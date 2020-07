Ocasión a modo

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

La ocasión suena propicia para que en 2021 el presidente López Obrador dé una gran sacudida a su gabinete y a las principales oficinas del gobierno federal, ya que en ocasión de los comicios de 2021 podrá jalar nuevos operadores en muchas de las áreas prioritarias.

El año próximo se procederá a la renovación de la Cámara de Diputados, además de elegirse 15 gobernadores y alcaldes de algunas de las principales ciudades del país, incluidas las 16 alcaldías de la CDMX y ciudades como Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Ciudad Juárez, Chihuahua, Hermosillo, Acapulco, Morelia, Culiacán, Mazatlán, Querétaro, Villahermosa, Veracruz, Puebla, Mérida, San Luis Potosí, entre otras, además de toda la zona conurbada de la CDMX, destacando Naucalpan, Ecatepec, Neza, Tlalnepantla.

De acuerdo a los pronósticos asentados en la diversidad de encuestas y con todo y la pandemia los resultados continúan siendo favorables para el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo que daría margen a que el partido en el poder postulara a todos tipos de personajes, unos atractivos para los electores y otros no tanto.

Dentro de ese paquete podría optarse por algunos personajes que hoy forman parte del gabinete y se han convertido en pesados fardos para el gobierno federal.

La primera de ellas es Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, quien no es la mejor opción para el electorado de Guerrero, pero que basados en la presencia arrolladora de Morena en la entidad permitiría posicionarla en el menor tiempo posible. Félix Salgado Macedonio, ex alcalde de Acapulco y dos veces senador tendría que conformarse con buscar nuevamente la alcaldía del paradisíaco puerto. La ventaja es que en Guerrero, Morena no tiene un contrincante sólido, ya que el PRD se desdibujó, el PAN no existe, el PRI cuenta con un cartucho quemado como es Manuel Añorve y MC con figuras del pasado que dejaron de ser atractivas para el electorado.

Esteban Moctezuma Barragán es otra de las cartas del gabinete que tendría un destino hacia los estados, siendo San Luis Potosí el proyecto. El secretario de Educación Pública es parte de una dinastía de esa entidad, aunque él no nació, creció o se formó en San Luis Potosí, pero el abolengo cuenta, debido a su abuelo y otros ancestros que incluso alcanzaron la Presidencia de la República (Pedro María Anaya y Miguel Barragán) y el posicionamiento de Morena le da las cartas suficientes para convertirse en gobernador de la entidad. La carta fuerte de la oposición era el panista Xavier Nava, alcalde de la capital y nieto de otro prócer potosino, Salvador Nava.

Sonora está lista como una salida para el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, quien encabeza todas las encuestas sobre el proceso electoral, incluso, sobre la alcaldesa de Hermosillo Casilda López. El PRI podría presentar alguna oposición, presentado un candidato atractivo como parece ser el eterno aspirante Ernesto Gándara.

Decimos que la ocasión parece propicia para dar una revolcada al gabinete, donde las tres piezas han tenido sus malos momentos, especialmente en los tiempos recientes, en que Irma Eréndira no da pie con bola con los asuntos que ha investigado en su papel de titular de la Función Pública, ni siquiera con su sanción de dos millones de pesos a la empresa de León Manuel Bartlett. Las casas de la familia Bartlett y las de la propia secretaria son una pesada losa.

Esteban Moctezuma desarrolla en Educación Pública un papel similar al que tuvo en Gobernación y Desarrollo Social, de los que salió frustrado, aunque ahora tendría una gran recompensa. A Esteban todo le queda grande, pero corre con mucha suerte.

Alfonso Durazo no es el único responsable de lo que sucede en cuestión de seguridad, aunque el recrudecimiento de la violencia se le achaca a la falta de operatividad de la Guardia Nacional y la inoperancia de la secretaría que encabeza, por lo que partida hacia su Sonora querida podría enderezar las políticas en materia de seguridad pública y ciudadana.

También el Presidente podría contar para su equipo de gobierno con algunos personajes que terminan su gestión el año próximo.

