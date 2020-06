De Alamán a AMLO

AMN. – El ilustre y muy sabio Lucas Ignacio José Joaquín Pedro de Alcántara Juan Bautista Francisco de Paula Alamán y Escalada, pasaría a la historia como escritor y el más formidable ideólogo del conservadurismo mexicano después de la guerra de independencia.

Como historiador, al padre de la patria, Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Cotilla Gallaga Mandarte y Villaseñor, Lucas Alamán le cargo la mano como ningún otro escritor, sobre todo por la crueldad con la que las huestes insurgentes emplearon durante la toma de la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, donde masacraron a prominentes ricos de Guanajuato, la mayoría de ellos españoles.

Entonces, ¿Cuál fue la causa por la que Alamán sintiera tanto odio contra el libertador de México?

Cuentan que la madre de Lucas Alamán le envío al cura Hidalgo una carta en la que le imploraba perdonarle la vida a un ricachón integrante de su familia, pero ocurrió que la carta jamás fue entregada al cura Hidalgo y el tío de Lucas Alamán fue asesinado, fue así como Lucas Alamán que por aquella época contaba con apenas 18 años de edad, montó en cólera y juro que el llamado zorro se las pagaría, y así fue, se las cobro en su historia de México.

Por aquella época en los partidos Liberal había toda una gama de intelectuales y hombres de pensamiento, Lucas Alamán, miembro del Partido Conservador fue uno de los hombres más inteligentes de México y de no haber sido porque Anastasio Bustamante se la atravesó en el camino, acusándolo de ser uno de los asesinos intelectuales del ex presidente Vicente Guerrero Saldaña, cuando en realidad era Bustamante el gran odiador de los caudillos de la independencia, Lucas Alamán habría sido un estupendo presidente de México.

¿Por qué hago historia?

Mire usted. En la última semana, Andrés Manuel López Obrador arremetería contra el historiador, Enrique Krauze. De quien se burló así: “Ahora, con los hechos de Guadalajara, un intelectual orgánico, Lucas Krauze Alamán, tomó partido o, mejor dicho, reafirmó su conservadurismo, y así otros. Qué bueno que se definan, nada de medias tintas y que cada quien se ubique en el lugar que corresponde, no es tiempo de simulaciones: o somos conservadores o somos liberales …”, eso dijo AMLO.

Y yo me pregunto: ¿Enrique Kreauze conservador? No. El afamado historiador es un liberal de 7 suelas quien así le respondería a AMLO: “Como historiador, me honra la comparación con Lucas Alamán. Pero como político, Alamán favoreció la concentración absoluta del poder en un líder iluminado, sin libertades y con un ejército potente. No soy yo, presidente López Obrador, quien se parece al conservador Lucas Alamán” … “AMLO no es un liberal, sino un conservador que busca la concentración absoluta del poder en un solo hombre. El poder absoluto es corrupto. El presidente López Obrador insulta, ofende y descalifica a la prensa y a los intelectuales. Viniendo del presidente, el discurso de odio es muy grave, porque autoriza a la gente a odiar y multiplica el discurso de odio. AMLO está más cerca de la tradición dictatorial conservadora, cerrada, centralista, que de la liberal”.

Eso lo dijo Krauze en una impecable entrevista con Ciro Gómez Leyva y la respuesta del intelectual haría que AMLO montará en cólera e inventará un supuesto documento en el que una Organización llamada “BOA” que quiere decir Bloque Opositor Amplio, busca desestabilizar a su gobierno y en él, supuestamente figuran intelectuales y los más acendrados críticos del mal llamado régimen de la cuarta transformación.

Sí, AMLO inventa un compló y chillando como si fuera un chiquillo para hacerse un mártir, busca echarle la culpa de su ineptitud a todo lo que se mueva y que no simpatice con su gobierno definiendo que: “O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país”.

AMLO engaña con un concepto bíblico, cuando en realidad es una tesis del fascismo hitleriano de Carl Schmitt, quien proclamaba “la política es la confrontación amigo-enemigo”.

