Exhorto de Armando Navarrete a ciudadanos para asumir responsabilidad contra Covid-19

Enérgicas medidas en Nicolás Romero

NICOLÁS ROMERO, MEX.- El alcalde Armando Navarrete López, hizo un enérgico exhorto a la población del municipio, para que adopte a cabalidad las medidas para la prevención de contagios de Covid-19 y asuma cada uno su responsabilidad personal, para evitar más personas enfermas, así como fallecimientos derivados de infección por coronavirus.

Navarrete López, expresó categórico que para poder transitar correctamente hacia la nueva normalidad, se requiere del trabajo conjunto con la ciudadanía, porque en ningún lugar del mundo, un gobierno ha acabado con el virus, mismo que se transmite de persona a persona.

Tras destacar que la actual administración ha realizado más de 437 acciones en materia preventiva y de solidaridad para apoyar a los sectores más vulnerables durante la emergencia sanitaria, el presidente municipal, lamentó que pese a los decesos que se han registrado en la demarcación, en la entidad mexiquense, en el país y en todo el orbe por el virus Sars-CoV-2, hay quienes en Nicolás Romero no se responsabilizan de sí mismos y de quienes les rodean, ya que no usan el cubrebocas, no mantienen la sana distancia y generan aglomeraciones, incluso, apuntó, salen familias completas a las calles, exponen a niñas y niños, así como a adultos mayores, al peligro de enfermar de Covid-19, lo que puede tener consecuencias fatales.

“Necesitamos entender que estamos en una etapa de transición hacia la nueva normalidad, que comprende la reactivación de la economía, con nuevos protocolos de operación, siempre buscando un equilibrio entre garantizar el derecho a la salud, pero también entendiendo que las personas requieren llevar alimento a sus hogares”, detalló.

Y manifestó de forma contundente, que la responsabilidad personal es la clave para poder avanzar hacia la nueva etapa, por lo que convocó a los nicolásromerenses a no bajar la guardia en la lucha contra la Covid-19.

“Por más que este gobierno, los comerciantes y transportistas hagamos la parte que nos toca, como lo hemos llevado a cabo reduciendo la movilidad y la actividad comercial para salvar vidas y mitigar los contagios, si tú no te cuidas, nadie lo hará por ti; pero si te cuidas tú, nos cuidamos todos”, recalcó finalmente el edil de Nicolás Romero.