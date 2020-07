Contagiado de Covid-19, el presidente de Brasil se quita el cubrebocas ante la prensa

El último en confirmar que tiene Covid-19 ha sido Jair Bolsonaro,presidente de Brasil. El mandatario se presentó frente a los medios para dar la noticia y confirmar que se encontraba bien, pero acabó generando una fuerte controversia. Con el objetivo de demostrar que estaba estable y que su rostro se hallaba intacto, se quitó el cubrebocas ante los periodistas. “Miren mi cara, estoy bien, gracias a Dios… gracias a quienes han rezado por mí… y a quienes me critican, no hay problema, sigan haciéndolo tanto como quieran”, dijo con una sonrisa irónica. El gesto de quitarse el cubrebocas tan cerca de los micrófonos estando contagiado y sonreír de esa forma no ha sentado nada bien, lo que le ha valido pésimos comentarios.