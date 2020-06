“Amigos. Gracias por sus mensajes de apoyo. Estoy echando pizza y chelitas. Ya hablé con mi equipo y estamos todos chingón. (No es chela, es whisky)”, fue como reaccionó el youtuber Chumel Torres luego de que HBO Latin America anunciara: “ En virtud de las recientes alegaciones con respecto a comentarios hechos por Chumel Torres en redes sociales, HBO Latin America ha decidido suspender la transmisión del programa Chumel con Chumel Torres hasta nuevo aviso, mientras realizamos una investigación sobre las mismas”.

Esta cancelación se da luego de la polémica en que se ha visto envuelto Chumel Torres. Primero fue invitado a un foro para debatir sobre racismo en México, pero el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), institución organizadora, decidió cancelarlo por la ola de críticas en redes, en especial, de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin siquiera mencionar el nombre de Chumel, la esposa del presidente señaló: “¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad. @CONAPRED #ConLosNiñosNo”.

Posteriormente el conductor expresó disculpas a Beatriz Gutiérrez, señalando que su madre le hubiera pedido que lo hiciera. Sin embargo, en la entrevista hizo énfasis en que esta no era una disculpa al Gobierno, sino a la persona: “Al poder nunca le voy a pedir perdón”.

SERGIO MAYER PIDE A HBO RECONSIDERE SU DECISIÓN

Las expresiones de la Cultura Popular son parte fundamental de una Democracia sana y participativa, y deben ser respetadas. Lamento el hecho de que HBO Latin America suspendiera el programa de Chumel Torres”, escribió sergio Mayer en su cuenta de Twitter.

El diputado invitó a HBO Latin America, que reconsidere la decisión.

“En el momento en el que yo haga algo que no vaya de acuerdo con mi conciencia sí me disculparé (…). Quiero hacer esa precisión. Yo le ofrecí esa disculpa a una mamá enojada (Beatriz Gutiérrez Müller) porque no está bien que se burlen de su niño, no le pedí perdón al gobierno, dije lo humanamente correcto: Perdóneme, señora, usted es una mamá y a las mamás hay que respetarlas”.

Chumel Torres