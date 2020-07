Control político y territorial de la delincuencia

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

PARA REFLEXIONAR, EN UNA ENTREVISTA CON “LA JORNADA”, EL FISCAL GENERAL, ALEJANDRO GERTZ MANERO, DECLARÓ: “LOS GRUPOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA ESTÁN CONTENDIENDO CON LAS AUTORIDADES Y EL ESTADO PARA TENER UNA CAPACIDAD DELICTIVA QUE YA RAYA EN EL CONTROL POLÍTICO Y TERRITORIAL”, es una entrevista de Gustavo Castillo.

Y en España se van enterando que el famoso y corrupto “rey emérito” Juan Carlos, llegado por obra y gracia de don Francisco Franco, le regalaba 65 millones de dólares a Corinna Larsen por amor y no para esconder el dinero que curiosamente le “regalaba otro rey,” fallecido, Abadalá de Arabia Saudita”… muy caro el amor del rey… pero no lo pueden juzgar porque las leyes de los “izquierdistas españoles” no lo permiten y sanseacabó, todo queda en un escándalo donde la reina seguramente llorará por no tener esos tratos con Juan Carlos y ya no vive Franco para acusarlo y no sé si tenga o viva su madre para que lo pudiera acusar como propone AMLO para enderezar a los malosos y corruptos…

Ya hemos comentado en varias ocasiones en que la delincuencia organizada avanza en el control territorial de muchas zonas en el país, cuentan con recursos económicos, armamento y muchos adeptos contratados o por convicción que prefieren solamente cobrar para avanzar en los mandos a ver si llegan a los superiores y pueden gozar de lujos y riquezas, pero sobre todo del poder de vida y de muerte con el que operan en todos los sitios. Ya explicamos que miles y miles de jóvenes, maduros y viejos buscan aumentar los ingresos por lo que reciben de las manos de los narcotraficantes y algunas veces más lo hacen por interés de que les den niveles de seguridad y de paz porque de otra forma, cómo viven en zonas del infeliciaje nacional, donde no existen controles ni seguridad, los mafiosos y pandilleros controlan importantes colonias y zonas en todas las ciudades de donde viene la selección de cuadros y la operación real en el control territorial, en los negocios y el manejo financiero que incluye el lavado de dinero por medio de los grupos empresariales que no hayan tenido de otra para operar o se les ha obligado, porque de otra manera se les secuestra o mata, y así, además con los recursos financieros que ellos manejan y operan ya en muchos sitios las formas políticas o los espacios políticos se manejan, manteniendo un control sobre los cuadros a los que financian o un manejo de las votaciones en muchos sitios. Se ha explicado que, por ejemplo, en muchos municipios jodidos con pocos recursos solamente necesitan unas cuántos miles de pesos para que sus cuadros seleccionados puedan superar cualquier oferta de la “oposición”, a la que eliminan, amenazándolos o asesinándolos y así en muchos sitios en vez de tener políticos que sirvan a la comunidad tenemos políticos que operan los manejos y seguridad de los mismos delincuentes y manejan los recursos públicos o establecen sus propios niveles del cobro de piso que viene siendo un impuesto más, aplicado a los ciudadanos.

Mantienen rutas de tráfico y operación de huachicoleo o de robo de transportes comerciales que después venden en los mercados y centrales controlados por sus grupos y este control no solamente es con los mafiosos, sino con los financieros, en los préstamos de “Gota a gota”, donde se han venido apropiando de muchos comercios legalmente aprobados y manejados, porque los deudores no pudieron pagar los adeudos crecientes y mañosos que les brindaron y esto lo saben muchas autoridades, pero con el cuento de que no hay denuncias penales pues no pueden investigar y ya, todo se jode y sigue en su manejo y control la mafia en el país.

Hemos señalado que a pesar de que no hay préstamos inmobiliarios ni préstamos para construcción de obras importantes, en muchos estados jodidos se ven grandes construcciones y esto, se sabe, que tiene el financiamiento de los grupos delictivos y ni quién investigue o niegue los permisos de construcción y por supuesto, no hay investigaciones financieras porque nadie se atreve a hacerlo a menos que como funcionario o como investigador quieran perder la cabeza o vean los asesinatos o secuestros de sus seres queridos.

Anteriormente, se peleaban los grupos las zonas de producción o de tráfico de drogas, los plantíos de marihuana, ahora ya no son el negocio que antes los hacían tan productivo o el precio de la goma de opio ha bajado tanto que ni los campesinos tienen alicientes para continuar con esa siembra, el caso es que como ahora son zonas de refugio y protección de mafiosos perseguidos en otros estados, siguen operando en esos sitios porque ahí tienen garantía de que, como todos se conocen, de inmediato detectan investigaciones y operativos en su contra y además pueden tener casas donde sus familias llegan con total seguridad a vivir no solamente en esos puntos alejados, sino en las mismas ciudades, porque ahora se venden casas al contado solamente, porque nadie quiere dejar rastro de sus ingresos o recursos.

El caso es que pandillas de jóvenes controlan muchas colonias en las zonas urbanas y forman parte de los grupos de “halcones” o de sicarios o tiradores o cobradores de los grupos delictivos y no tiene la autoridad recursos ni gente para el combate de ellos y así siguen creciendo en fuerza y recursos financieros sin que nadie les puede controlar, por esa razón si anteriormente existían los famosos compradores de votos y operadores electorales, ahora, ellos hacen la función porque conocen a cada gente que vive en las cuadras o las colonias y operan este tipo de actos, por ello se han vista cambios políticos en el control de muchas zonas sin que nadie se lo explique o quería investigar, para qué, le rompen la mamá y ni siquiera se puede hacer nada, así los controles de movilidad por medio del transportes público, taxis y mototaxis es vital para todo este mecanismo y ya lo tienen en muchos estados, claro que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, tiene toda la razón y sabe lo que dice y por qué razones lo dice. Hombre de lealtades y experiencia.

