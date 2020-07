La radio va a desaparecer: Moisés Castañeda (I parte)

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Actualmente participa con Joaquín López Dóriga, con su sección “Q plan hay”

El célebre periodista asegura que el tiempo avanza y la tecnología supera el sonido de la radio, “por eso el éxito de Amazon, Spotify, y demás plataformas; la radio va a desaparecer, como desapareció el disco de vinilo que cambió al compacto. Todo va evolucionando”

Nos habla de su relación actual con Maxine Woodside, con quien trabajó durante 26 años en “Todo para la mujer”

Afirma que no es lo mismo leer un teleprónter, que ir a vivir la noticia y contársela al público, el cual le ha pedido escriba un libro

En México quedan pocos periodistas de espectáculos, sí, me refiero a los verdaderos periodistas que se convierten en maestros y que trascienden gracias a su sapiencia, cultura y a la pasión con la que realizan su profesión, la cual comparten con el público, el que los sigue por la eternidad. Tal es el caso de un gran maestro y amigo, el talentoso periodista Moisés Castañeda, cuyo trabajo es la mayor referencia de su talento. El cariño que le profesa la gente es admirable y envidiable.

Su paso por la radio en más de tres décadas le ha permitido entrar a los hogares del público que lo escucha y que lo hace parte de su familia.

Actualmente participa los fines de semana con Joaquín López Dóriga, con su sección “Q plan hay”.

Moisés Castañeda es de lo pocos periodistas que respeta a su auditorio y colegas. Para él, el reconocimiento del público es una caricia al alma.

Desde niño le ha apasionado la música y el cine, por ello estudió la carrera de Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Iberoamericana.

En 1983 ingresó a Grupo Radio Centro como colaborador de Estudiantes AM a tomar fotos de los artistas que acudían a las entrevistas, pero como siempre le apasionaba la música, les compartía a los locutores todo su conocimiento sobre música, por lo que le encargaron hacer cápsulas para Estudiantes AM, pero en 1986 se convierte en asistente de dirección musical, ya que él, sin saberlo en ese momento, la añorada cantante Rocío Dúrcal se maravilló de su cultura musical y de cómo conocía de pies a cabeza el disco que en ese entonces iba a promocionar, ya que él salvo el programa en el que sería entrevistada “La reina de las rancheras”, como se le llegó a decir a esta gran intérprete, pues el locutor que entrevistaría a Rocío Dúrcal no había escuchado el disco de la estrella española, lo cual enfureció a Dúrcal, sin embargo Moisés Castañeda conocía el disco a la perfección y salvó el programa, por lo que la propia Rocío Dúrcal le pidió al gerente de Grupo Radio Centro, Manuel Trueba, que Moisés Castañeda debería de trabajar ya de “planta” en Grupo Radio Centro, y fue así como estuvo de asistente de dirección musical de 1986 a 1988.

El 15 de febrero de 1988 entra a formar parte de Grupo Fórmula como director artístico, programó las estaciones Radio Cañón 1470 AM y FM103 “La música de ayer con el sonido de hoy”. También participó en el proyecto de Radio Uno y en las 15 estaciones de internet del mismo grupo.

En 1992, por invitación de Maxine Woodside, ingresa al programa “Todo para la mujer”, porque en ese entonces Grupo Fórmula cambió a estación hablada, noticiosa. Trabajar con Maxine Woodside le dio grandes satisfacciones como recibir el reconocimiento de figuras de talla internacional como Sophia Loren, Liza Minelli, Ernesto Alonso, Luis Miguel, Daniela Romo, Raphael, Sarita Montiel, Yuri, e infinidad de grandes celebridades. “Yo no le llamo entrevistar, es platicar, conocerlos y que ellos reconozcan mi trabajo y la honestidad que hay detrás”.

Fueron 26 años los que formó parte del programa “Todo para la mujer”, siendo uno de los pilares, del programa y de Grupo Fórmula, en donde estuvo del 15 de febrero de 1988 al 30 de noviembre de 2018.

“YA SABÍA QUE EL RATING DE ‘TODO PARA LA MUJER’ ESTABA BAJANDO”

– Durante 26 años fuiste uno de los pilares del programa “Todo para la mujer” con Maxine Woodside, ¿cómo te enteras de tu salida?

Un día me habló la productora de “Todo para la mujer” y me dijo que ya no era necesaria mi presencia en el programa. Primero me cayó como balde de agua fría, pero intenté hablar con Maxine y no se pudo, lo cual entendí, porque desde un año antes de esta salida, ya sabía que el rating estaba bajando y que había que hacer algo para levantarlo.

Maxine y su hijo consideraron que el elenco ya no estuviera, Maxine se iba a quedar únicamente en el programa con Ana María Alvarado, pero ahí se pusieron las pilas los demás compañeros y pudieron hablar con Maxine y ella les recomendó que hicieran unas cápsulas, por lo que de esa forma iban a seguir en el programa, ya no fijamente, pero sí a través de unas cápsulas. Mario Discua iba a hacer lo de Televisa; Héctor Carrillo, lo de cultura; Marco Antonio Silva, de teatro; Minerva iba a estar haciendo cine. Marco Antonio Silva se salvó porque el día que le tocaba estar de forma presencial en el programa es el jueves, día en que descansa Ana María Alvarado, por eso él siguió.

Pero bueno, el programa “Todo para la mujer” ahí sigue y yo le deseo el éxito que se merece, que ahora ya tenga 30 años.

Mientras tanto, yo seguía en Grupo Fórmula, aunque ya no estuviera en “Todo para mujer”. Un día me habló Víctor Malpica, que es ingeniero del programa de López Dóriga, me comunicó con “El Teacher”, tuve una junta con él en enero de hace dos años y me invitaron a participar en su noticiero, haciendo una sección donde yo pudiera recomendar películas, obras de teatro, exposiciones en museos y conciertos.

Ahora con la pandemia recomiendo series de streaming y películas, lo que puedas ver en Amazon y Netflix. Es lo que hago para poder seguir ahí, participo todos los sábados y domingos.

Después de “Todo para la mujer” estuve con Matilde Obregón, quien me invitó a estar con ella en “Lo dice Matilde”, todos los martes y jueves durante 15 meses, que fue lo que duró la temporada en la estación de internet que estuvimos, me divertí mucho porque me divierto con lo que hago, lo disfruto y me apasiona.

“A MAXINE WOODSIDE LE AGRADEZCO LA OPORTUNIDAD DE HACER RADIO Y TENER UNA COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL PÚBLICO”

– ¿Cómo es tu relación actual con Maxine Woodside?

Buena, me la encontré el pasado 6 de marzo en “Sabores Polanco”, la saludé como si nada y punto. Es más, la ayudé a subir al escenario, porque le iban a hacer una entrevista, ahí estábamos “Pepillo” (Juan José Origel) y Martha Figueroa, claro, la entrevistada fue ella, yo nada más le ayudé a subir la escalera.

Hoy en día nos escribimos, nos mandamos WhatsApp, con el pasado temblor tan fuerte que se sintió en la Ciudad de México, nos escribimos para saber cómo estábamos.

Maxine es alguien a quien yo le agradezco la oportunidad de hacer radio, por permitirme estar en la casa de la gente a través de la radio y la televisión, eso es lo importante, la comunicación directa con el público, y es lo que le agradezco, esa gran oportunidad.

LE ENTREGÓ CUATRO PROYECTOS A JAIME AZCÁRRAGA, HIJO DEL DUEÑO DE GRUPO FÓRMULA

– Te queremos ver en un programa, ya sea de radio o televisión, en el que tú seas titular, eres una enciclopedia en este mundo del espectáculo.

No, no, no. Una amiga me recomendó que hiciera mi canal de YouTube, pero le dije: “no quiero hacerle como todos” porque es muy fácil tener el celular y ponerte a ser youtuber, pero a mí me gustaría hacerlo más producido, así como lo hace Gerardo Escareño en “Vaya, vaya”.

Tere Aguilera me dijo: “haz tu canal”, o sea, me echan porras, pero no. Si no lo voy a hacer bien, mejor no lo hago. Estoy tan a gusto viendo series y películas en streaming, y antes de la pandemia me encantaba escaparme a algún viaje, pero no me gustaría hacer un programa solo.

Antes de salir de Grupo Fórmula, que fue en el inter entre el programa de Maxine y mi entrada con Joaquín López Dóriga pasaron dos meses, noviembre y diciembre, y en ese lapso hablé con Jaime Azcárraga, que es el hijo del dueño de Grupo Fórmula y le entregué cuatro proyectos. Él quería un programa de espectáculos, se lo entregué para fin de semana y para todos los días, como resumen; le entregué cuatro proyectos, pero le dije que yo no quería estar al frente, porque él me dijo: “Tú vas a estar al frente”, y le dije: “No. Yo te recomiendo gente de entre 25 y 35 años con experiencia”, pensé en todos los amigos que tenemos en el grupo del WhatsApp “El Chacaleo”, con gente joven, que sabe, que está en algún medio y que tiene cierta trayectoria, entonces ya tenía idea de quiénes podrían funcionar para cada programa, pero pues creo que el proyecto se quedó en el cajón de Jaime Azcárraga, no hubo más. Pero yo al frente de un programa, ya no, hay que darles oportunidad a los jóvenes porque merecen vivirlo. No es lo mismo leer un teleprónter que ir a vivir la noticia y después contársela al público.

Con Matilde Obregón fue el agasajo de convivir, compartir el micrófono con alguien que quiero mucho, y era como la plática entre amigos, conseguir notas, entrevistar a alguien y divertirme. Me divertí mucho con Matilde.

EL PÚBLICO LE HA PEDIDO A MOISÉS CASTAÑEDA QUE ESCRIBA UN LIBRO

– Así como has tenido grandes reconocimientos que avalan tu trayectoria periodística, principalmente el reconocimiento del público, ¿has tenido grandes injusticias a lo largo de esta trayectoria?

Más bien son vivencias, uno tiene que aprender y aceptar lo que mandan de allá arriba. Cuando salí del programa de Maxine Woodside, la única que me habló para echarme porras, fue alguien con quien nunca he trabajado, y se lo agradezco porque vive en Cuernavaca, fue Martha Susana. Ella me dijo: “¿Sabes qué? Qué bueno que te pasó esto porque cuando uno da todo en una sola empresa, ese portazo que te dan en la cara te hace voltear para otros lados y ver que puedes estar en otros lados”. A ella se lo agradezco mucho, a Martha Susana porque me habló, y ojo, yo nada más la conocía de la gran época de Radio Fórmula, de las estaciones habladas, cuando te encontrabas en el pasillo a Don Fernando Marcos, a Ángel Fernández, Héctor Lechuga, a la gente de Tele-Guía, todos los que empezaron con la radio hablada en Grupo Fórmula, entonces yo ahí la conocí y creo que se acordó de mí y eso se lo agradezco mucho. Imagínate con quienes conviví.

¿En este medio son pocos amigos los que se cuentan?

Amigos, amigos, pues sí, sí los hay. Que a veces nos peleamos y todo, pero en el fondo se les quiere y a veces se entera uno de cosas que te das cuenta de que ciertas personas no eran tus amigos, pero sí hay amigos.

– ¿Has pensado escribir un libro sobre tu trayectoria?

El libro sí. La gente en Facebook me lo ha pedido, pero todavía falta.

EL TIEMPO AVANZA Y LA TECNOLOGÍA SUPERA EL SONIDO DE LA RADIO QUE TIENDE A DESAPARECER

– ¿Cómo ves la radio actualmente?

La radio va a desaparecer poco a poco, la banda de AM ya no existe en Europa, los automóviles ya no traen AM. Esas estaciones van a desaparecer pronto. La gente joven ya no escucha la radio, los adultos todavía la escuchan, pero va a desaparecer por los avances en su calidad de sonido. El tiempo avanza y la tecnología supera el sonido de la radio que tiende a desaparecer. Son épocas que van pasando, desafortunadamente.

Escucha una canción en AM, nunca va a tener el sonido que un FM o en una memoria, o en la calidad que tienen las plataformas musicales, por eso el éxito de Amazon, Spotify.

La radio va a desaparecer, como desapareció el disco de vinilo, que cambió al compacto. Todo va evolucionando.

¿Cómo ves la televisión?

Desde el terremoto de septiembre de 2017 ya no tengo televisión. Lo que quiero ver, lo veo en internet. Si quiero ver un programa de televisión abierta están las páginas de internet. Puedo ver “Ventaneando” en repetición o lo puedo ver en vivo, por ejemplo. Lo nuevo es en streaming.

AMANTE DE LOS VIAJES; HABLA CINCO IDIOMAS

– Eres un amante de los viajes. ¿Cuántos países conoces?

Después de trabajar 30 años en Grupo Fórmula y tramitar mi pensión, dije: “¿qué hago?, pues viajar”, pero solamente aproveché el año pasado. El “gusanito” de viajar lo tengo desde chico, cuando mi papá murió, era un bebé, por lo que mi mamá tuvo que trabajar y nos cuidaba mi tía a mi hermanos y a mí; mi tía nos llevaba a Acapulco y a Veracruz, viajar en tren es maravilloso.

A los 21 años me fui solo a Europa, 77 días de mochilero, de andar de arriba abajo.

Viajé mucho cuando, las disqueras me invitaban a la presentación del disco de Gloria Estefan en Las Bahamas, o ver a Mecano en Barcelona, o presenciar a Eros Ramazotti en Milán, eso es parte del agasajo de haber trabajado en radio y ser director musical de un grupo radiofónico, así como haber trabajado con Maxine Woodside y Matilde Obregón.

Es un deleite ir al reconocimiento de los 80 años de la banda El Recodo al Carnaval de Mazatlán, son cosas muy padres que uno vive y agradece. Por mi cuenta, procuro cada año irme de viaje por mi cumpleaños. Hace muchos años, la astróloga Giovannita (en paz descanse) me decía a dónde podía irme de viaje para tener todas las buenas vibras del universo, sólo una vez le dije que no, le reclamé porque me mandaba a Alaska el 9 de enero con una temperatura a 40 grados bajo cero y me mandó a Costa Rica, así me mandó a varios lugares en los 17 años que tuve la oportunidad de convivir con ella; después cuando muere Giovannita, quien me mandaba de viaje era su mejor alumna, Floricela Juárez, pero ya después decidí hacerlo yo y creo que mi más reciente viaje fue a Xochimilco.

Ya jubilado fui a Santa Marta, Colombia; Lima, Perú; fui a Cusco a ver la Montaña de los 7 colores; en enero fui a la Isla de San Andrés. He ido a donde Dios me ha mandado y se puede.

– ¿Cuántos idiomas hablas?

Español, inglés, francés, italiano y actualmente estoy estudiando en línea portugués porque es muy padre ir a un país y hablar en su idioma. Y deseo regresar a Brasil.

A Laura Pausini le encanta que le hable en italiano cada vez que viene a México.

*** Si quieren conocer las historias de Moisés Castañeda con Sophia Loren, Liza Minelli, Daniela Romo, Luis Miguel, Miguel Bosé, y varias estrellas más. Los invito a leer mañana la segunda parte de esta enriquecedora charla.

“Cuando salí del programa de Maxine Woodside, la única que me habló para echarme porras, fue alguien con quien nunca he trabajado, fue Martha Susana. Ella me dijo: ‘¿Sabes qué? Qué bueno que te pasó esto porque cuando uno da todo en una sola empresa, ese portazo que te dan en la cara te hace voltear para otros lados y ver que puedes estar en otros lados’, lo cual le agradezco”.

Fueron 26 años los que formó parte del programa “Todo para la mujer”, siendo uno de los pilares, del programa y de Grupo Fórmula, en donde estuvo del 15 de febrero de 1988 al 30 de noviembre de 2018