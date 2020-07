Ecos del T-MEC: Palomita en reforma a pensiones y tache en amenaza a ganaderos

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

¿Saben cómo combatir el dengue, el zika y la chikungunya?

A menos de un mes de la entrada en vigor del tratado comercial (T-MEC) celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá, en tierras mexicanas los efectos del nuevo acuerdo ya se empiezan a sentir, unos para bien y otros no tanto, y es que, al parecer, los firmantes pusieron énfasis en las partes subrayadas, pero otros intereses aún buscan meter la mano en algunos apartados y estos pueden ser plasmados casi igual que las afamadas y nefastas letras chiquitas que suelen practicarse en los convenios bancarios.

Hoy se sabe, por ejemplo, que el anuncio hecho por el gobierno mexicano y el Poder Legislativo, así como los sectores obrero y patronal, en el sentido de presentar en fechas próximas una iniciativa para reformar el Sistema de Ahorro para el Retiro, léase sistema de pensiones, es uno de los compromisos que nuestro país realizó en el marco del T-MEC para reducir la brecha existente en el rubro entre los trabajadores mexicanos y los de sus dos socios comerciales.

Según se dijo, con el proyecto legislativo se pretende elevar en un 40 por ciento las pensiones de los trabajadores y reducir de 25 a 15 años el tiempo para poder acceder a ese beneficio, con aportación del gobierno, empresarios y trabajadores, sin que se incrementen las aportaciones de estos últimos y con la idea de que sean los patrones quienes tengan un incremento que pase del 5.15 al 13.7 por ciento, estimación que, por cierto, -según especialistas en la materia- con esos porcentajes los mexicanos aún estarán muy por debajo de las pensiones que reciben canadienses y estadounidenses, pero al menos hay buena voluntad de este lado de la frontera para dar cumplimiento al tratado firmado con los socios comerciales del norte.

Enhorabuena, ojalá que este tipo de ecos del T-MEC llegarán muchos más a nuestro país.

VOY CON TODO.- En donde no todo pinta bien para México con el acuerdo comercial tripartita es en el sector agropecuario, donde los ganaderos nacionales han alertado el posible incumplimiento en la parte estadounidense y desde ahora solicitan a autoridades y legisladores estar atentos en el rubro de las exportaciones de productos cárnicos.

El presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), Oswaldo Cházaro Montalvo, propuso a los poderes Ejecutivo y Legislativo, elaborar un plan de respuesta inmediata ante la probabilidad de aprobación y entrada en vigor de una norma que reinstale la Ley de Etiquetado de País de Origen (COOL por sus siglas en inglés) por parte de Estados Unidos, que incluya, en caso extremo, la aplicación de represalias comerciales con fundamento en la resolución final de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de 2015, ya que de lo contrario se vería dañada la ganadería mexicana.

En el Foro “Retos y Oportunidades del Sector Agroalimentario en el T-MEC: Estacionalidad y Otros Riesgos”, organizado por el Senado de la República, el líder ganadero recordó que la inclusión de la Ley COOL en la Farm Bill en el 2002 fue voluntaria, sin embargo, en 2008 fue obligatorio; ante ello, se le requirió, en aquel entonces, al presidente de los Estados Unidos, emitir un reglamento que diera cumplimiento a la obligación de proporcionar información al consumidor final sobre el lugar de nacimiento, engorda y sacrificio del animal del cual provenía la carne.

Al respecto, Chazaro Montalvo resaltó que en su etapa obligatoria en 2008, la referida norma motivó la segregación de animales de acuerdo a su país de nacimiento y castigó el precio de las exportaciones mexicanas, con un daño a la ganadería mexicana estimado por 228 millones de dólares anuales. De ahí la preocupación entre el gremio ganadero en caso de que los estadounidenses decidan revivir la ley COOL y si eso sucede desde ahora hay que ponerle tache a los EU.

Participaron en este foro los senadores y presidentes de las comisiones: Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC, Claudia Ruiz Massieu y la de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, a cargo de José Narro Céspedes, así como representantes del sector agropecuario.

VA MI RESTO.- A propósito del sector rural, sabían ustedes amables lectores que, de 2002 a la fecha, en México se han reportado más de 350,000 casos de infección principalmente por dengue, y en menor proporción chikungunya y zika, con un potencial de infección por estas enfermedades de aproximadamente 50 millones de personas y que para atender esa problemática hoy en día ya hay en el mercado sanitario un producto biotecnológico capaz de interrumpir el ciclo biológico del mosquito transmisor de las referidas enfermedades.

Zero Zika es el nombre de ese producto, y entre los beneficios que ofrece es que no representa riesgo a la salud humana por ser un producto inocuo; no daña al medio ambiente, a cultivos agrícolas ni a la fauna del ecosistema. Cabe resaltar que el producto es elaborado por tecnologías AgriBest, empresa mexicana dedicada a investigar, desarrollar e innovar soluciones biotecnológicas para atender problemáticas específicas en el sector rural e incluso muchas de sus acciones de fumigación han tenido el visto bueno de la Semarnat.

Como empresa mexicana, AgriBest cuenta con marcas comerciales del tipo nominativas, y algunas de ellas ya están en tramite en el ámbito internacional. Sin duda, un caso más de éxito entre las empresas mexicanas, y hasta ahí porque como veo doy.

