Frijol con gorgojo

Perfil de México

Armando Ríos Ruiz

Durante años, el Presidente ingenió frases para atraer ovejas a su rebaño, que le dieron buen resultado. A Fox le gritaba ¡cállate, chachalaca! Quizá porque hablaba mucho, pero quien realmente parecía chachalaca era él, por su voz sumamente aguda y rasposa. Al hablar, parece que grazna y cuando grita en sus discursos para ponerles más énfasis, logra agudos que ni Obama alcanza.

sDurante muchos años de su vida ideó frases que seguramente pensaba con anterioridad a sus discursos proselitistas, que lograban el impacto buscado, porque la gente se emocionaba con ellas. Algunas veces no comprendía los términos, pero ya había prendido en su conciencia la estrategia. Alguien se encargaría de explicarlos.

El término “fifí” se usó en ciertos lugares de la provincia con frecuencia. En mi tierra era habitual escucharlo aplicado a gente que vestía bien, que se conducía con algún refinamiento, pero cayó en desuso, sin que haya desaparecido del diccionario mexicano de la lengua, como suele ocurrir con otros, porque la gente deja de plano de utilizarlos.

El Presidente lo revivió y lo asocia a veces con “señoritingo”, para describir y denostar a jóvenes que supuestamente provienen de clases altas, aunque no le conste. En su descripción merecen esos calificativos, por el hecho de verlos con ojos claros, bien parecidos y saber que se educaron en escuelas afamadas de México y de otros lugares del mundo. Ni hablar de que de esa manera, exhibe un complejo.

Resulta raro que no haya calificado de la misma manera a su secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, supuesta doctora en Ciencia Política por la Universidad de California. Es probable que ya supiera que no tiene tal título, pues no aparece por ningún lado y por lo tanto, debe renunciar inmediatamente. Su esposo, John Ackerman, está en las mismas condiciones.

Alguien dijo que el primer mandatario es todo lo que criticó. Las frases inventadas vienen a cuento, por aquello que se escuchaba en la radio durante el tiempo que cualquiera la mantuviera encendida: ¡frijol con gorgojo! Resulta que productores de este grano de Durango y Zacatecas, acusaron que el gobierno actual entrega frijol para la siembra, con piedras y gorgojo.

“El reparto se realiza a través del programa “Kilo por kilo”, que opera Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), un organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, mediante el cual se presta a los productores semillas para la siembra que se tienen que devolver, tras la cosecha”.

Lo anterior fue revelado por el señor Rogelio Flores, comisariado ejidal de Ignacio de Allende, en Guadalupe Victoria, Durango. Manifestó que tuvo que acudir a Las bodegas de Segalmex, a devolver una tonelada y media de frijol, sencillamente porque no es posible sembrarlo en esas condiciones.

Pero no es el único que ha recibido la leguminosa con carne. Otro productor recibió casi una tonelada del producto quebrado, pinto, con basura y con su correspondiente dosis de proteína. Camiones con esa carga llegaron también con el insecto como huésped.

En Zacatecas ocurrió algo parecido. Jesús Padilla, coordinador de los diputados de Morena, acusó que Segalmex está por entregar frijol basura, que no sirve para la siembra. Además de gorgojos, también contiene hongos.

Es esta administración se habla demasiado de combate a la corrupción y resulta que brota por todos lados (recordar a la señora Sandoval, encargada de combatirla). En el reparto de este producto, también se practica.

