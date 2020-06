Adultos mayores, el sector más vulnerables ante pandemia por su situación de abandono

Reparto de despensa en Naucalpan

NAUCALPAN, MEX.- Aunque la pandemia por coronavirus ha permeado en todos los sectores de la población, en el caso de las personas adultas mayores el patógeno no sólo amenaza su salud, en muchos casos también visibiliza su situación de abandono.

La emergencia sanitaria ha puesto en primer plano las dificultades que tiene este grupo poblacional para comprar alimentos, objetos de uso personal o disponer de dinero, ante la falta de familiares dedicados a su cuidado.

Así lo confirmó el director de Prevención del Delito en Naucalpan, Felipe Díaz Reyes, cuya área, adscrita a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, se ha encargado de repartir despensas y cubrebocas durante el periodo de resguardo.

“En la zona residencial hay un fenómeno que afecta a los adultos mayores, la gente dice ‘oye, pero tiene una casota’, pero hay gente sola que no puede salir o no están pensionados, viven de lo que les dan sus hijos y, o no les han depositado, o ya les depositaron pero no pueden ir al banco. También les ayudamos con eso, los llevamos al banco si lo necesitan”, comentó.

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, este 15 de junio, la titular del Departamento de Bienestar Social, Convenios y Empleos en Atención a Personas Adultas Mayores municipal, Rosalba Ruiz Pichardo, explicó que muchos habitantes de edad avanzada están en las calles trabajando durante la epidemia por necesidad económica.

“Un adulto mayor en la calle en esta situación de pandemia indica que es un adulto mayor que no tiene quién se haga responsable, porque si yo tengo a mi papá y está vendiendo afuera, ‘sabes qué papá, no vas a salir, aunque sea comemos frijoles, porque yo sé que te estás exponiendo y te puedes morir’”, dijo la servidora adscrita al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En el caso de personas adultas mayores que sí viven con sus familias, las distintas emociones ocasionadas por el confinamiento prolongado también propician maltratos.

En este sentido, la jefa de Clubes de las Personas Adultas Mayores (APAM) del DIF, Irma Avilés Batres, comentó que el resguardo en los hogares ha dado pie a problemáticas en las familias, con discusiones y peleas. De esta manera, con familiares o sin ellos, este grupo poblacional se encuentra en múltiples situaciones de maltrato.

En casos más graves, las personas adultas mayores sufren despojos.

En 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que 12.96 millones de personas mayores en México (el 10.5% de la población total, de acuerdo con el INEGI, 2017) están expuestas a la vulneración de sus derechos fundamentales.

De acuerdo con cifras presentadas por el organismo ese año, entre el 1 de enero de 2014 y el 29 de febrero de 2016, se presentaron 34 mil 200 denuncias por delitos contra personas mayores, de las cuales el 57 por ciento se inició por delitos patrimoniales (despojo, robo a casa habitación, fraude, daños en propiedad privada, entre otros).

Rosalba Ruiz Pichardo indicó que Naucalpan no es ajeno a esa situación, pues las disputas de inmuebles y bienes son la principal causa de maltrato y abandono hacia este sector.

El DIF Municipal se encarga de proteger a este sector poblacional, por lo cual cuenta con un equipo interdisciplinario que evalúa los casos y resguarda a las víctimas, en caso de considerarse necesario.

“Cuando nos llegan las denuncias, ya sean anónimas o del propio adulto mayor, del vecino o quien sea, va la trabajadora social junto con el abogado a hacer una visita, de ahí valoran si se requiere una segunda visita en la que vaya el médico o el psicólogo, según lo que vea la trabajadora social, si ya es una situación legal, se le da toda la asesoría y apoyo para que haga la primera denuncia”, detalló Ruiz Pichardo.