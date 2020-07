Economía se reactiva en Cancún y Riviera Maya, también los abusos contra turistas

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Aerolíneas siguen vendiendo boletos a precios exorbitantes

Lamentablemente, aunque el Aeropuerto Internacional de Cancún ha reportado evidentes cifras al alza y superado las 100 operaciones diarias entre salidas y llegadas, tanto nacionales como internacionales, según información de Aeropuertos del Sureste (ASUR), también se ha denunciado que líneas aéreas como Aeroméxico, Viva Aerobus, Volaris, Interjet, ponen sus vuelos en precios que alcanzan hasta los 20 mil pesos, lo cual es un robo descarado.

Si bien, anuncian boletos desde 500 y hasta los mil pesos, cuando la gente quiere acceder a ellos a través de internet, se encuentran con que ese tipo de boletos ya “se han agotado” y lo ponemos entre comillas porque, cuando ya te obligaron a comprar un boleto de clase Premier en más 18 mil pesos, en el caso de Aeroméxico, cuando abordan al avión, se podrán percatar de que hay asientos vacíos en las otras dos clases.

Fue el 1 de julio pasado, cuando Aeroméxico aplicó tarifas que alcanzaron, incluso, los 20 mil pesos, el viaje sencillo, de Cancún a Monterrey o a la Ciudad de México, con una escala, mientras, que el vuelo directo de la Ciudad de México a Cancún estaba en 18 mil 430 pesos.

Prestadores de servicios hacen su “agosto”

Si bien es cierto que múltiples prestadores de servicios turísticos en el Caribe mexicano lanzaron ofertas para atraer a los paseantes a la entidad, ya han surgido las primeras denuncias sobre las restricciones de algunas, que dejan a los interesados bastante decepcionados y hasta engañados, abusados por algunos que han decidido hacer su “agosto” a costillas de los pocos turistas que se han atrevido a viajar.

Un usuario denunció que las estafas comienzan desde que arriban al Aeropuerto Internacional de Cancún, pues tras haber pagado un boleto a un precio de estafa, luego son recibidos por turisteros, hoteleros, transportistas, rentadores de autos y demás prestadores de servicios, quienes los ven como presa y les exprimen hasta el último centavo.

Afuera de la Terminal 4, un grupo de pelafustanes ofrece taxi o transportación a los diferentes destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar, pidiendo incluso hasta 500 dólares a los extranjeros o 5 mil pesos a los nacionales, por llevarlos a Playa del Carmen.

Paseantes enfrentan doble pandemia

Prestadores de servicios han salido a recuperar un poco de lo perdido sin consideración a los turistas, así, que los paseantes enfrentan una doble pandemia, por un lado, el Covid-19 y por el otro, la de estos “chupasangre”, quienes abusan, ofreciendo todo tipo de atractivos a precios de robo.

Por otro lado, los tres niveles de gobierno no han realizado una campaña extenuante para prevenir a los turistas sobre el riesgo latente que se vive en medio de una contingencia sanitaria, a fin de que se cuiden y cuiden a los demás. Mientras, que restauranteros y hoteleros cumplen a medias, pues deben sanitizar constantemente sus establecimientos e invitar a sus clientes a respetar medidas sanitarias.

Esto es decir, que tanto empresarios, como los ciudadanos, hasta empleados de las oficinas gubernamentales, no están preparados, hacen mal uso del equipo de protección, que ya de por si no cumple con los requerimientos necesarios.

Se deben aplicar medidas inmediatas para tener una recuperación económica real y justa para todos, sin poner en riesgo la salud de nadie. Pues es evidente que no se está logrando un resultado positivo; en el tenor de la salud, los contagios de Covid-19 siguen aumentando alarmantemente y en el tenor económico, más allá de ayudar al turista a tener un buen viaje, se está abusando de ellos, los están defraudando ante los ojos indiferentes de Profeco, de la Secretaría de Comercio y de las autoridades, tanto municipales como estatales.

En promedio, una familia que decide viajar al Caribe mexicano gastaría 100 mil pesos sólo en los boletos de avión, más el hotel, entradas a atracciones, transporte, alimentos, terminarían desembolsando al menos 200 mil pesos.

Niveles de turismo no se van a recuperar en 2020

El movimiento en el aeropuerto con tendencia al alza, corresponde también a que la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres reporta cifras positivas de recuperación en su ocupación.

La agrupación reporta que en Cancún, la ocupación acumulada del 1 al 25 de junio es del 15.5% y que el viernes 26 alcanzó el 20.2%. Mientras que en Puerto Morelos la ocupación acumulada era del 1 al 25 de junio del 15.4% y que el viernes 26 fue del 16.1%, mientras que en la zona continental de Isla Mujeres, el acumulado es del 11.0% y hasta ayer del 16.0%.

No obstante, es un hecho que no se van a alcanzar las cifras de turismo que se registraban en años anteriores, en 2019, por ejemplo, hubo una llegada de más de 19 millones de paseantes, pero este año se espera que sólo se alcance menos del 50%.

No llegará el turismo internacional

Una familia que decide viajar al Caribe mexicano, gastaría 100 mil pesos sólo en los boletos de avión, más el hotel, entradas a atracciones, transporte, alimentos, terminaría desembolsando al menos 200 mil pesos. A esto, hay que agregar que el turismo que arribará al Caribe mexicano de aquí a diciembre será el turismo nacional, pues si bien, están llegando unos cuantos de Estados Unidos y Canadá; de Europa aún o se arriesgan a venir. Esto, sumado a la restricción de viaje que tienen los mexicanos hacia Europa, es decir, que los mexicanos no podemos ir a ningún país de la Unión Europea, está prohibido por el alto nivel de contagio, ya que actualmente somos el quinto país en el mundo en decesos, mientras que Cancún está en los primeros lugares con más altos índices a nivel nacional.

Repunte de contagios pone a Q. Roo al borde del colapso

Fue el 8 de junio cuando se dieron los primeros pasos rumbo a la nueva normalidad en Quintana Roo, donde empresarios, hoteleros y restauranteros lanzaron estrategias para abrir de nueva cuenta las puertas al turismo, todo estaba organizado, de acuerdo a los protocolos de salud, no obstante, no contaban con la irresponsabilidad de la gente, que pese a tener lineamientos explicados casi con manzanas, no lograron o no quisieron entender el uso correcto del cubrebocas, la aplicación de la sana distancia, el lavado constante de manos y ahora, enfrentamos un repunte en el número de casos que tiene al estado al borde del colapso, tan es así, que se ha ordenado el regreso al confinamiento en algunas zonas de la entidad.

Esto ha derivado en una serie de abusos de parte de los prestadores de servicios, ya que al no tener recursos económicos para sostenerse ellos y a sus negocios, y ante la lenta llegada del turismo, pues, a los pocos paseantes que llegan le exprimen hasta el último centavo.

Durante abril y mayo, los casos diarios de Covid-19 en el estado no superaban los 20 o 25 positivos, se presentaron jornadas, incluso, en las que se tenían de 5 a 10 contagios, lo que dio pie a las autoridades a pasar el semáforo epidemiológico de rojo a naranja, con lo que muchos establecimientos tuvieron la autorización para abrir al 30% de su capacidad, no obstante, la necesidad, la urgencia por recuperar un poco de lo perdido, llevaron a muchos a no cumplir con las restricciones, que van desde la capacidad limitada, hasta la aplicación de las normas preventivas, por lo que durante las últimas dos semanas de junio y la primera de julio, se reportaron hasta 200 casos por día, cifras que no se habían dado en toda la pandemia.

Este repunte corresponde a la apertura de las puertas al turismo que se dio a partir de mediados de junio, lo que abarca precisamente el periodo de tiempo en el que los casos de Covid-19 se fueron brutalmente al alza.

Cancún, epicentro del coronavirus

Hasta el domingo en Quintana Roo, se tenía un reporte de 806 casos activos, un total de 4,245 personas contagiadas, es decir, 49 más que el día anterior, mientras que la cifra de personas que han fallecido era de 624, tras confirmarse la muerte de siete personas más.

Cifras con las que se mantiene esa tendencia al alza en el número de contagios y decesos. Hay que recordar que desde el inicio de la pandemia, Cancún se mantiene como el epicentro de la enfermedad en el estado y en toda la Península de Yucatán, acumulando más de 2,300 casos positivos y cerca de 500 defunciones.

En tanto Chetumal, continúa con un paso acelerado en su registro de enfermos, pues en tan sólo dos semanas logró superar a Playa del Carmen en el índice de contagios, registrando más de 800 casos, lo que representa un alza de más del 50% en este corto periodo de tiempo.

Chetumal es líder en tasa de casos activos a nivel nacional

Con una tasa de 339 enfermos por cada 100 mil habitantes, Chetumal es la capital con mayor tasa de casos activos de Covid-19 en el país, superando el promedio nacional de 128 casos activos por cada 100 mil personas.

En el último mes, pasó de apenas 15 casos activos diarios, a más de 550. Los casos activos corresponden a las personas que presentan síntomas de la enfermedad dentro de los últimos catorce días, explicó la Secretaría de Salud federal.

Con lo anterior, la capital quintanarroense no sólo superó a Cancún y a Playa del Carmen en esta variable, pues, considerando que según los reportes estadísticos del Inegi, la población en Chetumal es de apenas 160 mil personas, también superó a Mérida y Campeche.

La “Ciudad blanca2 registró el viernes pasado, mil 535 casos activos de Covid-19, pero con una población de un millón 120 mil personas, es decir, que su tasa de personas con la enfermedad es de 139 por cada 100 mil habitantes.

Campeche, por su parte, reportó 135 pacientes que se han contagiado de Covid-19 en los últimos 14 días sin recuperarse o fallecer, por cada 100 mil personas.

Cabe recalcar, que la tasa de casos activos de Chetumal es tres veces superior a la que reporta la Ciudad de México, pues con una población de nueve millones, el contagio es de 108 capitalinos por cada 100 mil.

montanezaguilar@gmail.com