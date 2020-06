Anarquistas o vándalos solapados

José Luis Arévalo

Seguramente si usted es de esas personas que ama el patrimonio de su ciudad, ha de sentir impotencia y un terrible coraje al ver a un grupo de dizque anarquistas que destruye, pinta y vandaliza lo que durante años nos ha costado trabajo construir en nuestras bellas ciudades.

Y no me refiero solamente a la capital, lo mismo en Veracruz que en Guadalajara y en cualquier punto de la República en donde la llamada tolerancia de los gobiernos actuales permite que pasen estas cosas. Pareciera que tienen más derechos estos “manifestantes” que los propios policías. No en balde son los cuerpos policíacos a los que se les detiene y hasta se les exige una disculpa al haber sometido a una persona por cometer actos como los que vimos recientemente en varias ciudades del país.

¿Realmente estamos en una situación tan precaria en lo que se refiere a abusos policíacos como para permitir que estos inadaptados hagan lo que quieran bajo la bandera de la libertad de expresión? Y digo inadaptados empezando por los que cometen estos actos vandálicos hasta llegar a los que hacen oídos sordos. Y perdone usted si estoy siendo muy agresivo en mis comentarios, total, en esta nueva política de tolerancia, tampoco tendría porqué molestarse quien se sienta aludido.

El Presidente una vez más defendió a su jefa de gobierno de la CDMX al asegurar que hace bien al no caer en provocaciones, pero olvida que estos daños tienen un costo para el propio gobierno capitalino; el cual, no tiene presupuesto para tapar baches o para dar el apoyo prometido a los pequeños empresarios por esta pandemia -simplemente, aún no le entregan los recursos a las alcaldías para que a su vez se lo hagan llegar a los que lo necesitan-, pero si lo hay para hacer las reparaciones respectivas. Y en lo que se refiere a las empresas, imagínese el costo que tienen que pagar en un momento en el que llevan dos meses sin estar en funciones y muy seguramente a gran parte de esas empresas afectadas, les faltan varias semanas más para reactivar su economía.

No se trata de estar en contra de la libertad de expresión, somos bandera de su respeto y práctica. Se trata de respetar y hacer respetar el Estado de Derecho ante un grupo de porros que seguramente ni saben el verdadero significado y los alcances que el Anarquismo ha tenido en la historia de nuestro país.

Y créame que lo peor está por venir, esto apenas es el inicio. Basta con recordar que todavía antes de la llegada del Coronavirus a nuestro país, fuimos testigos de marchas de grupos feministas que, de igual forma, confundían el legítimo derecho de manifestarse exigiendo el fin de la violencia contra la mujer por la violencia callejera, la destrucción de mobiliario urbano y las agresiones contra los reporteros. Si a esto le agregamos la situación de la “Nueva Normalidad”, habrá que estar preparados para un sinnúmero de manifestaciones en las calles de gran parte del país.

Por cierto, me llamó mucho la atención el video que empezó a circular la tarde de este lunes luego de los actos vandálicos en la capital en el que aparece la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezando una marcha en la ciudad en su época estudiantil, cerrando calles y enfrentándose a la policía. Y comprendí el fondo de esta tolerancia, de la desaparición de la policía antimotín, de la permisión para que los dizque anarquistas hagan lo que quieran. Ojalá y muy pronto los gobiernos locales y por supuesto el capitalino, logren darse cuenta del daño que esto nos está ocasionando día a día, no sólo en el ámbito económico y político, sino también en la polarización de nuestra sociedad.

