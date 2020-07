Viaje a EU, el riesgo político

Ángel Soriano

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que representará a México con dignidad y decoro en su entrevista este 8 y 9 de julio en Washington con el presidente Donald Trump, a propósito de la entrada en vigor, el pasado uno de julio, del T-MEC que significará un notable impulso para México-EU-Canadá en la relación comercial.

Aun cuando el Primer Ministro Justin Trudeau no decide si participa o no en el juego político-comercial, el tabasqueño indicó que, la política es caminar en la cuerda floja y hay que correr riesgos. Sin duda, no es posible desligar la actividad política-electoral en estos momentos en Estados Unidos. No es posible, legalmente, pedirle a Trump que se desligue del cargo para asumirse como candidato.

Estando en funciones tiene amplias ventajas, y las aprovecha. La oposición encuentra en esas ventajas una forma de llevar agua a su molino e impugna las desacertadas acciones del mandatario en ejercicio de sus funciones. Su racismo que ha polarizado a la Unión Americana y su desprecio por los mexicanos lo ha llevado a ganar el desprecio del electorado.

Aun así no se puede combatir a un presidente en funciones y en campaña electoral. De ahí que se tiene que tomar el riesgo de acudir a un encuentro que será capitalizado con fines electorales por el repudiado republicano que se gana a pulso el desprecio del respetable a nivel mundial. México comparte intereses en todos los sentidos, hay que asumir los riesgos que ello implica.

TURBULENCIAS

La pandemia con experimentos

Covid-19 que arrasa al mundo ha puesto a la ciencia a prueba y tanto instituciones especializadas como gobiernos de todos los niveles buscan en forma denodada, lo cual es plausible, una solución a la pandemia que van desde remedios caseros hasta mezcla de medicamentos. Y en ese sentido, en una clínica del ISSSTE en Chetumal fue fácil para un médico aplicar una medicina a un paciente de covid que le causó la muerte. “No se tolerarán malas prácticas en la medicina”, señaló el ISSSTE al pedir a las autoridades correspondientes investigar el caso. Este y muchos otros de abusos médicos deben investigarse en el país y castigar a quienes sin ética ni humanismo distorsionan la actividad médica…El Comité Directivo de Compañeros Internacionales de Periodistas y Editores A.C. (CONAPE) envío un comunicado para exigir a las autoridades en mención, su intervención inmediata en el asunto de los Periodistas Raúl González Nova y Alfredo Hernández Alvarado, Presidente y Vicepresidente Internacional de dicha asociación, debido a que el actual Presidente Municipal de Almoloya de Juárez, Estado de México, Luis Maya Doro, les está coartando la Libertad de Expresión en su desempeño periodístico, un derecho que se encuentra plasmado en nuestra carta magna y el edil municipal no ha respetado, siendo el autor intelectual de una demanda con número de acta NUC:TOL/TOL/ZIN/120/149905/20/06 prefabricada por el Secretario del Ayuntamiento, Luis Enrique Fajardo, en contra de los afectados…Se llega al extremo reducir el uso de computadoras en la secretaría de Economía del Gobierno Federal. La austeridad republicana no debe llegar a esos extremos, cuando se observan los derroches de funcionarios de alto nivel en camionetas de lujo, blindadas a prueba de balas calibre 50, y de cómo se hacen de propiedades de la noche a la mañana…Hugo López-Gatell, el zar anticovid del Gobierno Federal, dijo que duerme e horas y media diarias a raíz de la pandemia y aprovecha al máximo los reflectores. Cuando menos tiene asegurado un cargo de elección popular o una secretaría de Estado en pago a sus desvelos…

