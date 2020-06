Autoriza cabildo de Cuautitlán estímulos fiscales a vecinos para escriturar

CUAUTITLÁN, MEX.- Integrantes del cabildo durante la Quincuagésima Octava Sesión ordinaria de cabildo no presencial, autorizó otorgar estímulos fiscales para el ejercicio 2020 a los vecinos de San Francisco Cascantitla, para poder realizar sus trámites de escrituración y beneficiar a cientos de familias, reconoció el presidente municipal Ariel Juárez Rodríguez. Con estas medidas se da cumplimiento a las solicitudes de los vecinos de esta comunidad que no cuentan con los trámites municipales para integrar sus expedientes, por lo que se autorizaron los beneficios fiscales que apoyan cerca de 480 viviendas, que no han obtenido sus escrituras, destacó el alcalde.