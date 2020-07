Duele más el cuero que la camisa

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

Así como leemos o conocemos de noticias que nos revuelven el estómago, que despiertan las mentadas de madre en contra de los responsables que nos indignan y dan ganas de salir corriendo del país, también hay grandes y pequeños actos de bondad y de solidaridad. Un grupo de jóvenes integrados en cooperativa dan forma a la comercialización y mejoramiento de los productos de la zona de Ozolotepec, región dañada por los sismo y que en las actuales condiciones no tienen forma de desplazar sus productos por el cierre de los mercados regionales y los problemas de la incomunicación por los daños en los caminos y casas, así, este grupo encabezado por Samuel Velazco Pérez, un joven que estudió administración de empresas en la UABJO, hijo de campesino que también domina la albañilería, ha sostenido con su padre la razón de ser en el apoyo a las comunidades, porque dice que debe dar algo de lo mucho que ha recibido del esfuerzo de los hombres del campo y por ello, mejorando presentación, mejora la comercialización de muchos productos de la zona, se pueden comunicar con él para solicitarle, miel de floración de café, moles, frijol, mezcal, jamaica, mermeladas y otros productos, cuyo origen está en esa región tan necesitada de nuestro apoyo solidario, así que su celular es el 9511197048 y con sus compras de productos de gran calidad también ayuda a nuestros hermanos que requieren nuestra solidaridad. Ojalá, logren contactar a Samuel y apoyar a nuestros hermanos de Ozolotepec.

Sin duda, a cualquiera que nos agredan en lo que más queremos, nuestra familia, responderemos con igual indignación como ahora lo ha hecho el presidente López Obrador en la defensa de su hijo menor y de su actual esposa. Sin duda hay una conciencia de que por vez primera no andamos en aquellas danzas de millones de pesos, donde se involucraban muchas de las esposas del Presidente y gobernadores y demás funcionarios alegando que servían a la “primera dama”, eso ya terminó, ahora es la compañera del Presidente, mujer preparada y valiente como lo hemos señalado algunas ocasiones dice lo que piensa y tiene el valor de hacerlo e incluso el de poder errar y ofrecer disculpas, ella no es política, el que hace política es el Presidente, no ella; en muchas ocasiones se ha pretendido mostrarla como si ella fuera la “manipuladora” en acciones que ha generado el Presidente, es lógico que tenga alguna influencia como la tendrán muchas de nuestras compañeras, ellas piensan y nos comentan lo que en verdad sienten y podremos estar o no de acuerdo con ellas, pero tenemos la obligación de respetar su forma de pensar y sus ideas.

Entendemos que hay muchos rencores y enojos por las condiciones actuales y la problemática que tenemos que enfrentar y vivir, entiendo que muchos sectores estarán muy molestos con la política del Presidente, pero lo que no podremos negar es que cuenta con un enorme apoyo popular, porque quieran o no reconocerlo, es la primera vez que se atiende a los grupos mayoritarios, a los miembros del infelizaje nacional y esto no significa comprar “conciencias o votos”, no, es lógico que los beneficiarios acepten con mayor agrado y confianza los dichos del Presidente porque al final de cuentas se han convertido en beneficios en muchos grupos en los hechos y así cuando los grupos de la ultraderecha quieren golpearlo no se dan cuenta que en vez de lastimarle lo fortalecen, ante la mirada de los miembros del infelizaje nacional que reaccionan con enojo y falta poco para que entren a los actos de violencia en respuesta a los actos de manifestación de los manifestantes sobre ruedas y de mentadas de madre con el claxon, porque al final de cuenta así como ellos se sienten ofendidos y molestos por los actos del Presidente, sus simpatizantes se siente molestos y ofendidos por los actos de los protestantes ,y así, en vez de llegar a entender seriamente los juegos de la política nos acercamos peligrosamente a los juegos de las confrontaciones y la generación de violencia y ella se muestra descarnada con muchos de los mensajes que ahora hemos visto que se utilizan para atacar a la esposa del presidente y referirse a su hijo menor en forma brutal e insolente. Y la neta, esto no se vale, el “pedo”, como dirían en el barrio de la Lagunilla, es con el Presidente, no con su familia, así que no anden buscándole muchas chiches a las culebras porque los pueden morder…

La otra cosa que nos ha dejado helados a todos, es cuando el Presidente, también indignado por los ataques que él considera que en vez de ser críticas serias son ataques pagados, deben de tener una respuesta, obligando a los “periodistas que cobran por hacer los ataques paguen algo de lo que reciben” y eso creemos que es también brutal, seguramente hay un sector que cobra por mantener un ataque sistemático encaminado a lastimar al Presidente y con ello, piensan que debilitarán a su gobierno y su poder, lo terrible del tema lo hemos comentado es que el Presidente caiga en este jueguito de los que pagan por atacarlo y de los que lo atacan porque reciben el pago o el “chayo” y la verdad es que dándoles importancia lo que hace es elevar sus cuotas y hacer que mucha gente, que ni siquiera ha visto esos ataques porque no están en los medios que consulta la gente, comienzan a hacerlo, porque quieren saber cómo y por qué lo atacan y quiénes lo hacen y esto hace que se leea algo que pudiera pasar sin mayor problema en el anonimato y el desconocimiento; contestando el Presidente, no hace que se reflexione seriamente por parte de muchos, sino que se sienta como una agresión a la libertad de pensamiento y de opinión y prensa y así, pues hace el juego a los que le hacen las chingaderas que no son todos los periodistas. Si él sabe quiénes reciben dinero por atacarlo y de quiénes lo reciben, pues su obligación en vez de amenazar a los comunicadores en general, sería el de dar a conocer a los que lo hacen con el fin de cobrar por hacerlo y de quiénes los patrocinan. Esto sería como aquello de que se hablaba cuando se pensaba que publicarían algún libro atacando al Presidente en turno y se descubrió el asunto y un alto funcionario de Gobernación dijo: “Ya no hay problema, conspiración descubierta es conspiración abortada”, si da los nombres de los que cobran y sus patrocinadores, pues seguramente todos entenderemos por qué los ataques que ya no serán críticas con las que estaría obligado a aceptarlas y reflexionarlas, porque como él ha dicho, no es todólogo… y no olviden: DUELE MÁS EL CUERO QUE LA CAMISA”.

