Con el confinamiento habrá más embarazos

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

El vitiligo afecta a más de 1 millón de mexicanos

Más de 7 millones de embarazos no planificados podrían presentarse en el mundo en los próximos seis meses derivado del confinamiento por Covid-19 de acuerdo con la UNFPA. Situación por la cual organismos nacionales e internacionales de salud aconsejan centrar las estrategias de planificación hacia métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada en adolescentes durante esta “nueva normalidad”. El incremento en el número de embarazos no planificados por la pandemia agrava la situación en México, al ocupar el primer lugar en el tema entre los países de la OCDE con una tasa de fecundidad de 70.6 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad, lo que significa más de 390 mil nacimientos anuales en menores de 19 año afirma la doctora Josefina Lira Plascencia, presidenta del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. El gobierno federal emitió un acuerdo para la atención y protección de niños y adolescentes durante la emergencia sanitaria por coronavirus, donde solicita a todas las instituciones de salud realizar el máximo esfuerzo para prevenir embarazos en adolescentes y garantizar el acceso a métodos anticonceptivos y consejería para este grupo poblacional. En sintonía con la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes de reducir en 50% la tasa de fecundidad de las adolescentes para e2030, se ha integrado al Compendio Nacional de Insumos para la Salud, el nuevo implante anticonceptivo subdérmico con levonorgestrel de Bayer, conocido en mercado privado como Jadelle®, que ofrece protección hasta por 5 años, el cual ya está disponible en instituciones de salud pública como el IMSS y Secretaría de Salud, para beneficiar a un mayor número de mujeres jóvenes, incluidas las adolescentes. Conocidos como Anticonceptivos Reversibles de Acción Prolongada, este tipo de métodos como el implante anticonceptivo subdérmico con protección hasta por 5 años, son recomendados por asociaciones gineco-obstétricas en el mundo como una opción para mujeres jóvenes y muy jóvenes, ya que por su alta tasa de efectividad y continuidad se adaptan a las necesidades de este grupo poblacional. Incluso, la Organización Mundial de la Salud destaca que estos métodos pueden emplearse en mujeres jóvenes y que aún no han tenido hijos.

*****

El vitiligo afecta a más de 1 millón de habitantes en el país que enfrentan discriminación y aislamiento, causando un fuerte impacto en su autoestima, alertan médicos especialistas de la Fundación Mexicana para la Dermatología (FMD). El vitiligo -cuyo Día Mundial se conmemora el 25 de junio-, a pesar de ser una enfermedad con baja prevalencia, en comparación con otros padecimientos, causa un estigma importante que tiene un impacto psicológico y psicosocial en quienes lo padecen, afirma la doctora Rossana Llergo, presidenta de la FMD. Es una enfermedad que afecta al 2% de la población mundial, es decir más de 150 millones de personas mientras que en México, ocupa entre el tercero y quinto lugar de todas las dermatosis, lo que representa entre el 2 y 4% de los pacientes dermatológicos. Ocurre cuando las células productoras de pigmentos (melanocitos) dejan de funcionar. La pérdida de color en la piel puede suceder en cualquier parte del cuerpo, inclusive la boca, cabello y ojos. La causa de su aparición es multifactorial pues están involucrados factores genéticos, factores autoinmunes y mecanismos neurogénicos. La mayoría de los pacientes comienzan con los brotes antes de los 20 años de edad, lo cual incrementa que puedan sufrir discriminación, soledad y aislamiento, dificulta sus relaciones interpersonales y laborales. Saraí Maldonado, quien actualmente tiene 13 años, relata cómo ha sido vivir con esta afección en la piel desde los 11 años, así como las situaciones a la que ha tenido que enfrentarse desde que fue diagnosticada. “A veces la gente te ve diferente por tener manchas en la piel. Al principio me afectaban mucho los comentarios y las actitudes que algunas personas tenían hacia a mí. Me dolía que me trataran mal o me discriminaran por mi apariencia física”, revela. La despigmentación, comenzó debajo de la nariz, en los pies y las piernas para posteriormente extenderse a manos, labios y párpados”, cuenta. A pesar de que esta enfermedad no tiene cura, hoy en día puede controlarse con la aplicación de tratamientos tópicos, sistémicos y fototerapia.

elros05.2000@gmail.com