15 millones de trabajadores independientes incorporados al IMSS

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

La vitamina D es fundamental para la absorción de calcio

Al participar en la sesión Informalidad durante y más allá de COVID-19: buenas prácticas y el imperativo de las redes de seguridad universales, convocada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el titular del IMSS, Zoé Robledo, señaló que uno de los retos que asume el Instituto es incorporar a la seguridad social a 15 millones de trabajadores independientes sin una relación patronal. Ante ministros y directivos de diversos países de América Latina, Zoé Robledo afirmó que, también se busca afiliar al IMSS a 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar. Mediante un programa piloto se busca su incorporación al Seguro. También en esta pandemia se pudo favorecer a 100 mil personas, entre trabajadores del hogar e independientes, con un crédito solidario al que no tenían acceso por parte de la banca comercial. En el mes de abril se llevó a cabo un programa en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, con un crédito de transferencia directa a una tasa de interés de 6%, a quienes no hubieran despedido a ningún trabajador ni bajado su salario en enero, febrero y marzo. Esto favoreció a 200 mil empresas en las que laboran 1.6 millones de trabajadores. También a empresas más grandes que no iban a poder pagar sus cuotas obrero-patronales, se realizaron convenios para el diferimiento de los pagos. La primera tarea que emprendió el Instituto fue contribuir a cortar las cadenas de contagio mediante la entrega de 8.5 millones de recetas resurtibles para otorgar medicamento por tres meses a personas con enfermedades crónicas controladas. A través del mecanismo digital para otorgar incapacidades temporales a las personas con síntomas de Covid-19 se benefició a trabajadores para recibir esta prestación sin salir de sus casas; además, se dio un adelanto de tres meses a las personas que cobran su pensión en efectivo. El IMSS reconvirtió cerca de 70% del total de su capacidad hospitalaria y todo el sector salud, incluido el Seguro Social, ha invertido cerca de dos mil millones de dólares para crecimiento, nuevas contrataciones y compra de equipos de protección personal, por efecto de la pandemia.

El doctor Ernesto García Rubí, médico cirujano, especialista en medicina interna y endocrinología, expresa que el Covid-19 en personas con obesidad, diabetes, hipertensión y otras enfermedades asociadas, existe un estado inflamatorio generalizado (particularmente de los vasos sanguíneos) y esto provoca una mayor predisposición a formar coágulos que obstruyen las arterias y las complicaciones ocurren, afectando el sistema respiratorio. En este punto, la vitamina D forma parte de un concierto de hormonas que van a regular la actividad de otros mediadores (conocidas como citoquinas inflamatorias), los cuales tienen mucho que ver con el estado de inflamación y en este sentido, la vitamina D reduce la velocidad con la que se van produciendo. De esta manera, se reducen los niveles evitando que se salgan de control y al no salirse, se va a tener una infección menos agresiva. En caso de producirse citoquinas en exceso, la enfermedad se prolonga a pesar de que ya no haya virus. “Personalmente he atendido a 70 personas con Covid-19, a las cuales se les ha administrado una dosis personalizada de vitamina D, en quienes la enfermedad ha sido menos severa y afortunadamente ninguno ha fallecido” –afirma. La vitamina D es un nutrimiento esencial que puede formarse en la piel al exponerse a los rayos ultravioleta del sol. Se puede afirmar que más que una vitamina, en realidad es un precursor de la hormona calcitriol, el cual participa en diversas funciones en el organismo, así como en la regulación de aproximadamente 3% de todos los genes conocidos hasta el momento. El aspecto primario de la vitamina D es fundamental para la absorción de calcio a nivel del intestino y sus deficiencias se asociaban a problemas de osteoporosis. Posteriormente, se le atribuyeron otro tipo de beneficios, incluida la disminución de la inflamación. Alimentos en donde se puede encontrar vitamina D: pescados, salmón, sardina, atún, yema de huevo, quesos frescos, suministros de leche, leche de soya, avena, almendras, yogures, champiñones, ajonjolí, espinaca, almendras y hojas de col, entre otros. Su deficiencia traerá afecciones como: cansancio que puede ser ligero o extremo, procesos infecciosos recurrentes, deterioro en la visión, osteoporosis, osteomalacia, raquitismo, mayor presencia de diabetes e hipertensión, así como problemas neurológicos que incluyen Alzheimer.

