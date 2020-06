Asegura la UAEH pago puntual de quincenas a sus trabajadores pese al congelamiento de sus cuentas

Reconoce UAEH pago puntual del subsidio estatal por parte del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses

El bloqueo de 60 cuentas podría afectar el pago oportuno de cinco mil 648 trabajadores, 700 unidades económicas y productivas, 400 jubilados, 700 empleados por honorarios, a los becarios, y a 12 constructoras que trabajan para la Universidad

En las obras que realiza actualmente la UAEH, se están invirtiendo 951 millones de pesos, además se crearon mil 345 empleos directos y más de dos mil 300 empleos indirectos

Pachuca de Soto, Hidalgo.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cumplirá con su compromiso cabal de pagar la próxima quincena a sus más de siete mil trabajadores pese al congelamiento de 54 cuentas, así lo anunció el presidente del Patronato Universitario, Gerardo Sosa Castelán, a través de una entrevista en el Sistema Universitario de Radio y Televisión (SURTV) de esta casa de estudios.

En su mensaje para la comunidad universitaria y la opinión pública, Gerardo Sosa sostuvo que la UAEH mantiene una transparencia total, así como finanzas sanas pues no tiene deudas, por el contrario, tiene historial de pago oportuno de impuestos y de prestaciones sociales. “La UAEH ha manejado con eficiencia y eficacia los recursos económicos, tenemos un reconocimiento nacional por eso”.

Aseguró que los salarios de los trabajadores están garantizados salvo que la Universidad no reciba el subsidio federal o estatal. En ese sentido reconoció al gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, quien ha entregado los recursos económicos de manera puntual a la máxima casa de estudios de la entidad. Con el subsidio estatal, agregó, se pudo solventar el pago reciente de quincena.

Refirió que otro motivo por el cual no se podría pagar la nómina sería por el bloqueo de cuentas. Alertó que de no desbloquearse las cuentas significará no pagarles a cinco mil 648 trabajadores, 700 en unidades económicas y productivas, 400 jubilados, 700 empleados por honorarios y becarios; ni a los proveedores, dentro de los que resaltan 12 constructoras que trabajan actualmente en obras para la Universidad.