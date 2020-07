Vender sin responsabilidad: Expedia México

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Hicimos dos ejercicios para comprobar como desde una de las agencias de viaje electrónicas (OTA’s, por sus siglas en inglés), se busca vender en volumen sin responsabilizarse siquiera por lo que están ofreciendo y contratando sus clientes.

Rentamos dos automóviles a través de la plataforma expedia.mx, uno con la empresa Hertz y otro con la arrendadora Economy (que en términos reales se llama America Car Rental). En el caso de Hertz, la reserva era por un tipo específico de vehículo y por un costo fijo, de acuerdo con la confirmación de expedia.mx, la sorpresa es que al llegar con el arrendador Hertz, en primer lugar, el vehículo confirmado no estaba disponible, sólo había uno de mayor categoría que implicaba un costo más elevado (aun cuando deberían dar el ascenso sin costo por tener una reserva confirmada), además, la tarifa que expedia.mx había arrojado era distinta, la real suponía un 20 por ciento más.

Al llamar directamente a Hertz, comentan que las globalizadoras como expedia, al no pedir anticipo para las rentas, hacen reservas “referenciales”, es decir, estan sujetas a que haya o no el vehículo y a que “por el tipo de cambio” la tarifa resulte más elevada. Al llamar al soporte de expedia, comentan que ellos solo son intermediarios, que al final quien dicta las políticas es el arrendador (Hertz). Síntesis: son reservas ficticias sujetas a todo.

En el otro caso, la arrendadora Economy, cuyo nombre es America Car Rental, arroja una confirmación y una tarifa que incluye un seguro básico; al llegar con la empresa que renta los vehículos, resulta la misma historia, no hay disponibilidad y dicen que expedia no hace caso de la disponibilidad que ponen en el mercado, por otro lado, aseguran que el seguro que pone expedia en su página no existe y hay que pagar uno obligatorio. Al llamar a expedia, de nueva cuenta nos dicen que todo es con el arrendador, que ellos solo son un “puente” entre el consumidor y la empresa que alquila automóviles.

Lo que podemos observar es que, expedia.mx se limita a vender en masa para cobrar su comisión, sin importar si el producto que está vendiendo siquiera existe o está disponible, además que hay nula comunicación en la postventa con quienes les provén del servicio.

Casos y cosas de usar una plataforma de este tamaño, que comenzó como una alternativa económica y funcional y se transformó en un ente que vende por masas, se publicita por doquier como una excelente opción y resulta publicidad engañosa.

¿Dónde está la Procuraduría Federal del Consumidor?

