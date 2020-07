AMLO en EU, una visita positiva

Ángel Soriano

Más allá del proceso electoral de noviembre próximo y de los lamentables casi 132,000 muertos por Covid-19, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington a su encuentro con el Presidente Donald Trump es altamente positiva, más allá también de los críticos que primero cuestionan porque no salía de México y ahora porque sale.

Ivanka Trump sintetizó el evento: Nuestras naciones están unidas por valores comunes, amor compartido por la libertad y profunda devoción por fe y la familia y profundiza aún más nuestra fuerte amistad. Y difundió la foto de su visita a México con la representación de su padre, el presidente Trump, a la toma de posesión del primer mandatario, López Obrador.

La movilización de compatriotas en favor y en contra del encuentro presidencial en la capital estadunidense es más que significativa: no están solos, la visita tiene un alto ingrediente político; el Presidente de México no puede permanecer confinado en Palacio Nacional, en tanto el mundo está envuelto en una turbulencia sanitaria, comercial y de tensiones geopolíticas.

La presencia del presidente López Obrador en Washington, acompañado de los más poderosos empresarios de nuestro país, es una muestra de la unidad nacional y de la fortaleza del país para hacer frente a éste -el del coronavirus- y a otros embates. Trump ha dicho que recibe a su homólogo como un gran amigo a quien respeta y eso es hacer política, no a la confrontación.

Y no será ajeno que, entre otros temas, se aborde la necesidad de garantizar acceso a la vacuna en contra del coronavirus que está a punto de salir y por la cual ya hay disputa entre los siete países más ricos del mundo -de acuerdo a lo expresado por el subsecretario Hugo López-Gatell- y de la que podríamos quedar aislados si no se tejen alianzas como la actual con Washington. México da la batalla en la ONU para que no haya acaparamiento ni especulación con el fármaco. Y eso no se obtendrá si, como recomiendan algunos, se mantiene una actitud de rechazo al ocupante actual de la Casa Blanca. Las elecciones serán en noviembre y la contingencia sanitaria arrasa todo a su paso en cuestión de minutos… Jorge Cuéllar Valdez, líder moral de la ex Ruta 100, puso entredicho la poca seriedad de este gobierno cuando ha ofrecido apoyos de toda índole al sindicalismo que comulgan con su facciones izquierdistas que viven del presupuesto, con acciones que son autoritarias, separatistas y ventajistas, que tropiezan en la antidemocracia. Recordó que en la época del neoliberalismo que duró aproximadamente 40 años, los gobiernos del PRI y del PAN no permitieron al sindicalismo que gozaran de la preferencia del monarca, soslayando el estado de Derecho. “Hoy, la izquierda gobernante, ha destruido los pilares del sindicalismo en todos sus niveles, traicionando el articulado del 123 consagrado en la Carta Magna”, aseveró…”Las modificaciones y adiciones a los capítulos que desde el 1 de julio conforman el T-MEC implican cambios importantes con respecto al TLCAN, los cuales impactarán de manera importante a las cadenas de suministro transnacionales, el registro de procesos, el combate a la corrupción, salarios, comercio electrónico y, desde luego, a las políticas de protección al medio ambiente”, dijo Eduardo Rolón, director general de Causa Natura, con motivo de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo Donald Trump, en Washington e indicó que el T-MEC fortalece la protección en materia medioambiental. “Esta decisión trilateral no es un asunto menor; se acordó implementar un manejo sustentable de los recursos naturales y fortalecer la gobernanza ambiental en temas como la contaminación de los océanos por residuos plásticos, la contaminación atmosférica, promover la gestión forestal, evitar la caza de ballenas para fines comerciales y tipificar el tráfico trasnacional de especies de flora y fauna silvestres y en peligro”, dijo.

