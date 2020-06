“Si no muero por Covid-19, muero por el susto del temblor”

No se han reportado daños materiales ni pérdidas humanas a causa del sismo de 7.5 grados que se sintió en la CDMX, con epicentro en Oaxaca

“Si no muero por Covid-19, muero por el susto del pinche terremoto que acaba de ocurrir”, “2020, ¡wey ya! “Del quédate en casa pasamos al salte en chinga”, fueron algunas de las frases que se viralizaron en las redes sociales, tras el sismo de 7.5 grados, con epicentro a 23 kilómetros al sureste de Crucecita, Oaxaca con latitud 15.57 y longitud -96.09, profundidad de 5 kilómetros, a las 10:29 horas, tiempo del centro de México, el cual se sintió en la Ciudad de México y Zona Metropolitana del Valle de México.

En la capital del país, la gente que se encontraba en casa, olvidó ponerse los cubrebocas y/o caretas, pues con el simple hecho de escuchar la alerta sísmica, nos trae fatídicos y trágicos recuerdos de los terremotos ocurridos en 1985 y 2017, que uno sale despavorido con tal de no morir aplastado.

Algunas personas se cuestionan qué sigue, ya que en este 2020 vivimos la pandemia del Covid-19, desempleo, ya tuvimos una fuerte granizada, intensas lluvias, y ahora un terremoto. Pero los más optimistas aseguran que este evento telúrico debe ser el cambio de luz, esa luz que todos deseamos ver para vivir sin miedo y sin riesgos.

Fue así como este 23 de junio una alerta de tsunami fue emitida para las costas del Pacífico de México, Guatemala, Honduras, Ecuador y El Salvador.

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de un mensaje en sus redes sociales, reportó que tras una llamada con Protección Civil le confirmaron que por el momento no se reportaban daños tras el sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Oaxaca. “Debemos mantener la calma”, señaló el mandatario.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, indicó que en la capital del país, tras el sobrevuelo con cóndores no se han reportado incidentes graves, sin embargo, continúan los protocolos de revisión.

En el Estado de México, Protección Civil recordó a los pobladores estar atentos a las réplicas que pueden presentarse tras un sismo, y destacó seguir las indicaciones de no correr, no gritar y no empujar.

El movimiento telúrico también se sintió en Chiapas, Guerrero, Estado de México y Puebla.