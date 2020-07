Todo lo que te sobra, te lo robaste

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

MI ABUELITO QUE ERA UN HOMBRE DE EXPERIENCIA Y SABIO DECÍA: “Todo lo que te sobra, te lo robaste”. Sin duda los mexicanos hemos entendido poco lo que significa la enorme corrupción en el país y de cómo se fueron perdiendo los bienes nacionales porque de pronto un grupo de hampones nos convencieron o manipularon para que nadie protestara por las ventas de lo que era de todos a un grupo de particulares nacionales y extranjeros, nos robaron con pleno conocimiento de lo que se hacía y así nadie protestó, es cierto, pocos nos dimos cuenta de lo que acontecía y algunos no dudamos en denunciarlo, pero eran las voces del desierto y ahora tendremos que estar atentos a vigilar que no nos roben por medio de ventas de los bienes públicos y del uso de los recursos financieros nacionales para que se utilicen o se sigan usando para que se realicen los negocios privados y esto lo tendrá que reconocer el Presidente que en muchos casos siguen haciendo esto en muchos sitios y por muchas obras, así pues siguen en el pandero muchos de los multimillonarios que siguen mamando del presupuesto nacional y así, pues todavía, sabemos que se tienen fugas por muchos sitios.

Hace algunos años se comenzó a entender el mecanismo por el que se operaron los narcóticos como un uso político, militar y financiero en el país ligado a los intereses norteamericanos, por ejemplo, sabemos que el fortalecimiento del narcotráfico y la aparición y desarrollo de las mafias nacionales se extendieron con todo el apoyo y conocimientos del gobierno y de sus agencias de seguridad y que además, en ello, operaron no solamente los actores políticos, sino también los grandes intereses financieros para instrumentar el reciclado de fondos obtenidos por estos conductos para financiar programas políticos e incluso, por medio de las agencias internacionales como la CIA, provocar conflictos bélicos en otras partes como el conocido y generado por la operación “Búfalo”, en Chihuahua, y amparado en su funcionamiento por el conocido Cártel Jalisco, encabezado por Félix Gallardo, “Don Neto” y Caro Quintero, y en esto, a pesar de conocerse, no se saben los hilos de las redes políticas y empresariales que dieron forma a esta mafia y de cómo, además, con la participación de políticos, policías, militares y banqueros lograron acumular millones y millones de dólares y el esquema fue cambiando, porque cuando se descubría alguna falla, los mismos funcionarios y banqueros provocaban la detención de los mafiosos o su muerte en “combate”, y misteriosamente, los fondos acumulados de miles de millones de dólares desaparecían y solamente se decomisaban algunas joyas, casas y vehículos y alguna pequeña cantidad de recursos contra lo que se supone eran las enormes sumas controladas por banqueros y con el conocimiento de políticos se distribuían entre ellos para conformar sus fortunas que les brindaron tanto poder político y económico en el país.

Para ocultar un poco el mecanismo se comenzaron a brindarles oportunidades a los grupos de policías y agentes políticos y militares para que cuando descubrían o les daban las instrucciones de atacar o descubrir a determinados narcotraficantes y detenerles en sus casas o eliminarles en diferentes “enfrentamientos” entre grupos rivales, al entrar en juego en las habitaciones se les dejaba lo que se conocía como el “botín de guerra”, y este solo hecho generó, en un momento, el enriquecimiento de muchos jefes de policías y de agencias o incluso de militares, por esa razón, los mandos no se daban por medio de sus conocimientos y manejos dentro de las agencias de seguridad, sino por medio de sus “protectores políticos” a los que normalmente les daban cantidades mensuales de todo lo que obtenían como “mordidas” o botines de guerra en sus funciones, con ello, ocultaron por mucho tiempo el verdadero esquema que incluía a funcionarios, políticos, policías, militares, agencias de seguridad y sobre todo empresarios y financieros que operaron el manejo de las enorme fortunas que se acumulaban, por ello todos se preguntan en dónde están los recursos de Caro Quintero o de Félix Gallardo, cuando en su momento de “gloria” ellos mismos decían y los agentes lo aseguraban, podían pagar la deuda eterna de país, y de otros importantes personajes como Amado Carillo, a quienes jamás se les encontraron los inmensos recursos y muchos agentes e investigadores aseguran fueron “decomisado por los mismos presidentes y repartidos entre políticos y banqueros que de pronto aparecieron como grandes multimillonarios en el país”.

En el caso de Zhenli Ye Gon, donde se decomisaron, aparentemente, más de 250 millones de dólares en una sola casa, en el primer día desaparecieron más de 45 millones porque “contaron mal los policías el dinero” y lo que no dicen es que en la realidad el famoso chino no solamente tenía esa casa, sino también otros domicilios que fueron saqueados y no reportados por los agentes y, seguramente, con pleno conocimiento de los políticos y jefes que llevaron a cabo la operación, por ello, todavía no dejan hablar al famoso chino que logró su nacionalización, de inmediato, gracias a los buenos oficios del presidente Vicente Fox y de otros políticos que quiso denunciar, y lo silenciaron…

Se han buscado evidencias de los programas de tráfico de armamento, pero no se han profundizado acciones como la “Búfalo”, donde la CIA aceptó, por medio de las declaraciones del coronel Oliver North, que muchos de los fondos obtenidos en la operación “Búfalo” se utilizaron para incrementar acciones bélicas, en el famoso escándalo IRÁN-CONTRAS, y así se han sucedido muchos de los elementos y acciones que rinden importantes fondos financieros que no se rastrean para operaciones clandestinas y de represión en el mundo, por esa razón, en la famosa guerra sucia, en México, se les permitía a los agentes que participaron en ella hacer actos de “guerra” en contra de grupos de narcotraficantes y obtener los llamados “botines de guerra o usarlos para que ellos realizarán los actos de asesinatos o represión en contra de los dirigentes sociales que operaban en muchos sitios por medio de las guerrillas urbanas y campesinas en aquellas ápoca, y por eso, conocimos, al paso del tiempo, una pequeña parte de los policías y militares involucrados en esos escándalos cuando se les llevó a juicio sin profundizar sobre la utilización de inmensos recursos financieros que no salían de los presupuestos nacionales, sino de los fondos sucios del narcotráfico en el país… así, si queremos entrar de lleno a la limpia, hay que tomar las cosas más en serio y llegar al fondo de las mismas o solamente le haremos al “tío lolo”.

