Llega a la tv abierta un programa de gran calidad y talento musical: “Noches en vela” con Aranza

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Se estrena este viernes 17 de julio

a las 10 pm en el 34.1 de Mexiquense TV

Carlos Cuevas será su padrino de esta emisión de una hora, en donde el invitado charlará de manera amena y sin pretensiones, cantará sus canciones acompañado de un piano, y al final, en plan bohemio hará dueto con la bella Aranza

En estos tiempos, México y el mundo necesita olvidarse por un momento de la crisis emocional que se vive por la pandemia del Covid.19, los seres humanos deseamos ya no escuchar tantas noticias alarmantes, noticias rojas, de amarillismo. Queremos olvidarnos de los problemas por un instante, ser felices, y ver en la televisión abierta un programa que nos invite a la unión familiar, a disfrutar de la música, de grandes artistas, de cantar, de revivir esa nostalgia, y como anillo al dedo llega cada viernes “Noches en vela”, que se estrena este 17 de julio a las 10 pm, con repetición los domingos a la misma hora, por el canal de tv abierta Mexiquense TV en el 34.1 y de manera simultánea por la página de Mexiquense TV.

Y para un programa de gran calidad musical tenía que estar una gran anfitriona, una de las voces más bellas de México y Latinoamérica, una de las voces más bellas del mundo, me refiero a Aranza, quien tenía la necesidad de tener un escaparate en donde pudiera cantar su música porque cada vez hay menos lugares donde exponer el talento de lo artistas. Cuando le propuso a Televisión Mexiquense su proyecto “Noches de vela”, el cual creó con su publirrelacionista, el querido Humberto Iturralde, inmediatamente se dio la química con la televisora de poder realizar este programa que no fuera conducido por un comunicador sino por un artista que conversara con otro artista, que al final hagan un dueto musical, lo que le encantó a la empresa.

Y es así que que llega “Noches en vela”, un programa musical de una hora, en donde el invitado charlará de manera amena y sin pretensiones, cantará sus canciones acompañado de un piano, y al final, en plan bohemio hará dueto con Aranza.

Para “Noches en vela”, quién mejor que Humberto Iturralde para ser el coordinador artístico y encargado del contenido de cada emisión.

“Desde hace tres años tenía este proyecto, pero no lo había podido concretar porque estaba de gira con el maestro Armando Manzanero promocionado mi más reciente disco ‘Solo Maanzero’ (el onceavo en su carrera) , pero a mitad del año pasado tuve varias interacciones enriquecedoras con Mexiquense TV y hoy por fin se concreta ‘Noches en vela’ que estrena este viernes 17 de julio en punto de las 22 horas. Este tipo de programas hacen falta en la televisión abierta, donde la gente pase un rato bonito, lleno de nostalgia, de música. Yo añoro esos programas en donde me sentaba a esperar que saliera mi artista favorito y no me gustaría que esos momentos se perdieran”.

Antes de la pandemia se tenía planeado que el invitado de Aranza en “Noches en vela” cantara con una orquesta en vivo, pero debido a la contingencia sanitaria, ahora lo hará acompañado de un piano, por lo que será algo muy bohemio, además de que al final cantará a dueto con Aranza, pero será de forma improvisada, “porque es ahí donde radica la magia, que sea algo espontáneo y no ensayado”, recalca Aranza.

EL MAESTRO ARMANDO MANZANERO Y “LAS REINAS”, CANDIDATOS

PARA SER INVITADOS ESPECIALES DE ARANZA EN “NOCHES EN VELA”

—Tras tu brillante participación en “Desafío de estrellas”, de TV Azteca, conformaste por un corto tiempo el trío “Las Reinas” con Estrella Veloz y Érika (ambas de “La Academia”). ¿Piensas invitarlas a “Noches en vela” y revivir esos momentos?

Por supuesto que las las quiero invitar. Hace tiempo que “Las Reinas” no nos hemos podido juntar porque cada una de nosotras tiene un rumbo muy diferente. Cuando nace “Las Reinas” fue algo curioso porque ni siquiera fue un concepto que se planeó.

Cuando concluyó “Dessafío de Estrellas” (alrededor del año 2006), a mí me invitaron a hacer una temporada en el Mascabrothers Show Center, y yo no quería hacer sola la temporada, por lo que invité a Estrella y Érika a que me acompañaran, les encantó la idea y nunca nos imaginamos que fuera a ser un éxito, cabe resaltar que siempre tuvimos muy claro que no podíamos ser un trío convencional.

Sería la más feliz de invitarlas en “Noches en vela”, de cantar juntas, contar anécdotas, así como con el resto de mis invitados porque soy muy afortunada de tener amigos muy importantes, trascendentes dentro de la música y también tengo otros amigos que tienen muchas cosas qué aportar a la música y que están buscando un escaparate para presentar su talento”.

—¿Tendrás al maestro Armando Manzanero de invitado en “Noches de vela”?

Presumo que sí. La idea era que el maestro Armando Manzanero estuviera en los primeros programas, pero desgraciadamente tanto él como muchas otras amistades mías han decidido por el momento no salir de casa por la pandemia, lo cual estoy de acuerdo. Claro que durante la grabación de “Noches en vela” tomamos las mayores medidas de sanidad, que haya el el menor número de personas en el foro. En un principio yo quería que hubiera público durante el programa, pero esto también tendrá que esperar. Sólo es cuestión de tiempo para que el maestro Armando Manzanero me acompañe en “Noches en vela”.

CARLOS CUEVAS, SU PRIMER INVITADO,

SU PADRINO DE “NOCHES EN VELA”

—Quién será tu padrino, tu invitado especial este viernes 17 de julio cuando inicie “Noches en vela” en TV Mexiquense.

Mi gran amigo y adorado Carlos Cuevas es mi primer invitado especial, mi padrino. Nos quedó espectacular el programa, nunca habíamos estado en un plan tan íntimo de charla. Hace tiempo hicimos juntos su show que se llamó “Collar de perlas”. En el programa que grabamos para “Noches en vela” fue muy bonito porque con toda humildad Carlos Cuevas se sentó a que lo entrevistara, a que fuera su anfitriona y amé ese gran momento como el público lo va a amar. Carlos Cuevas fue muy generoso.

—Al final de cada emisión, ¿revelarás quién será tu próximo invitado en “Noches en vela”?

No lo hemos decidido, pero me gustaría que la gente se quedara con la expectativa de quién será el próximo invitado. Incluso, pienso hacer un detrás de cámaras de que el público vea cómo planeamos cada emisión. Además, pienso que con el transcurso del tiempo, el programa va a ir tomando su rumbo. En “Noches en vela” no estamos descubriendo el hilo negro, sino que queremos retomar esa buena costumbre de que la familia se reúna a pasar un inolvidable momento musical.

—A finales de los 80’s, Verónica Castro tenía un programa similar al tuyo que se llamó “Mala noche, no”, y el público, además de estar al pendiente de los invitados que tendría, también estaba pendiente de su vestuario. ¿Cómo será tu vestuario para “Noches en vela”?

Hay un diseñador mexicano muy joven que se llama Andra By Her , quien me ha dado en el clavo en la forma que a mí me gusta vestirme, que es una forma coquetona, elegante, sin enseñar demasiada piel. Tiene unos modelos muy lindos, voy a seguir trabajando con él, es nuestro patrocinador oficial. Además está AGM Estudio, cuyo dueño es mi estilista desde hace 15 años, es un colorista fantástico, además peina y maquilla maravilloso. AGM Estudio ha sido el maquillista y peinador de las protagonistas más importantes de telenovelas y de series últimamente, así que voy a cuidar mucho la imagen y por supuesto voy a estar abierta a sugerencias del público de cómo arreglarme.

CONSTANTE E INCANSABLE, SU EVOLUCIÓN

ARTÍSTICA EN MÁS DE 25 AÑOS DE TRAYECTORIA

—Cómo ha sido tu evolución como artista en estos más 25 años de trayectoria artística.

Constante e incansable. Me he enfrentado a diferentes eras dentro de lo que es el el medio del espectáculo, inicié mi carrera desde que las disqueras eran otra historia, cuando todo era glamour, era un star system diferente, hasta llegar a esta época en la que ya el público ve cómo te maquillas y cómo te desmaquillas, si lloras porque no te salió la canción. Entonces, ha sido una evolución frenética y nada lenta, hace poco me hicieron un homenaje y no me había dado cuenta que ya llevo más de 25 años de trayectoria. Todo ha sido tan intenso, ha sido todo tan rico en experiencias tanto buenas como malas, pero me siento muy satisfecha porque aquí sigo, permanezco, tengo un público que me quiere y confío que ese publicó irá creciendo conmigo.

Por todo lo anterior, he sido muy afortunada y con buenas alianzas.

UNA GRAN JOYA MUSICAL SERÍA QUE ARANZA Y YURI HICIERAN UNA DUPLA SIMILAR A LA DE EMMANUEL Y MIJARES CON SU “TWO’R AMIGOS”

—Fuiste corista de Vicente y Alejandro Fernández, Ricky Martin, Yuri, Emmanuel, Sasha Sokol, Lucía Méndez, entre otros, en ese entonces, ¿cuáles eran tus sueños, tienes influencias musicales de alguno de ellos?

Fíjate que nunca me tocó hacer coros en vivo, o sea, en un escenario, todos los coros que hice fue en grabación junto con Zarabanda y ya después los hacía sola, pero eso me dio una oportunidad de soñar en grande. Recuerdo perfectamente que una de las primeras cantantes a la que le hice coros junto con zarabanda fue a Yuri y yo soy una admiradora de hueso colorado de su trabajo, tiene una voz fantástica y el hecho de estar escuchando cómo ella había grabado. sus comentarios, sus risas que se escuchan en los audífonos, me inspiraba, me motivaba realmente, yo soñaba con tener una carrera así de de permanente, así de sólida como la de Yuri.

Lo mismo que me pasó con Yuri, me sucedió cuando hice los coros de Vicente y Alejandro Fernández, que ahí sí me aventé yo sola la mayoría de los coros, recuerdo que don Pedro, que era el productor me doblaba la voz. Además, siendo la música mexicana mi género “madre” musicalmente, me emocionaba más porque me imaginaba cantando en los palenques, con el mariachI y la banda.

Lo que soñaba era estar en el escenario. Mentiría si dijera que soñaba con vender millones de discos, la verdad que eso nunca lo pensé porque lo que yo soñaba era estar arriba de un escenario lleno de músicos y con un numeroso público.

—Manuel Mijares fue corista de Emmanuel, y cuando se juntaron para su “Two’r amigos”, han logrado un éxito impresionante. Estaría genial que tú y Yuri hicieran algo similar.

Sería un sueño, sería fenomenal. Cada vez que me encuentro a Yuri, siempre la saludo con mucho cariño y admiración. Ojalá se haga realidad esa propuesta de que hagamos una gira juntas.

—Algo que desees agregar.

Que cuiden mucho de salud porque todos nos necesitamos para salir adelante en estos tiempos y que estén muy pendiente de “Noches en vela” a partir de este viernes 17 de julio a las 10 pm por el canal 34 de televisión abierta de Mexiquense TV.

