Toño Mauri y su familia tienen Covid-19

El actor Toño Mauri confesó que tanto él como su esposa, Carla Alemán, y sus hijos tienen Covid-19,aún no sabe cómo pudieron contraer el virus, ya que explicó toda su familia se ha mantenido en aislamiento, en su residencia de Miami. En una entrevista con “Despierta América”, de Univisión, Toño Maurio dijo. “Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil, la verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”, confesó el cantante, quien también detalló la enfermedad tiene síntomas ‘extraños’ que a veces se manifiestan y otras no. Toño Mauri está casado con Carla Alemán desde 1993, juntos tienen dos hijos: Carla Teresa y Antonio.