opositor al Gobierno de México y a través dos mensajes vía Twitter aclaró: “En #QuintanaRoo creemos en la UNIDAD y la coordinación en el trabajo. Creo en la Democracia y la política que nos permite pensar diferente pero ponernos de acuerdo para avanzar. No he participado ni participaré en ningún bloque que busque desestabilizar al País”.En el otro mensaje, el ejecutivo quintanarroense precisó: “Rechazo la confrontación. Estamos concentrados en el cuidado de la salud, la recuperación económica, las afectaciones por inundación de muchas poblaciones y en todas esas acciones trabajamos coordinados con los Órdenes de Gobierno y la población. #JuntosSaldremosAdelante”.

Desde el lunes pasado inició la actividad turística en Cancún con la recepción de huéspedes en hoteles de la zona de playas, aunque escasa y con estrictas reglas de seguridad sanitaria.

De acuerdo al programa de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres (AHCPM&IM) 17 hoteles abrieron en la zona de playas de Cancún, 22 en la zona centro de la ciudad, uno en Puerto Morelos y uno en la zona continental de Isla Mujeres para un total de 7,455 cuartos y 41 hoteles. Otros 26 hoteles tienen programado abrir en diversas fechas este mes de junio.

Un recorrido por la zona hotelera de este balneario confirmó que la actividad turística para el caso de un pequeño número de hoteles, ya que la mayoría de los inmuebles en los primeros nueve kilómetros del bulevar Kukulcán, permanecen cerrados al público.

Hoteles como el Ocean View Cancún Arenas, en cambio, reportó hasta el 25 por ciento de sus habitaciones ocupadas, en su mayoría con huéspedes mexicanos procedentes de Tamaulipas, Chihuahua, y Nuevo León.

El hotel aplica medidas de seguridad sanitaria que incluyen cubrebocas, guantes y caretas protectoras en todo su personal, toma de temperatura a los turistas, tapetes sanitizantes, gel antibacterial y sanitización de los turistas usando rociadores en todo el cuerpo.

Siguiendo los protocolos de seguridad sanitaria de la Secretaría de Turismo de Quintana Roo, no permiten el acceso de los turistas a los restaurantes ni a las playas, sino solamente permanecen en el área de albercas.

El complejo hotelero The Moon Palace Resorts, comenzó operaciones en un 30 por ciento de su capacidad de más de dos mil habitaciones, para lo cual difundió un video con los festejos al recibir a los primeros turistas, https://www.youtube.com/watch?v=5cfAwF8uBpU

El hotel RIU Palace, también inició operaciones con escasa presencia de turistas. Un colaborador del centro de hospedaje mencionó que no era ni una docena de turistas los que estaban alojados este lunes.

Los hoteles de la zona de Punta Cancún, incluyendo los de cadena hotelera posadas, se mantienen cerrados y para el caso del hotel Casa Maya,Real Inn, NY Krystal no hay fecha de apertura pero ya hay personal del hotel laborando dando mantenimiento a los inmuebles y sanitizando espacios comunes.

En materia estadística, las autoridades sanitarias informaron que en Quintana Roo han ocurrido 427 defunciones. A la fecha suman dos mil 235 casos positivos y 421 personas permanecen en aislamiento, al tiempo que otros 145 pacientes fueron hospitalizados.

En otro orden de ideas, le informo que Discovery Latin America/U.S. Hispanic (DLA/USH), una división de Discovery Inc., anunció el nombramiento de Nicolás Mc Cormack como Vicepresidente de Ventas Publicitarias para México. Luego de una larga trayectoria liderando el equipo de ventas del Cono Sur, Nicolás Mc Cormack inició ya la transición de responsabilidades para comenzar a abocarse al mercado mexicano a partir de mediados de junio de 2020.

Mc Cormack reportará directamente a Miguel Cárdenas, Director General de Discovery México. “Estamos muy entusiasmados por sumar a Nicolás al equipo en México. Confiamos en que su talento y visión estratégica potenciarán el desarrollo de nuevas y existentes oportunidades comerciales en nuestro mercado”, dijo Cárdenas.

Como Vicepresidente de ventas publicitarias en México, Mc Cormack estará a cargo de liderar un sólido equipo de profesionales y se centrará en generar estrategias para asegurar el crecimiento de las operaciones comerciales; así como en el desarrollo de iniciativas para potenciar las oportunidades de comunicación de las marcas, que incluyen los proyectos de branded content.

Nicolás aportará su gran expertise para brindar soluciones multiplataforma que conecten de manera eficiente a las marcas con los consumidores, a partir de la diversa cartera de productos digitales y de marcas lineales que componen el portafolio de Discovery.

“La confianza depositada por la Compañía me enorgullece, y me compromete aún más, con este desafío, que entre otras muchas cosas que destaco, me va a dar también, la oportunidad de interactuar en el día a día, con excelentes profesionales, como los que tiene México, en la Industria”, dijo Mc Cormack.

Antes de unirse al equipo de Discovery, Nicolás se desempeñó como gerente general en GranTV, representante de ventas publicitarias de la compañía hasta 2013. Mc Cormack construyó su carrera profesional en ESPN, donde fue director senior de ventas publicitarias de Disney & ESPN Media Networks. Mc Cormack es licenciado en Publicidad, egresado de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES); empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

