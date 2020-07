¿Glicinato de metformina, eficaz contra Covid-19?

Elsa Rodríguez Osorio

Entre el 5 al 7% de los niños en México tienen TDAH

La farmacéutica mexicana Laboratorios Silanes da conocer que realizará estudios clínicos para comprobar la eficacia y seguridad de su molécula glicinato de metformina, que por sus características y mecanismos de acción distinto a otras biguanidas (grupo de medicamentos antidiabéticos orales), ayudaría a reducir la carga viral del SARS-CoV-2 en pacientes con el virus en fase moderada y grave. El glicinato de metformina ha probado su seguridad y eficacia en pacientes con diabetes tipo 2; pero para demostrar que también es eficaz para Covid-19, Silanes diseñó el protocolo, junto con diferentes hospitales, para llevar a cabo un estudio clínico en dos etapas, el cual, ya cuenta con la autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). Durante julio dará inicio la primera fase de investigación con un grupo de pacientes, el tamaño de la muestra se ajustará a finales de agosto próximo, con base en un primer corte de resultados. Si los resultados son positivos con los primeros pacientes, se solicitará el registro sanitario condicionado en septiembre y la segunda etapa del estudio clínico se ampliará con pacientes adicionales, con la intención de concluirlo en noviembre. El objetivo es poner a disposición de la comunidad médica y los pacientes afectados por el virus, un tratamiento efectivo en el menor tiempo posible. “Se trabaja con hospitales del sector salud, como los institutos nacionales de salud y otros nosocomios que atienden Covid-19, afirma el doctor Jorge González, director de Investigación y Desarrollo de Laboratorios Silanes. Dicha propuesta terapéutica (en tabletas) surge desde el Centro de Investigación, Desarrollo y Tecnología de Silanes, donde científicos de la compañía analizaron diferentes alternativas para dar respuesta a las necesidades generadas por la pandemia, como es el caso de la molécula glicinato de metformina, la cual, tienen patentada desde 2009 en México, Estados Unidos y Europa. Laboratorios Silanes se enfoca desde hace 77 años a la investigación y desarrollo de medicamentos innovadores (I+D) e invierte el 10% de sus ventas anuales en dicho rubro. Hasta el momento, acumula 150 patentes registradas a nivel nacional e internacional.

Este 13 de julio se conmemora el Día Mundial del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y la biofarmacéutica japonesa Takeda, con más de 239 años de historia, enfocada en Investigación y Desarrollo, busca concientizar sobre dicho padecimiento y sus implicaciones en niños y adultos. Se calcula que entre el 5 al 7% de los niños en México tienen TDAH y de ellos, 4 al 5% podría seguir con los síntomas al ser adultos. El TDAH es una condición neurobiológica que resalta por falta de atención y/o aumento en la actividad e impulsividad, lo que puede provocar alteraciones en el aprendizaje y comportamiento. En el 79% de los casos, la causa de este padecimiento está ligado a factores genéticos, por lo que no se relaciona con la crianza o educación sino con la herencia. Entre las causas no genéticas se encuentran: estresores durante el embarazo, la falta de oxígeno del niño durante el parto o peso bajo al nacer. “En el caso de los niños que han sido diagnosticados con TDAH, el aislamiento podría ocasionarles que tengan mayor dificultad para aceptar las reglas o tareas. Los padres deben estar atentos a posibles cambios e incrementos en factores propios del TDAH para que, en caso de ser necesario, acudan con un especialista que los pueda orientar para tratar el padecimiento desde casa”, destaca Patricia González, médico neurólogo en Takeda México y experta en Trastorno por Déficit de Atención. Una persona con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad puede presentar la siguientes características: distracción o déficit para mantenerse enfocado, no pone atención en los detalles, no sigue las instrucciones, se distrae fácilmente, es olvidadizo. Impulsividad/hiperactividad (incapacidad para detenerse y movimiento en exceso), habla excesivamente, interrumpe o tiene dificultades para esperar su turno. El TDAH se presenta tanto en hombres como en mujeres, es importante realizar un diagnóstico oportuno, para ofrecer calidad de vida y evitar que se desarrollen otras condiciones psiquiátricas, entre ellas depresión y ansiedad. Con terapias y tratamientos farmacológicos, que aumentan la capacidad de atención, disminuyen su hiperactividad.

