El presidente Andrés Manuel López Obrador viajará este martes a Estados Unidos para su reunión de mañana con Donald Trump, con el mal sabor de los reveladores datos de la Cepal, aunque él los desestima, como es su costumbre, cuando algo no le agrada.

En su reciente informe, la Cepal dio a conocer que la crisis económica causada por el coronavirus provocaría el cierre de más de 2.7 millones de empresas a nivel global, en su mayoría microempresas, y la pérdida de al menos 8.5 millones de puestos de trabajo en América Latina; en México, unas 500 mil empresas cerrarán a causa del Covid-19, y porque el gobierno de la 4T no ha querido otorgarles ningún tipo de apoyo para superar su difícil situación.

Fiel a su postura, el presidente López Obrador dijo que la Cepal es un organismo progresista que no deja de tener influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI); los embarga el pesimismo y no ven las cosas como nosotros (su gobierno) con optimismo.

Por ello, no dudó en mostrar poca estimación hacia el reporte de la Cepal, al considerarlo poco importante, cuando en realidad la crisis que se avecina es, de acuerdo a especialistas, de suma gravedad.

Ahora sí que, como dice el refrán: “ven la tempestad y no se hincan”, no lo hacen quienes percatándose de sus errores, persisten en ellos por su miopía, no visual, sino de criterio. Incapaces de rectificar.

De acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), organismo técnico de las Naciones Unidas, del total de empresas que cerrarían a causa de la pandemia, 2,650,528 corresponden a microempresas, el sector más vulnerable de la cadena productiva de la región; pequeñas empresas, con un estimado de cierre de 98,708, y las medianas, con 5,943.

Explicó el organismo en su estudio que “la gran mayoría de las empresas de la región han registrado importantes caídas de sus ingresos y presentan dificultades para mantener sus actividades, ya que tienen serios problemas para cumplir con sus obligaciones salariales y financieras, y dificultades para acceder a financiamiento para capital de trabajo”.

En el caso específico de México, alertó que 500 mil empresas formales podrían cerrar en los próximos seis meses a causa de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, y llamó al gobierno federal a considerar brindar apoyos a los privados para evitar este desenlace.

Sectores más golpeados

La secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, señaló que el impacto será especialmente relevante en rubros como comercio, hoteles y restaurantes, que cuentan con una gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas, que serán las más golpeadas.

Agregó que sólo en el sector comercio se estima que se perderán 1.4 millones de empresas y cuatro millones de puestos de trabajo formales, mientras que en el turismo la pérdida alcanzará a por lo menos 290,000 empresas y un millón de fuentes laborales.

“La crisis golpea con mayor intensidad a los sectores industriales potencialmente de mayor dinamismo tecnológico y, por lo tanto, profundizará los problemas estructurales de las economías de la región”.

Medidas para afrontar crisis

El documento denominado “Plan por la Ciudad de México” que le fue entregado a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, refleja el sentir ciudadano expresado en las cuatro mesas del Foro Ciudadano por la CDMX y un esfuerzo multidisciplinario que aporta propuestas, acciones y opiniones de diversos expertos en Economía, Salud, Seguridad Pública y Desarrollo Social.

Nora Arias Contreras, dirigente del PRD local, informó que líderes del PAN, PRI, PVEM, y de su partido, expresaron su decisión de trabajar sin demora para resolver los graves problemas de los capitalinos.

De las propuestas que contiene el documento, destacan, entre otras:

Instalar un Consejo de Emergencia Económica en la Ciudad para diseñar programas de promoción gubernamental que detone la demanda local, formalicen la economía y fomenten el consumo interno específicamente para la Reconstrucción Económica de la Ciudad de México por el Covid-19.

Condonación del 100% del impuesto predial, sobre la nómina y hospedaje hasta el 1 de julio de 2021.

Establecer un fondo especial para emitir factoraje a las MiPyMEs con cuentas por cobrar del Gobierno, pero con inversionistas privados.

La firma de un convenio con CFE para que el Gobierno de la Ciudad condone una parte del recibo de luz de los hogares con bajo consumo y de vulnerabilidad, y

Un ingreso mínimo vital como un apoyo económico mensual, a todos quienes hayan perdido sus ingresos por la pandemia.

