“Mi ausencia en la televisión se debe a una persona con mucho poder en el medio que me tiene bloqueado”: Jorge Aravena

Reír… Llorar… Sentir…

Gloria Carpio

Le han hecho la vida tan difícil en cuestión laboral que hasta el propio actor ha dejado de creer en la justicia divina

“Esta persona que me ha puesto el pie tiene contactos en todas partes. Yo estaba a punto de firmar contrato para hacer la telenovela (“Un poquito tuyo”), en Imagen Televisión, que finalmente hizo Jorge Salinas con Marjorie de Souza y de la noche a la mañana me llaman para decirme que no les alcanza el presupuesto, y lo que te estoy diciendo es una primicia. No es normal que este proyecto se haya caído”, dice Jorge

Hablar de Jorge Aravena es hablar de telenovelas exitosas que se han visto en más de 100 países, traducidas a varios idiomas, como “Girasoles para Lucía”, “Porque el amor manda”, “La que no podía amar”, “Las dos caras de Ana”, “El vuelo de la Victoria”, “Una familia con suerte”, e infinidad de éxitos más durante 30 años de trayectoria.

A lo largo de estas tres décadas, el público se ha encariñado con Jorge Aravena, le ha apasionado su forma de actuar, que lo extrañan en la televisión, ya que tiene bastante tiempo que no lo vemos en un proyecto nuevo, pero esto se debe a que una persona muy poderosa en el medio lo tiene bloqueado, le ha hecho la vida tan difícil en cuestión laboral que hasta el propio actor ha dejado de creer en la justicia divina.

Los invito a leer esta charla tan enriquecedora que tuve con uno de los galanes más importantes de la industria de la televisión, en la que nos da una primicia y hace fuerte declaraciones.

—El público añora verte en una nueva telenovela, ¿a qué se debe tu ausencia en la televisión?

No es por mí que no me encuentre en un nuevo proyecto de televovela, mi ausencia en la televisión se debe porque desgraciadamente no le caigo bien a una persona que tiene mucho poder en el medio y que me ha bloqueado.

La gente me pregunta que porqué ya no aparezco en la televisión, me ha llegado a preguntar si ya me aburrí de hacer telenovelas y respondo que ¡jamás!

Lo que más extraño es la televisión, añoro tener un libreto en las manos, estar estudiando el personaje y darle propuestas al director.

Tengo ya 30 años de carrera y me encanta mi trabajo. Han estado repitiendo muchas telenovelas en las que aparezco, pero no estoy en ningún proyecto nuevo porque esa persona con mucho poder en el medio me tiene bloqueado, no es normal que todos los proyectos que llegan a mis manos no se logren realizar y creo saber quién es la persona que me tiene frenado.

—Qué fue lo que pasó para que esa persona te tenga bloqueado de cualquier trabajo.

Hubo malentendidos alrededor del 2006 y 2007 cuando hice una telenovela en otro país, de repente algo pasó en esa producción en la que estuve involucrado, pero no fue culpa mía, por lo que estuve tratando de hablar con esa persona que pienso es la que me tiene bloqueado para aclarar estos malentendidos, pero nunca me dio cita. Durante un año pedí cita dos veces por semana, pero nunca quiso atenderme y eso es otra evidencia de que por algo no quiso hablar conmigo.

“ME TIENE BLOQUEADO DE TODAS PARTES”

—¿Es un ejecutivo de Televisa quien posiblemente te tenga bloqueado?

Jamás voy a mencionar en qué empresa está porque sería ir en contra de esa empresa y no es así. Es una sola persona con poder que trabaja en cierta empresa, pero eso no quiere decir que sea la empresa en general porque si yo menciono la empresa,obviamente que los medios amarillistas dirán que yo estoy peleando con cierta empresa y no es así, no quiero que se malinterprete.

Esta persona que pienso me tiene bloqueado de poder trabajar en la televisión tiene contactos en todas partes. Yo estaba a punto de firmar contrato para hacer la telenovela (“Un poquito tuyo”), en Imagen Televisión, que finalmente hizo Jorge Salinas con Marjorie de Souza y de la noche a la mañana me llaman para decirme que no les alcanza el presupuesto, y lo que te estoy diciendo es una primicia. No es normal que este proyecto se haya caído, estoy seguro que intervino esta persona que pienso me tiene bloqueado de trabajar en televisión.

No soy el actor más barato, pero tampoco el más caro, y esa fue la estrategia para que ya no hiciera esa telenovela en Imagen porque saben que jamás me bajo de precio, pero en esa ocasión decidí una contraoferta solo para probar mis sospechas si alguien me tiene bloqueado, y accedí a la contraoferta, y finalmente me hablan para decirme que tampoco tienen presupuesto para la contraoferta.

No voy a luchar contra la corriente, si tengo que decir las cosas las voy a decir, siempre he sido muy directo.

MI CARRERA ES GRACIAS A MI TRABAJO Y NO

PORQUE ME HAYA ACOSTADO CON ALGUIEN

—Si tuvieras a esta persona que piensas te está bloqueando tu carrera actoral, ¿qué le dirías?

Le diría que es injusto lo que está haciendo. El poder es importante y en todos lados hay rangos, incluso en la propia familia. Estoy de acuerdo que siempre debe haber un jefe, alguien que dirija el barco porque si no hubiera niveles profesionales pues no avanzaríamos.

Le diría que ha mal utilizado su poder porque soy un actor que ama su profesión, todo lo he conseguido con esfuerzo, mi carrera es gracias a mi trabajo y no porque sea familiar de alguien o porque me haya acostado con alguien.

—¿Crees en la justicia divina?

Te respondo sinceramente, dudo mucho que exista la justicia divina, lo cual es un tema muy controversial y respeto las creencias de cada quien. Lo que es más verdadero y real que la justicia divina es el amor y lealtad de mi público y eso me lo manifiestan en las redes sociales.

“ABSURDO QUE ALGUNOS PRODUCTORES SE BASEN

EN EL NÚMERO DE SEGUIDORES EN LAS REDES

SOCIALES DE UN ACTOR Y NO EN SU TALENTO”

—En una telenovela, ¿qué te gustan más, los villanos o los protagonistas?

Solamente he hecho dos villanos, uno de ellos fue en el año 2000 cuando fui el antagonista de la telenovela “La Revancha”, donde personifiqué a “Reinaldo Arciniegas”, un personaje exquisito, con el que el público se encariñó y que la audiencia pedía que no lo mataran.

Me encantan los protagonistas, he protagonizado muchas telenovelas y ya tengo ese patrón a seguir.

—Qué opinas que algunos productores de televisión se basan en el número de seguidores que tiene un actor en las redes sociales y no en el talento.

Muchos compran seguidores con su tarjeta de crédito y por default te dan miles de “me gusta”, pero comentarios son dos o tres, lo cual es ilógico. No puede ser que una persona compre 3 millones de seguidores y tenga pocos comentarios, lo cual es absurdo.

“MÁS DE UN AÑO Y 300 CORREOS ELECTRÓNICOS

ME LLEVÓ ARREGLAR UN PROBLEMA CON APPLE”

—Además de la actuación, eres un apasionado de la fotografía.

Me gusta muchísimo hacer fotografías, desde hace 15 años compré mi equipo y hace 11 años me dediqué a estudiar fotografía, de hecho tomé algunos cursos en España, Estados Unidos y México, tengo muchos libros de fotografía en mi casa.

Me apasiona la fotografía y me encanta fotografiar a mujeres en paisajes. Todo esto de la fotografía empezó como un hobby, pero después me empezó a salir trabajo como fotógrafo y es mi segunda profesión, pero no se compara en lo mínimo a lo que trabajo como actor.

—Desde hace más de un año has estado en lucha constante con Apple por un equipo de “alta gama” que adquiriste que resultó de mala calidad y que cuando te lo cambian, el equipo que te dan resultó con más fallas que el primero y desde ahí tu lucha con esa marca ha sido incansable.

Antes de enlazarme contigo para esta entrevista, justo me llamaron de Apple y acordamos que quiero hacer el cambio de computadora, entonces tengo que viajar a Miami a recoger el equipo porque no puede llegar a México por todos los problemas que estamos enfrentando por la pandemia.

Voy a volar especialmente a Miami a llevar la computadora que está mal y traer de regreso la computadora que me van a dar. Fue más de un año de lucha, con más de 300 correos electrónicos entre Apple y al parecer ya se solucionó. Claro, tuve que pagar, mil 100 dólares de la diferencia, pero no los más de 5 mil dólares que cuesta la computadora. Además de todo lo que gasté para el cambio como llevar la computadora a Apple de Los Ángeles e inifinidad de veces a Apple México, pero es lamentable que tengamos que llegar a reclamar hasta en las redes sociales, a mí no me gustan los escándalos, pero no me quedó de otra más que alzar la voz.

Y en este caso de Apple tuve que aprovechar la oportunidad de ser figura pública para alzar la voz y hacerlo saber a los medios de comunicación.

También el caso con las aerolíneas es injusto, hoy puedes comprar un boleto para viajar a cierto destino y en unos días te cuesta el doble, quién nos cuida , quién nos protege, absolutamente nadie, la protección al consumidor es pura mentira. Al gobierno le interesa que nos cobren más porque entonces esa empresa va a pagar más de impuestos, por eso las aerolíneas hacen lo que se les da la gana. No es posible que American Airlines te cobre 30 dólares por la primera maleta y por la segunda te cobre 40 y por la tercera 150 dólares. Las aerolíneas nos expriman todo lo que pueden, es lamentable que como consumidores no tengamos ninguna protección.

“MIGRACIÓN DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CDMX ME DETUVO DE FORMA INJUSTA POR NO QUERERME QUITAR LA MASCARILLA, ARRIESGÁNDOME A QUE ME CONTAGIARA DE COVID-19 ”

—Qué bueno que alces la voz por muchas personas que no tienen los medios para hacerlo.

Recientemente me pasó algo insólito, injusto. Regresé del extranjero y cuando entro a México es injusto que me hayan detenido los de migración, estuve una hora detenido. Cuando estaba en migración en la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se le ocurrió a un tipo de migración que me quitara la mascarilla, lo hice y después me la puse, pero me ordenó que me la quitara todo el tiempo que estuviera haciendo el trámite y le respondí que cómo era posible que me pidiera que estuviera tanto tiempo sin mascarilla cuando estamos en plena pandemia, pero me dijo que mientras él hacía el trámite tenía que estar sin mascarilla que porque esa es su forma de trabajar aunque sus demás compañeros atienden a la gente sin que se quiten la mascarilla todo el tiempo que están en migración.

Entonces esa persona de migración en lugar de protegerme me estaba exponiendo a que me infectara de Covid-19, además si ya había visto mi rostro completo y se había percatado que yo soy la persona que aparece en la fotografía de mi pasaporte. Y como no me dejé que me quitara todo el tiempo la mascarilla me metió a un cuarto y estuve una hora detenido, hasta que decidí salirme y le dije “pónme las esposas, y me llevas detenido y específicas el motivo de mi detención, todo porque no me quise quitar la mascarilla todo el tiempo, hasta que ya llegó otra persona de migración y dijo que era injusto que me hubiera detenido. Si el trato hubiera sido igual para todos pues obedezco las reglas de cada gobierno, pero aquí fue capricho de una persona.

Además esta persona que me detuvo no tenía más de 22 años, yo creo que para un cargo así se le da a personas con más experiencia porque en todas las profesiones se tiene que ir escalando, es más, algunos oficiales de migración hasta parecen menores de edad.

—Ese carácter que tienes, esa fortaleza de decir las cosas y no quedarse callado se lo transmites a tus cuatro hijos.

Como padre uno comete mucho errores, no existe un manual para ser padre, pero a mis hijos los amo desde antes que nacieran.

Los hijos son lo más grande que uno tiene en la vida, son mi mayor preocupación, tengo cuatro hijos y a mí me hubiera encantado tener seis hijos.

Mi hijo mayor se graduó en Ingeniero Civil, mi hija está por graduarse en abogada. Mis tres primeros hijos nacieron en Venezuela y el cuarto nació en Miami.

Los hijos son lo más divino, abrazarlos besarlos, uno no quisiera un solo rasguño para sus hijos, los hijos duelen más que la madre y eso que la madre duele demasiado.

Me faltan dos hijos por tener, pero no creo que se logre, además de que ando soltero.

PARA QUE UNA MUJER LO CONQUISTE DEBE SER DIVERTIDA,

HONESTA, GUAPA Y QUE DIGA LAS COSAS DE FRENTE

—Qué características debe tener una mujer para conquistarte.

Tiene que ser divertida, honesta, que diga las cosas de frente, que diga la verdad. También me gusta la belleza física, la mujer que se peina, se cuida, se arregla. Si yo doy amor, quiero recibir amor, si dos besos quiero recibir besos. Una mujer fría y apática no va conmigo.

Me gusta acariciar, besar a mi pareja, consentirla, soy muy encimoso.

—Cómo has vivido esta pandemia?

La he vivido en casa con mi compañera que es mi perrita Kira, nunca he sido muy amiguero. La pandemia la he vivido solo en mi casa, no soy amiguero. Cuando estoy en lo alto cuando tengo amigo, cuando estoy a la baja, no tengo amigos, por lo que no soy amiguero.

—Algo que desees agregar.

Agradecer el espacio y el cariño tan grande de mi público.

“No es normal que todos los proyectos que llegan a mis manos no se logren realizar” “Tengo ya 30 años de carrera y me encanta mi trabajo. Han estado repitiendo muchas telenovelas en las que aparezco, pero no estoy en ningún proyecto nuevo porque esa persona con mucho poder en el medio me tiene bloqueado, no es normal que todos los proyectos que llegan a mis manos no se logren realizar y creo saber quién es la persona que me tiene frenado”

EL CASO CON LAS AEROLÍNEAS ES INJUSTO “Hoy puedes comprar un boleto para viajar a cierto destino y en unos días te cuesta el doble, quién nos cuida , quién nos protege, absolutamente nadie, la protección al consumidor es pura mentira. No es posible que American Airlines te cobre 30 dólares por la primera maleta y por la segunda te cobre 40 y por la tercera 150 dólares. Las aerolíneas nos expriman todo lo que puedan, es lamentable que como consumidores no tengamos ninguna protección.