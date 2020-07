Aerolíneas lucran en pleno Covid-19, un vuelo redondo CDMX a Cancún por Aeroméxico, más de $20 mil por persona

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Interjet, Volaris y Viva Aerobus también aumentaron de forma “sanguinaria” sus costos

Las tarifas se elevan y nadie frena esta situación, sin duda es momento de alzar la voz y que las autoridades hagan algo

Ni la pandemia hace que las aerolíneas dejen de lucrar, así tal cual han revelado consumidores que por necesidad deben viajar a costos por demás elevados a sitios que no todos frecuentan por vacacionar, pues de igual modo, los usuarios en ocasiones lo hacen por necesidad, ya sea un familiar enfermo, negocios o rubros que impactan fuertemente en su economía y que son situaciones que aerolíneas como Aeroméxico, Interjet, Volaris, Viva Aerobus no se cansan de aprovechar.

Usuarios relatan que dichas empresas hacen promoción falsa, ya que constantemente en redes sociales, vía correo electrónico y en sitios de internet se jactan de ofrecer vuelos en 999 pesos y cuando uno los quiere adquirir, con todo cinismo dicen: “ya se acabaron, ya se agotaron, ya no hay” y ahí está el engaño, porque sólo tienen boletos disponibles de hasta 18 mil 500 pesos, sólo vuelo sencillo, lo que implica un impacto fuerte al bolsillo de quienes por necesidad deben utilizar estos medios de transporte.

“En Cancún y también en los hoteles, en todos lados están atracando a la gente, o sea, le están engañando diciendo que hay ofertas que todo está muy bajo precio que para que la gente venga y se reactive el turismo y todo eso, pero eso es una mentira. En Aeroméxico, el boleto sencillo de la Ciudad de México a Cancún está hasta en 18 mil 500 pesos y todas las líneas aéreas ya duplicaron y triplicaron el precio de sus boletos de avión. De la Ciudad de México a Cancún y de Cancún a la Ciudad de México, o sea, están con una voracidad terrible”, dijo en entrevista para DIARIOIMAGEN un usuario bastante molesto.

Cabe destacar que el Aeropuerto Internacional de Cancún tiene 100 operaciones o más durante un día y la mayoría de las líneas están operando así, o sea, si una persona va a dicho lugar, o peor aún, van familias completas, compran boletos de 18 mil 500 pesos boleto sencillo México-Cancún, hablamos que serían más de 20 mil pesos por vuelo redondo.

“Si la aplicación te arroja que en las dos primeras clases que son las más económicas, ya se agotaron los boletos, entonces te dejan unos que cuestan 5 mil 500, pero si tú quieres comprar para 45 personas no hay, nada más hay uno o dos boletos, entonces tendrías que comprar los boletos forzosamente en clase Premier, si vienes con tu familia o si viene un grupo de 5 o 6 personas imagínate, o sea, están atracando a la gente, lo mismo pasa desde que llegan al aeropuerto a la terminal 4 de Cancún, ahí empieza el atraco al turista, afuera de la terminal hay gente que cobra hasta 200 dólares por llevarlos de Cancún del aeropuerto de Cancún a playa del Carmen o a Tulum, por llevarlos a Isla mujeres tienen que pagar el ferry, igual si vas a Cozumel”, indicó la fuente.

Asimismo, aseguró que de la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional de Cancún al Centro de Cancún cobra un aproximado de mil pesos y no se bajan de esos precios, así que ésta es la forma en que en la demarcación se está reactivando con el turismo, y así, mientras la pandemia por Covid-19 sigue activa y en niveles máximos de contagios, nada pone límites a estas empresas que están haciendo su agosto en pleno julio, lo que resulta alarmante para la población que tiene sus negocios, pues estas dinámicas ahuyentan a los visitantes, ya sea que estén por vacaciones o por negocios.

“Si mientras la gente que está acá en Cancún, que tiene sus pequeños negocios, restaurantes, hoteles del Centro y algunos de la Zona Hotelera está esperando que llegue el turismo así no les va a llegar nunca, sí, porque para venir a Cancún una persona necesitaría como 200 mil pesos para viajar con sus familia, dos adultos y dos menores, imagínate si el boleto sencillo para 4 personas cuesta 74 mil pesos, imagínate el boleto redondo, vamos a poner que sean 100 mil pesos de los boletos redondos de cuatro personas y luego más el hotel, más lo que van a gastar si ven algún parque o algo, necesitas mínimo 200 mil pesos, o sea, es un verdadero atraco lo que están haciendo”, indicó.

Ningún apoyo de autoridades

En el mismo sentido, se aseguró que los hoteles están dando costos más elevados de lo habitual y desgraciadamente no hay apoyo ni de autoridades ni de las oficinas de turismo que les compete regular y salvaguardar al turista, para que realmente los hoteles ponga ofertas para reactivar el turismo, no obstante ellos han hecho caso omiso y ahí está dándose un efecto dominó, que sin duda está repercutiendo en toda la sociedad que habita en Cancún.

“No veo policía turística y en el Aeropuerto Internacional de Cancún tampoco hay alguien dando la bienvenida a la gente cuidando que se estén dando los servicios de acuerdo como se venía manejando, cuando menos eso, no cómo se venía manejando antes de que llegara esta situación de la pandemia. Llegas, y si de verdad te sientes triste, te da hasta miedo, porque no sabes qué pretende esta gente y aparte te están cobrando el doble y no tienes opción si vas solo con tu familia y no tienen renta de coches, tienes que tomar un taxi y ya dentro del taxi te cobran lo que quieren”, recalca.

El usuario comenta que están desaparecidas las oficinas de turismo y que muchas agencias de viajes cerraron, señalan que se necesita una actualización de las agencias de viajes para dar un mejor servicio y mejores asegura que es triste la situación piden a las autoridades dar la cara.

En tanto, el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo, adelantó que a partir de julio está anunciada la normalización de vuelos hacia Cancún desde Canadá y España, entonces se imagina usted lector cómo estarán los precios para viajar a Cancún con el semáforo verde, sólo podrán ir millonarios que quieran ser estafados

Canadá es el segundo país con más conectividad aérea hacia Cancún sólo por debajo de Estados Unidos, con siete ciudades con vuelo directo hacia el Caribe mexicano operados por siete aerolíneas. En 2019, Canadá emitió 1 millón 068,499 turistas hacia el Caribe mexicano

En el caso de España, durante el 2019 generó un total de 177, 177 turistas hacia Quintana Roo, lo cual hace de éste, el segundo mercado europeo más importante para el Caribe mexicano, sólo debajo de Reino Unido.

Flota Ocampo ya había anunciado que a partir de junio se esperaban vuelos de Evelope, desde España y Sunwing, desde Canadá que comenzarían a reactivar el flujo de turistas hacia Quintana Roo; aunado a la reactivación de vuelos anunció que esto vendrá acompañado del lanzamiento de campañas publicitarias en Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa.

Se usará fuerza pública para impedir aglomeraciones en Chetumal

Ante el repunte de casos de Covid-19 en Chetumal, el Comité para la Seguridad en Salud del municipio de Othón P. Blanco ha determinado el despliegue de operativos de parte de la Policía Municipal y Estatal en los lugares donde la gente ha optado por reunirse, tales como parques, el boulevard Bahía, centros comerciales, deportivos y de cualquier tipo, con el fin de dispersar la aglomeración de personas y con ello, disminuir el riesgo de contagios.

Dicho comité está integrado por representantes del Consejo Coordinador Empresarial, la Asociación de Hoteles, Canaco y la Asociación de Bares, Restaurantes y Similares, entre otros organismos empresariales, quienes se han visto seriamente afectados económicamente por el paro de labores derivado de la pandemia y que no podrán comenzar con su recuperación, mientras la gente siga sin acatar las medidas preventivas.

De manera colegiada, los integrantes del consejo decidieron establecer medidas más estrictas para frenar el alarmante alza en el numero de contagios que ha presentado la capital del estado en las últimas dos semanas, pues tan sólo en este periodo de tiempo, Othón P. Blanco se convirtió en el segundo municipio con mayor número de casos positivos apenas por debajo de Cancún y por encima de Solidaridad.

