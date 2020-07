Sofi Mayen invita al mundo a dar “Pasos con alas”

La talentosa cantautora estrenará este 31 de julio, en todas las plataformas digitales una canción llena de amor y fe en la que participan Siddhartha, Little Jesus, Hello Seahorse! Technicolor Fabrics, Vanessa Zamora y Fer Casillas

Aarón Avalos

Sofi Mayen, como ella se define, “es una chica oriunda de Zacatecas que llegó a la Ciudad de México a cumplir su sueño, escribir música para ella y para los demás. Descubrió sus aptitudes creativas a los 8 años, mientras recomponía en público el final de un poema. Al estar familiarizada con el mundo de la música gracias a su madre, empieza a canalizar sus emociones en “canciones de horas y horas”, que grababa en los cassettes de sus padres.

Este viernes 31 de julio se estrenará en todas las plataformas de música, “Pasos con alas”, una canción hecha a la distancia con la participación de varios artisas. La intención de esta exitosa campaña es reconocer el esfuerzo y levantar el ánimo de los mexicanos durante esta época de cambios. “Pasos con alas” cuenta con la participación de los artistas: Siddhartha, Little Jesus, Hello Seahorse! Technicolor Fabrics, Vanessa Zamora, Fer Casillas y Sofi Mayen.

EL AMOR A LA MÚSICA LA HA HECHO NO DESISTIR

– ¿Cómo fue que decidiste ser cantante?

Siempre lo tuve claro, me fui a radicar a la Ciudad de México cuando cumplí 19 años, ya tengo 11 años viviendo en la Ciudad de México, y fue a los 19 años cuando decidí que era el momento de ser cantante, comencé a buscar disqueras, y todo se dio hasta llegar a las oficinas de Pedro Damián, después entré a trabajar con Lalo Murguía y Mauricio Arriaga.

Entré al Centro de Educación Artística de Televisa y después de dos años quebró la disquera donde estaba. Después de dos años como compositora todo se dio para que, de la mano de Miguel Trujillo, pudiera llegar a más disqueras. Fui a Universal, que fue la primera que levantó la mano, y ahí grabé mi primer disco, que ya estaba grabando con Lalo Murguía y Mauricio Arriaga. Saqué mi primer sencillo “Te odio”, y ahí arrancó mi carrera.

– ¿Qué fue lo que te impulsó para no desistir?

El amor a la música, el amor a comunicarme porque yo creo que encontré en la música un medio de comunicación muy fuerte que no me lo daba ninguna de las otras cosas, como escribir, hablar, siempre he sido una persona muy introvertida, entonces encontré a través de la música un medio de comunicación. Desde muy chiquita escribía canciones para darme a entender, y le daba ese cassette con la canción que ya había escrito, con el tema que traía en la cabeza y no podía decir a una persona, le daba ese cassette para que supiera lo que pensaba. Siempre me he comunicado a través de la música, y ¿qué me llevó a no desistir? Las ganas de seguirme comunicando, lo que me tiene aquí son las ganas de salir adelante a través de la música.

ADMIRA A LEONEL GARCÍA, CON QUIEN TIENE UNA GRAN AMISTAD

– ¿Hubo algún artista te inspirara a ser cantante?

Toda mi vida he estado rodeada de música. Mi mamá es soprano, en la casa siempre se ha escuchado a Rocío Dúrcal, José José, Juan Gabriel, Jorge Negrete, Pedro Infante, quien es de mis artistas favoritos a través del tiempo. Cada que escuchaba una canción de Rocío Dúrcal se me enchinaba la piel. Ya más grande, Leonel García, empecé a escuchar sus canciones con “Sin Bandera”, tiempo después tuve la fortuna de conocerlo al grado de ser un gran amigo. Te puedo decir que admiro muchísimas personas que me rodean y tengo la fortuna de conocer, y sentirme reflejada en ese espejo que me hace sentir que no tengo que dejar de luchar por ello.

– ¿Qué has estado haciendo en este tiempo de pandemia?

Todo se pospuso. El año se detuvo, el mundo se detuvo. Íbamos a estar en el South by Southwest con Gran Sur, que es una banda con la que estoy trabajando con Cha, Iñaki de Fobia, Elohim de Moderatto, y se nos vinieron abajo muchísimos festivales y en pleno disco, estábamos sacando un nuevo disco y todo esto pasó en el intermedio.

Estamos trabajando desde casa, ha sido una labor muy complicada pero no por eso lo dejamos de hacer, estamos por sacar un nuevo video y sencillo, estamos haciendo música todo el tiempo, estamos preparando el nuevo disco

La música es algo que nos sostiene, nos mantiene vivos, con todo esto que pasó truncó muchísimos planes, pero no debemos de parar, la música no puede esperar, es nuestro medio de vivir y hay que salir adelante.

“ME DA MUCHO ORGULLO LO QUE SE LOGRÓ CON ‘PASOS CON LAS’”

– Esto te lleva al tema de “Pasos con alas”, canción en la que participas con artistas como Siddhartha, ¡Hello Seahorse!, Little Jesus, ¿cómo surge esta idea?

La iniciativa fue de Citibanamex, se apoyó de la productora, que es Warner Chappel, también ellos se comunicaron conmigo, me platicaron todo, me encantó la idea porque colaborar con grandes amigos en una época tan complicada, diciendo un mensaje tan bonito que todo mundo necesita hoy en día. Cada uno nos pusimos a trabajar desde nuestras trincheras tocando lo que cada uno se considera fuerte, en mi caso fue la jarana veracruzana, Val tocó la guitarra, Fer Casillas con su hermosísima voz también hizo varias cosas, Siddhartha ni se diga. Todos hicimos una labor monumental y lo que logramos transmitir con esta canción es bien bonito. Cada que escucho la canción se me enchina la piel durísimo y siento mucho orgullo de lo que se está presentando y se logró.

¿Hay otros artistas con quienes te gustaría trabajar?

Gracias a Dios tengo la fortuna de estar trabajando con algunos colegas. Acabamos de hacer una canción con Jazmín Solar, que eventualmente va a salir. También acabo de hacer una canción con Pambo, que está a punto de salir, estamos viendo cómo hacer el video a distancia, pero la música nos mantiene vivos y estamos buscando formas y herramientas para seguir haciéndolo. Y lo que se presente más adelante ya les iré contando.

Una vez que pase todo esto, ¿has pensado dónde te gustaría presentarte o hacer alguna gira?

Más bien vamos a retomar la promoción del disco, que ahora ha sido todo a distancia, queremos presentarlo oficialmente en algún lugar con público, que sabemos que eso está muy rudo y complicado en este momento, casi estoy segura que mucho de esto se pasa al siguiente año, pero tratar de aplicar la nueva normalidad de la mejor manera.

¿Cuáles son tus redes sociales?

Estoy en Instagram y Twitter como: @SoySofiMayen, en Facebook como @SofiMayen, mi canal de YouTube igual como @SofiMayen.