Dos años de la elección

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

A dos años del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial que lo llevó a Palacio Nacional, la controversia y la polarización continúan arreciando en el país.

Independientemente de la crisis como producto de la pandemia del SARS-CoV-2, no se ha cumplido con las promesas de campaña, hay claroscuros en materia de combate a la corrupción y el discurso presidencial sigue intentando dividirnos entre lo que él considera liberales y conservadores, que más que referirse a la concepción histórica o política de ellos, se sintetiza en quienes están a favor o contra el Presidente.

Quienes le aborrecían, desde el momento de la elección lo siguen haciendo, con la misma irracionalidad, antes pedían que no se votara por él, hoy piden su renuncia y no han dejado un día de denostar su trabajo.

Ahora bien, a este segmento de odiadores del Presidente, el mismo López Obrador se ha encargado de darles elementos para una crítica iracunda, por un lado no ha dado los resultados prometidos y por otro, a la menor provocación, los descalifica desde su tribuna mañanera.

A dos años de la elección, ¿qué tenemos?, polarización, insultos, mucha ira, mucha irracionalidad y poco entendimiento, de un lado y del otro, pareciera que estar en medio es reprobable, o estás de un lado o del otro.

Mi percepción es que el país necesitaba un cambio, definitivamente, no sabíamos y aún no sabemos si éste es el indicado, hay cosas buenas y cosas malas en esta administración que dicho sea de paso, arrancó el 1 de diciembre de 2018 en la realidad y de facto el 2 de julio de 2018, cuando el ex presidente Peña Nieto bajó la cortina meses antes. El balance se va más a lo negativo que a lo positivo en términos del ejercicio en el poder de esta administración, faltan poco más de 4 años de administración y es preliminar determinar el resultado.

Nadie me va a obligar a estar de un lado o del otro, es pueril tener que adoptar una postura pragmática. Lo que necesita este país es crítica de verdad, sin el estómago y con la razón.

Por otro lado, en materia periodística el Presidente se ha dedicado a denostar nuestro trabajo, una serie de personajes serviles ha empañado el ejercicio periodístico en las conferencias mañaneras, del mismo modo que antes, una serie de personajes de la vieja guardia, se dedicó por años a denostar o alabar a sueldo, en ese sentido nada cambia, solo los personajes.

A dos años, nada cambia, los que odian al Presidente lo odian más, los que adulaban al Presidente lo adulan más, a los que nos mantenemos críticos se nos exige ir a un lado o al otro por completo.

Finalmente, los mayores yerros se llaman Manuel Bartlett Díaz, Irma Eréndira Sandoval y Sanjuana Martínez. Pero el Presidente no escucha.

