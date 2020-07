Malestares de salud generan conflictos políticos

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

POR NORMA, EN APOYO A LAS PERSONAS QUE NOS AYUDAN EN LAS LABORES DE LA CASA, desde que comenzó la crisis de la pandemia vamos por ellas a su casa y por la tarde las llevamos, esto porque no hay transporte confiable y los niveles de contaminación son altos, por su bien y el nuestro, con gran cariño lo hacemos todos los días. Por esa razón también paso a recoger a una de ellas cerca de la Central de Abastos de Oaxaca y ya he comentado lo que ve y ven en la zona y así, al conocer la realidad entendemos más la necesidad de ayuda que debemos brindar a los que nos apoyan.

Hace unos días, esperando el pase, congestionado el tránsito, escuchaba los anuncios de uno de los merolicos que aún sobran en sus actos en las zonas pobres de los estados y decía: “Vengan, vengan, conozcan la maravilla del siglo, la pomada MARIGUANOL que sirve para todos los males de dolores musculares, los que no lo dejan caminar bien, los que afectan las rodillas, las caderas, la ciática, los huesos, los músculos de la espalda, los del cuello y en pocos minutos, después de aplicarlo, ustedes me darán las gracias por la magia del medicamento ya que terminarán con su sufrimiento y dolores, Vengan, vengan, conozcan la maravilla del siglo para eliminar los dolores y las enfermedades del agua, frío y desgaste que sufrimos los que diariamente trabajamos duro para estar listos, así que si sufre de dolores musculares, de huesos o desgaste de articulaciones, de reumas, de hinchazón de piernas y cadera, dolores de la cadera, con MARIGUANOL se olvida de ellos y su vida será normal”… por setenta pesos, setenta pinches pesotes usted dará gracias cuando no sufra, es menos de lo que gasta en unos tacos que solamente le dan placer por unos minutos y con MARIGUANOL el placer de estar bien será duradero…”

Al voltear a ver el puesto me asombré al comprobar que tenía un buen número de compradores así que me paré y estacioné y me dirigí al puesto para observar mejor. Mucha gente preguntaba y el merolico como cualquier “doctor López-Gatel”, pues daba respuesta a todas las preguntas y además decía, si no le hace bien, pues tampoco le hace mal y no estamos para engañar a nadie, por eso MARIGUANOL ya es una marca reconocida a nivel mundial y la gente desesperada por sus males buscaba los bienes para arreglarlos. Al poco rato de estar observando me dirigí a una señora mayor y le pregunté por la razón de que compraba diez botes y ella me dijo que le hacía bien y que además como estaba en un pueblo, donde ni siquiera hay clínica, pues ella las recomendaba a sus vecinas y les vendía el bote a ciento cincuenta pesos, a plazos, en dos o tres pagos, y también me contaba que cuando llegaba con algún médico a Oaxaca los costos son enormes para ellos, ya que cualquier consulta les cobran 600 u 800 pesos, además de los medicamentos y si eso pasa, pues ya no tienen ni para qué, así que mejor optan por morirse poco a poco y lo que han buscado es atención buena y de menores costos, pero no hay, la niegan y es la realidad, además, me dijo, que a ella le habían recetado un medicamento que en la farmacia costaba 1,200 pesos, teniendo solamente 28 pastillas y la receta decía que debería tomar cuando menos, treinta pastillas, así que obligadamente debería comprar dos cajas, imposible, hasta que una gente en el mismo consultorio le indicó dónde podría encontrar el medicamento, no sabía si era robado, pero que consultara la fecha de vencimiento y que así una cajita, como lo comprobó, le costaba doscientos pesos y compró cuatro y asunto arreglado. La realidad es que de esa forma han aumentado las ventas de medicamentos “chafas”, clonados o que no sirven porque son simples copias de los reales sin tener los beneficios del medicamento y muchas ventas se hacen de esos “medicamentos”, otros, en verdad son producto de los robos que se hacen a los vehículos que entregan medicamentos o los que se hacen en farmacias y hospitales del gobierno, en fin, el tráfico es enorme y el negocio rentable y lo siguen haciendo porque es un “buen negocio”, ya sea con medicamentos de verdad o con simples cajas con pastillas sin valor y no hay autoridad que controle los precios en farmacias ni busque controlar la venta de los medicamentos en mercados y tianguis y la gente sigue buscando algo que le dé salud y bienestar, por eso cae en los trucos y engaños y sigue sufriendo los dolores o los síntomas de las enfermedades, porque ahora hasta los medicamentos de similares son caros para cualquier gente, incluso yo, que los consumo para poder ahorrar un poco de dinero…

Y así consulté varios sitios y la sorpresa es que en todos existen “recomendaciones para tratar todo tipo de malestares y hacer de los productos, plantas y demás medicamentos milagrosos y mágicos”, que los hay para todo y por simple curiosidad vaya un día a los sitios que venden “plantas medicinales” y pregunte por cada una, se quedará asombrado por la memoria y el conocimiento que muestran muchos de los vendedores, acá les dicen “tizanteras” y ellas saben exactamente cuando algún curandero solicita qué tipo de planta y para qué sirve, es curioso, pero recuerdo que hace algunos años, existía en el Seguro Social un departamento que investigaba los principales activos de las plantas medicinales y las protegían y recetaban bajo un conocimiento mayor y control, inclusive creo que me comentaron existía un libro sobre el tema. No sé si se dejó este proceso, pero cuando menos daba orientación a muchos curanderos de los pueblos y esto evitaba males mayores al hacer uso inadecuado de algunas plantas, en fin, el asunto es que con la crisis económica y la pandemia que tiene controlado todo el sistema de salud en un solo punto, los enfermos van a donde sea buscando remedios y curas para sus males y así llegan, incluso, a ser los clientes del MARIGUANOL, la pomada milagrosa que todo lo cura, males y dolores, no sé si se pueda fumar pero eso para algunos sería ideal si es que en realidad tiene algo de marihuana, que lo dudamos, solamente es el uso del prestigio de la planta puesta en alcohol que, efectivamente, alivia algunos dolores del cuerpo y esto es para reflexionar, porque la gente anda desesperada por sus males y los pocos bienes que tiene, por ello, hay que cuidar de la salud del pueblo. La desesperación al igual que el hambre, puede mantener la lealtad o dar paso a las insurrecciones.

socrates_campos8@yahoo.com.mx