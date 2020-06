PAN plantea un mini-BOA de juguete al PRD y MC

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Sin obviamente escuchar a quienes desde la sociedad exigen a todos los partidos de oposición ir a una alianza amplia electoral, Marko Cortés, presidente del PAN, reveló ayer que pidió formalmente al PRD y a Movimiento Ciudadano ir coaligados apenas para algunas diputaciones federales en el proceso de 2021.

Su planteamiento quedaría en una especie de mini-mini-BOA (Bloque Opositor (para nada) Amplio), según lo planteó hace unos 10 días el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus mañaneras.

Cortés explicó que la propuesta a Ángel Ávila del PRD y Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano sólo incluye una alianza en al menos 75 de las 300 diputaciones de mayoría. Ni siquiera una tercera parte.

Para ir a una alianza en las 15 gubernaturas en juego, las diputaciones locales y las alcaldías, esperará que sus comités estatales hagan sus propuestas.

Cortés dijo no contemplar al PRI en este llamado.

Planteado así, Ávila del PRD no desechó la alianza y pidió sujetarla a una elección interna mientras que Castañeda, de MC, le dio las gracias y dijo que su partido no va al BOA panista de juguete en esta ocasión.

Castañeda agradeció la invitación “de buena fe” de Marko Cortés, y le aclaró que en el MC “no creemos que la alternativa para 2021 sea la formación de bloques, un escenario de polarización al que el Presidente de la República quiere llevar al país”.

Y pidió a la oposición en su conjunto a no caer en la trampa del Presidente, quien ante la emergencia sanitaria y la crisis económica que vive el país, dijo, se ha dedicado a crear distractores y a polarizar al país.

“Sabemos que el Presidente sigue con mayor atención las encuestas electorales que los indicadores de contagio y letalidad de Covid-19 y que sigue con mayor detenimiento y preocupación los escenarios electorales desfavorables para su partido, en lugar de las proyecciones económicas desfavorables para el país. Como lo hemos dicho en otra ocasión, lo de él es la campaña, no el gobierno”, precisó Castañeda.

Consideró que eso queda claro cuando ante una caída del 20 por ciento en las preferencias AMLO retomó lo de la revocación de mandato y luego sacó lo del BOA.

FRENAA responde

Los que aprovecharon este ambiente preelectoral y de irritación anti AMLO, fueron los dirigentes de FRENAA -Frente Nacional Anti AMLO- organizadores de las caravanas de los días recientes que llevaron a miles de mexicanos exigir la renuncia del mandatario en unas 40 ciudades de al menos 25 estados del país.

Ayer respondieron con los siguientes cuestionamientos una serie de planteamientos hechos por López Obrador días antes en Xalapa, Veracruz:

Dice (AMLO) que NO es una dictadura. FALSO… se cumplen los 5 parámetros mundiales con que se define una dictadura: Poder UNIPERSONAL (síndrome de Blanca Nieves y los 7 enanos). Cultos a la persona; ataque y cooptación a instituciones independientes y críticos; construcción del enemigo Inexistente (AMLO habla constantemente de: neoliberalismo, y conservadores; división de clases y polarización; plan inacabado, siempre prometiendo que ya mero, ya mero; afirma que somos una minoría (los de FRENAA), que el pueblo lo apoya: FALSO; en este momento (asegura FRENAA) la desaprobación de su gobierno ES MAYOR que la aprobación. Sólo hay que ver -indican-, que ya en todas sus giras por el país la gente NO ACARREADA lo cuestiona e insultan, retan y repudia (eso ocurrió en varios sitios de Veracruz y en Xalapa, anteayer).

—Nos llama “oposición”: FALSO; FRENA no es, ni será partido político; somos la soberanía, el mandante constitucional; nuestra lucha no es por un “hueso” o para competir por una silla, somos los que le pagamos su sueldo; éste no es un golpeteo político, es una exigencia: #AMLOveteYA;

—Dice que tenemos derecho a manifestarnos. VERDADERO; eso lo marca la constitución, no, él; nosotros no vamos a tomar paseo de la Reforma para desgraciar a todo mundo como él lo hizo; nosotros no vamos a quemar pozos petroleros como él lo hizo; nosotros nos vamos a hacer la payasada de ponernos “la banda presidencial” como él lo hizo; nosotros no vamos a llamar chachalaca a la investidura presidencial como él lo hizo; nosotros no vamos a mandar al diablo las instituciones, como él lo está haciendo. López, este junio 27 y 28, te vas a dar cuenta que quienes #SOMOMexico pedimos TE VAYAS YA. A FRENAA, nada lo frena”, planteó esta organización que cada vez crece más en sus concentraciones y reclamos.

Gutiérrez Müller se lanza contra Chumel

Bien dice el dicho de que, “quien se ríe… se lleva”. Y ayer la esposa de Andrés Manuel López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, le bajó el switch a una presentación del popular bloguero Chumel Torres quien había sido invitado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el Conapred, a dar una charla sobre la discriminación, clasismo y racismo en México.

La señora Gutiérrez Müller twiteo su inconformidad hacia esa invitación al exigirle a Chumel una disculpa por haberse mofado de su hijo y haberle colocado un apodo por el que ahora todos en redes sociales conocen al menor de los hijos del Presidente.

“¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad”, escribió la esposa de AMLO.

Al reclamo de la señora Gutiérrez Müller se sumaron otros tuiteros lo que llevó a Conapred a cancelar el evento.

Chumel, quien cuenta con miles de seguidores, y que lidera en un programa continental de HBO, normalmente reactivo, guardó esta vez silencio ante los hechos.

El derecho a la información, consustancial al derecho a opinar

Mónica Fernández, presidenta del Senado, afirmó ayer que, como lo establece la declaración de Universal de los Derechos Humanos, el derecho a la información es consustancial al derecho de opinar y expresar ideas.

Lo anterior lo señaló al participar en el Foro Digital “Garantía del Derecho de Acceso a la Información en Materia de Género”, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Fernández consideró que la transparencia, juega un papel muy relevante, pues es una de las garantías esenciales del Estado: “el derecho a la información es un derecho humano perdurable”.

Para la presidenta del Senado restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como lo es el abuso de controles oficiales o particulares, como la exclusión a medios impresos o electrónicos, o cualquier otro medio que pudiera impedir la comunicación y la circulación de ideas es algo que atenta a los derechos humanos esenciales.

La tabasqueña consideró además que la falsedad u omisión en el manejo de información, es una vulneración del derecho.

Además Pidió por ello colocar estos temas en el centro del debate, porque a pesar de la cuarentena, es imprescindible dialogar y concientizar sobre los problemas que debemos afrontar y superar, para evolucionar como nación y como sociedad.

Y pidió que se reconozca el derecho a la representación igualitaria, a la paridad en todos los órganos y espacios en los que se legisla, en los que se designa la política pública y en los que se asigna el presupuesto.

