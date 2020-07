Avanza el poder de la delincuencia organizada

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

ACABAMOS DE ENTERARNOS QUE UN GRUPO DE TURISTAS DE GUANAJUATO que paseaba por Vallarta en cuatrimotos fue secuestrado por un grupo armado perteneciente al crimen organizado y que esto es constante. En Puebla, en muchos municipios las carreteras no son seguras para los viajantes ya que también grupos de “huachicoleros” o del crimen organizado se dedican a robar vehículos, secuestrar, violar y esto es constante en las carreteras federales, estatales y municipales, las zonas cercanas a Veracruz tienen ese problema a todas horas y la violencia es real en contra de los viajeros, en la zonas de la Mixteca los “huachicoleros” y robo de vehículos cargados de mercancías obligan a la gente a comprar los productos y tienen zonas donde operan con total impunidad, además de manejar el tráfico de personas, armas y drogas por todas esas regiones y de la policía, pues ni hablar, no aparece o anda ligada a la protección de las bandas de delincuentes, los vehículos de la Guardia Nacional solamente de vez en cuando se pueden observar y no hacen más qué recorridos de “control”, pero no para combatir a los grupos criminales.

En muchas zonas del Estado de México esto también es una constante, los vecinos sufren del terror y del horror de los grupos que gozan de impunidad y de protección, en Hidalgo sucede lo mismo y los caminos de la sierra y los cercanos al Estado de México, Veracruz o San Luis Potosí son constantes los asaltos , robos, secuestros, manejo de grupos en el tráfico de armas, drogas y gente. En Michoacán todos conocemos las historias y los diferentes grupos que mantienen una guerra entre ellos y lastiman a la sociedad y continúan los robos, secuestros, tráfico, asesinatos y enfrentamientos por el control de “territorios” y el manejo en las sierras de laboratorios y plantíos de marihuana y amapola. En Guerrero, los grupos son numerosos y todos ligados con el crimen organizado de los grupos diferentes que controlan la región y muchos tienen los sitios manejados y manipulados por experimentados “dirigentes” sociales de las zonas de La Montaña o de la Costa y esto hace que las agrupaciones tengan una mayor capacidad de fuego y manipulación de grupos ligados a lo que se podría considerar la narco-guerrilla.

Veracruz está en los mismos problemas y los grupos facciosos no tienen mayor control, pero operan con total impunidad, el “huachicol”, el contrabando desde los puertos, la siembra y el tráfico de drogas, el robo de ganado y los secuestros, los pagos por asesinatos a la “carta”, son la vida en que todos los municipios de la entidad han perdido la seguridad y viven entre la tensión y el horror y terror de los grupos de delincuentes. Tamaulipas ya conocemos los constantes y numerosos grupos delictivos que pelean entre sí o con otros para controlar el bastión del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, lo mismo sucede en Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, o Guanajuato, en Sonora, en Baja California, en zonas de Oaxaca cercanas a Veracruz y Puebla, en fin, podríamos decir que todo el territorio nacional está lleno de grupo y pandillas, de mafias organizadas o de simples grupitos que son ligados a otros mayores. Lo que sucede en Jalisco es terrible, al nivel que el grupo de “El Mencho” tiene un control en muchos estados y tiene ligas importantes de distribución de drogas y financieros en Estados Unidos y parte de Europa y con esa fuerza, son capaces de mantener una permanente guerra y acciones bélicas que ahora están ligadas a infiltrarse en los grupos sociales y políticos, lo que ha sucedido también en Sinaloa, donde los grupos de la delincuencia controlaron en muchos momentos el poder políticos de la entidad y la región o como sucedió en Durango, Baja California, Zacatecas o San Luis Potosí

En lo personal, creo que estamos ante un estado de inseguridad tal que debemos temer que para 2021, muchos de esos grupos influyan en los procesos electorales, ya que podríamos asegurar que en muchos sitios ellos mantienen el control político de muchas regiones en el país.

Como hay una seria restricción de recursos hacia los partidos y hacia los posibles políticos en los municipios y estados del país, ahora lo que se rifa es el recurso y el dinero para influir en las votaciones a pesar de que AMLO sostenga que ya la gente no acepta el mecanismo de compra de votos y es que ya no es como anteriormente se realizaba para que por medio de operadores se distribuyeran recursos para que se compraran votos, ahora, es el voto o la plata o la vida, y es que los grupos delincuenciales mantienen un enorme control de colonias, calles, grupos políticos, zonas comerciales, manejo de vehículos del transporte público, sindicatos, agrupaciones y por supuesto que todos ellos influyen en los partidos políticos y es que además de dinero cuentan con la gente y la organización que ya no tienen los grupos políticos tradicionales, ahora los que controlan esas zonas del manejo de votos son los grupos de pandilleros y delincuentes, y ante ellos no hay poder que ahora los pueda controlar o combatir, ellos son los que impondrán por medio de sus influencias en los grupos políticos a sus candidatos y manipularán, en muchos sitios, las votaciones y el control político de municipios e incluso de estados.

Morena no es una agrupación totalmente confiable en que su gente no se encuentran infiltrada por los grupos de delincuentes, en muchas zonas los habitantes de las mismas confirman lo que suponemos y aseguran que los que en verdad mandan son los pandilleros que sostienen el poder de los políticos, al grado de que ellos son los que manejan la seguridad y el control de los vecinos y manipulan los presupuestos para darlos a las empresas de los grupos de la delincuencia o apoyar a los sindicatos y grupos que les convienen para ello, sí, el control político del país está en riesgo porque en la realidad nadie combate a los grupos de la delincuencia y les impide infiltrar el manejo político del país, así que estamos a medio tiempo, pero si no hacemos lo necesario viviremos bajo el control del narco poder político a nivel nacional… y, adiós a los sueños democráticos.

