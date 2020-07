Sectores turístico y de construcción, los más afectados por el desempleo

Derecho de réplica

José Luis Montañez

Trabajadores se concentran en El Crucero en busca “de lo que caiga”

Cientos de hombres y mujeres esperan diariamente sentados sobre la banqueta en la plaza conocida como “El Crucero”, en Cancún, donde buscan una oportunidad laboral de parte de contratistas, que pudieran llegar a solicitar sus servicios de albañilería, plomería, electricidad, hasta camareras, barmans y hostess.

Desde las 06:00 horas arriban a este sitio en busca de trabajo “de lo que caiga”, dicen, esperando poder llevar el sustento a sus hogares, luego de que la emergencia sanitaria por el Covid-19 los dejó sin ingresos.

Los que ahí esperan son parte de los más de 113 mil trabajadores, que de acuerdo con el IMSS fueron despedidos con el inicio de la Jornada de Sana Distancia en el estado, no obstante hay que recordar, que la cifra total, ya contando los empleos informales perdidos, asciende a mas de 200 mil bajas.

Los hombres y mujeres en esta plaza, refieren que en promedio llevan tres o cuatro meses sin percibir un solo salario mínimo y que frente a eso han tenido acudir a comedores comunitarios, para no quedarse con hambre y algunos han trabajado hasta limpiando parabrisas o pidiendo dinero o comida en mercados.

Solteros, casados, con hijos, mexicanos y extranjeros, jóvenes de entre 18 y 28 años, pero también adultos de entre 45 y 60 años, todos en igualdad de condiciones de pobreza, derivada de una contingencia que no se ha podido frenar y por el contrario continua en aumento.

Solo 5% logra ser contratados

La mayoría de los postulantes a un empleo, llegan desde las seis de la mañana y se retiran hasta las 15:00 horas, pero apenas un 5 por ciento de todos, logra ser contratado para realizar algún trabajo, ya sea en la construcción, jardinería o servicios de limpieza en los hoteles.

Este escenario se repite todos los días, centenares de personas acuden a El Crucero en busca de trabajo. Abraham Guillén, un hombre de 54 años que se dedica a la plomería y a impermeabilizar cisternas y albercas, afirma que no es quintanarroense, pero se siente, pues lleva viviendo 30 años en Cancún. Cuando decidió mudarse de su natal Tabasco, lo hizo movido por la promesa del “billete verde” que garantizaba el turismo en la región, pero jamás imagino enfrentarse a esta situación tan lamentable, donde el turismo es prácticamente nulo, en una de las zonas más importantes para el flujo de paseantes en el mundo.

Fueron 10 años, en los que don Abraham, pudo vivir del turismo, trabajando para ellos, pero, asegura que solo hicieron falta cuatro meses para que todo se desvaneciera. “De pronto mis patrones me corrieron de la empresa donde había trabajado impermeabilizando cisternas. Lo único que me dieron fue una liquidación de 2 mil pesos, que apenas duró un mes, después de eso el cierre de negocios, empresas y de todo el sector turismo me dejó sin oportunidad de encontrar otro trabajo. Hace como un mes y medio un señor nos pidió descargar cascajo, dos días trabajé y fue lo único que recibí. Desde entonces no he tenido ni un peso más. Desde el 15 de marzo yo solo he trabajado dos días ¿Sabes cuánto he ganado desde el 15 de marzo hasta ahorita? 500 pesos”, aseveró preocupado.

Cabe recalcar que don Abraham dejó de pagar su renta, por lo que su casero lo echó del cuarto donde vivía y desde hace un mes y medio vive en La palapita, un parque público a 15 minutos de la presidencia municipal, donde comparte el techo del auditorio al aire libre con otras 10 personas en su misma situación. “Mi familia a veces me envía dinero, pero pues ellos están igual que yo, por eso todos los días yo llego aquí a El Crucero para ver que encuentro”, concluyó.

Coneval estima 54.9% de personas pobres por ingresos

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estimó que el porcentaje de personas pobres por ingresos en México alcanzó el 54.9 por ciento en mayo, lo que se atribuye a la afectación de los ingresos por la pérdida de empleos y la caída en la actividad económica.

Coneval también aseguró que el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al necesario para cubrir gastos de la canasta alimentaria, alcanzó a más de la mitad de los mexicanos en buena medida porque el ingreso laboral per cápita con la ETOE se redujo 6.2 por ciento, al pasar de mil 516.93 pesos en abril a mil 422.24 en mayo.

De acuerdo con los datos más recientes del número de trabajadores adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 5 de cada 10 empleos formales fueron eliminados durante los últimos 4 meses. De marzo a junio de este 2020, se perdieron un millón 144 mil plazas, de las cuales 582 mil, es decir el 52 por ciento se ubicaban en Ciudad de México, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa y Estado de México.

En Quintana Roo se eliminaron 113 mil 72 empleos formales, principalmente del sector turístico, que es el motor económico de la entidad, lo que significa que el mercado laboral en el estado ha sido el más afectado.

Reportan los primeros despidos de burócratas en Q. Roo

Así como el Covid-19 no respeta raza, religión ni clases sociales, si las cosas siguen como van, de la crisis económica alcanzará hasta a los mejor posicionados en ese tenor y para muestra se han reportado los primeros despidos de burócratas en Quintana Roo, específicamente en Chetumal y Felipe Carrillo Puerto, según reportó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Aunque no revelaron el numero exacto de burócratas que han sido dados de baja de la administración pública, en este caso municipales, sí confirmaron que todos ellos se suman a la lista de los más de siete mil 894 casos de empresas privadas que se atendieron en los últimos cuatro meses con convenios extrajudiciales.

Catalina Portillo Navarro, secretaria del Trabajo y Previsión Social, asegura que únicamente han tenido acercamientos con gente de estos dos municipios, pues el gobierno estatal no ha recortado personal como parte de su compromiso de no dejar sin empleo a su gente durante la pandemia.

Juntas de Conciliación y Arbitraje no cerraron

A fin de continuar atendiendo los casos de cada uno de los desempleados en la entidad, y garantizarles justicia laboral, las Juntas de Conciliación y Arbitraje no cerraron y continuarán trabajando, pese de la contingencia.

“Se están dando los seguimientos en los casos para que de manera conciliatoria se solucione y se haga el pago de las prestaciones de las relaciones laborales que tengan con los ayuntamientos, y es lo que realizamos dentro del sector público y nuevos casos se deben canalizar”, afirmó.

Portillo Navarro mencionó que como parte de las conciliaciones se han recuperado 347.6 millones de pesos en el pago de las prestaciones a los trabajadores que por derecho les corresponden, y si bien, es un hecho que las empresas están pasando por mal momento, están obligadas a cumplir con la Ley Federal del Trabajo.

Finalmente, recordó que en Quintana Roo hay una suma demás de 104 mil 195 empleos formales perdidos, derivado del impacto del Covid-19, de los cuales 90% impactaron a trabajadores de Cancún y Playa del Carmen. No obstante, con los pactos y cartas compromiso firmadas por el sector empresarial para no despedir personal, lograron salvar otros 52 mil 730 fuentes laborales.

Aclaramos que si a esta cifra se suman los empleos informales en la entidad, se alcanzaría una alarmante perdida superior a los 200 mil empleos.

