Más de la mitad de burócratas estarían en riesgo por Covid-19

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Al reanudarse sus actividades presenciales, en breve

Más de la mitad de los trabajadores del gobierno del estado se encuentran dentro del grupo de mayor riesgo frente al Covid-19, es por ello que la Oficialía Mayor determinará cuando se reiniciarán las labores presenciales en las dependencias, de entrada, en Cancún ya se anunció que no volverán a las oficinas gubernamentales, sino hasta el 15 de julio, lo anterior es por el incremento de contagios en las últimas semanas.

El pasado 31 de mayo, en el periódico oficial del gobierno del estado, se publicó el acuerdo de extensión del periodo de labores no presenciales en dependencias y entidades de la administración pública central, periodo en el que se debían implementar normas para la prevención y el control del Covid-19, no obstante, ese plazo finalizó ayer y deberán anunciar en breve, si vuelven o no.

En Chetumal, donde el crecimiento de casos registra una velocidad de 4.2 puntos, se pone en duda el retorno a actividades presenciales, por lo que el Oficial Mayor, Manuel Alamilla Ceballos, indicó que evalúan si las condiciones en las oficinas permitirían un retorno a actividades presenciales, considerando que más del 60 por ciento de los 6 mil 800 empleados de administración central y organismos desconcentrados y 22 mil de la administración descentralizada presentan enfermedades como obesidad, diabetes o son de la tercera edad.

“Más del 80 por ciento de la plantilla gubernamental está en Chetumal, eso implica una intensidad de servicios, tenemos que cuidar esa dinámica y que haya las condiciones adecuadas en las dependencias para poder funcionar con seguridad”, considerando lo anterior, hay que recordar que el 80 % de los nuevos casos confirmados de Covid-19 se encuentran en esta ciudad.

Realizarán valoración remota

Para determinar el regreso o no a las actividades presenciales, se realiza una valoración del reingreso y las disposiciones que tendrán que acatar, además se implementará una encuesta de salud al personal vía remota, que servirá como punto de partida para tomar una decisión.

Alamilla Ceballos agregó que no cuentan con un reporte claro de los contagios en diversas dependencias de la administración pública como la Secretaría de Educación (SEQ), en donde trascendió que al menos una decena había adquirido el Covid-19.

Por otra parte, señaló que sólo se ha acordado la apertura de trabajos esenciales y que “aquellos que hayan citado a sus colaboradores a trabajar, lo primero que debían hacer era ofrecer las condiciones mínimas a todos los servidores públicos y visitantes de acuerdo a los protocolos para garantizar su seguridad”.

De este modo, cada dependencia debe asumir sus propias políticas y protocolo que garanticen un regreso seguro, lo cual se determinará en los próximos días. En el caso de Chetumal, el panorama parecía menos complejo al inicio, no obstante, durante las ultimas dos semanas, la tendencia en el crecimiento de casos ha generado temor.

En Cancún regresan el 15 de julio

Aunque a nivel estatal, no se ha dado un fallo para el retorno seguro a las oficinas del gobierno, en el municipio de Benito Juárez ya establecieron el 15 de julio como la fecha para su vuelta al trabajo presencial en las oficinas de más de 60 instancias de este ayuntamiento, donde prestan sus servicios 6 mil trabajadores.

Si bien, la extensión del plazo originalmente, era hasta el 1 de julio, el incremento de casos ha llevado a las autoridades a dudar, sobre el regreso seguro a las actividades presenciales, se habla incluso de un retorno al semáforo rojo, al menos en Cancún y Chetumal, no obstante, en Benito Juárez dicen estar trabajando con cada una de las medidas sanitarias correspondientes, para volver a trabajar.

Pese a su determinación, hay que aclarar que la ultima palabra la tiene la Secretaría de Salud estatal, quien dispondrá en coordinación con el gobierno estatal la fecha del regreso a la que deberán apegarse todos, de modo que el regreso de los burócratas cancunenses para el 15 de julio no es definitivo y podría cambiar de acuerdo con lo establecido en el semáforo epidemiológico estatal.

Algunas medidas que deben establecerse en cada una de las oficinas gubernamentales a nivel estatal, para garantizar el regreso seguro a las actividades presenciales son el permitir el acceso controlado, ampliar a dos espacios vacíos las sillas o dentro de las oficinas quitar las sillas para que la gente espere afuera. Incluso en algunas deberán colocar acrílicos entre la ventanilla y el público.

Abuelitos se ponen en riesgo por cobrar pensión

Al menos 30 adultos mayores acuden diariamente a las instalaciones de la Secretaría del Bienestar con sede en Chetumal para conocer información sobre su Pensión para el Bienestar, con lo que se exponen a poder contraer Covid-19, ya que al ser parte del grupo de mayor riesgo, no existen normas suficientes para garantizar su seguridad sanitaria.

De acuerdo con el padrón de la secretaría del Bienestar, en este municipio hay tres mil 773 beneficiarios de más de 65 años que reciben la pensión de mil 310 pesos mensuales y después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el adelanto de varios meses de la ayuda federal, muchos han llegado para preguntar sobre esa noticia.

No obstante, las autoridades aclararon que este apoyo financiero se deposita directamente a una tarjeta bancaria a fin de evitar la aglomeración de personas, aunque muchos de los adultos mayores hacen caso omiso y llegan a la secretaría para preguntar si ha cambiado o sigue siendo por la vía electrónica.

La respuesta que obtienen del personal de vigilancia privada es que deben esperar a que se les hagan los depósitos, pues según la dependencia esto se va a reflejar de manera automática como cada, bimestre, aunque en esta ocasión sería de cinco mil 240 porque se instruyó el adelanto de cuatro meses.

Arturo Abreu, encargado de los programas sociales en la entidad, afirmó que los más de 55 mil adultos mayores de Quintana Roo no necesitan ir a las oficinas de la Secretaría del Bienestar, de hecho las oficinas están cerradas desde hace un par de meses por la pandemia.

Exhiben a irresponsables en Cancún

A través de cuentas en Twitter e Instagram, un grupo de ciudadanos se ha dado a la tarea de exhibir a todos aquellos a quienes consideran “idiotas” por no respetar las medidas dispuestas por las autoridades de salud a fin de frenar la propagación del Covid-19 y gracias a quienes existe un repunte en el numero de contagios, pues en las últimas dos semanas se han llegado a reportar hasta 100 nuevos casos por día.

Las paginas llevan por nombre “covidiotas” y se encuentran en ambas redes sociales como @CovidiotasCun, donde se publican fotografías de aquellas personas que no sólo han optado por salir de casa sin la más mínima atención a los protocolos de salud, sino que hasta han organizado fiestas clandestinas.

Estas plataformas nacen, según sus creadores, para ponerle freno a las personas que pasan por alto las normas preventivas de salud, pues argumentan que “si no entienden de otra manera, lo harán siendo exhibidos en redes sociales, donde los haremos virales”.

Características de un “covidiota”

Evidentemente, los creadores de estas plataformas trabajan de manera anónima y solicitan a la ciudadanía, compartir sus testimonios con testigos fotográficos o en video de aquellos que siguen rompiendo las reglas y a quienes acusan de los repuntes en los contagios de la entidad. “Quedate en tu pinche casa si no quieres estar aquí. Si conoces a alguien que deba aparecer mándanos DM con la razón y evidencia Twitter: covidiotascun”, escriben.

Tanto en Twitter como en Instagram, ya han publicado fotografías de gente que está de fiesta en bares o domicilios privados, no sólo incumpliendo la restricción de movilidad, sino también las medidas de sana distancia y provocando aglomeraciones innecesarias.

Las características de un “covidiota”, según estas paginas son:

¬ Hacen fiestas con más de 10 personas.

¬ Ponen en riesgo la salud de los demás.

¬ No toman en cuenta las medidas de prevención.

¬ Salen de su casa.

¬ Creen que el Covid-19 es un chiste o “no existe”.

montanezaguilar@gmail.com