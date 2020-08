Nace UTE ante el suicido de personas dedicadas al arte y el entretenimiento por falta de empleo

Gloria Carpio

Se prevé que para octubre de 2021 se vuelvan a realizar conciertos

“Son miles de miles de trabajadores, de empresas, que están en quiebra porque no se puede mantener una nómina con tanta gente y sin trabajo, lo cual es grave y triste porque ya hay gente que se ha suicidado por esta presión, es algo muy lamentable”, señala en entrevista Elizabeth González, directora de ArtShow

Al terminar de escribir esta entrevista que a continuación leerán, se me salieron las lágrimas ya que esta pandemia ha afectado a miles y miles de personas en todo el mundo. Gente que ha perdido a sus seres queridos por Covid-19, así como miles de personas que se han quedado sin trabajo y sin comer.

La pandemia ha ocasionado que miles de personas en el mundo no solo mueran por coronavirus, sino de hambre y angustia. Una de las industrias que se ha visto severamente afectada a causa de esta crisis económica es la de la cultura, el arte y el entretenimiento, pues varias personas que se dedican a ese maravilloso gremio se han llegado a quitar la vida.

Detrás de cada espectáculo hay decenas, cientos de personas trabajando, poniendo todo su esfuerzo, sacrificando horas de sueño, horas de estar con la familia, pero hoy, esa gente que está detrás de cada showse ha quedado sin empleo, sin llevar qué comer a sus hogares.

“TENEMOS QUE LEVANTAR LA VOZ PARA SER RECONOCIDOS”

Por todo lo anterior, una mujer visionaria y productiva como lo es Elizabeth González, una gran promotora de la cultura y el entretenimiento, quien comenzó su trayectoria con Eugenia León en la década de los 90’s, para después trabajar con Chick Corea, Bob Dylan, Gloria Gaynor, Gary Burton, entre muchos más, forma parte de UTE (Unión de Trabajadores del Espectáculo) que pide apoyo al Congreso de la Unión, ya que esta industria no ha sido afectada desde la pandemia sino de muchos años atrás, debido a que es la industria que menos apoyo recibe del gobierno.

“Somos muchos los compañeros que estamos trabajando en esta Unión de Trabajadores del Espectáculo, en mi caso, soy promotora artística y cultural, hago booking, traigo artistas de muchas partes del mundo y también promuevo artistas mexicanos.

La cultura año con año está golpeada en los recortes presupuestales y ahora con el Covid-19, hemos sido olvidados, por lo que es momento de que nos unamos todos los trabajadores, tenemos que levantar la voz para ser reconocidos como prioridad y que no nos dejen al final.

Es una gran problemática que vive el medio del entretenimiento porque fuimos los primeros en desactivarlo y claramente seremos los últimos en regresar a trabajar, a raíz de esta preocupación nace UTE (Unión de Trabajadores del Espectáculo), todos los jueves nos reunimos por zoom y realizamos un acuerdo donde manifestamos todas nuestras necesidades que ya entregamos al Congreso de la Unión”.

– ¿Cuáles son las peticiones que UTE le hizo llegar a la Cámara de Diputados?

Lo que requerimos es un aumento del 33 por ciento a la cultura. Requerimos de 4 mil 500 millones de pesos por año para 1 millón y medio de trabajadores que nos dedicamos a la cultura, esta propuesta es muy loable porque queremos luchar para que subsista nuestro gremio porque nos apasiona nuestro trabajo.

Estamos luchando para que haya comida en nuestra mesa. Tenemos casos de compañeros que se han suicidado, compañeros que han sufrido un infarto cerebral, debido a toda la presión económica que existe.

“SOLAMENTE EL DIPUTADO SERGIO MAYER NOS HA ABIERTO LAS PUERTAS”

– ¿Están siendo escuchados por los diputados?

Solamente el diputado Sergio Mayer nos ha abierto las puertas, nos ha recibido, nos ha escuchado, pero necesitamos más voluntad de todos. Buscamos que el gobierno le dé prioridad a la cultura. Algunos tenemos seis meses sin trabajar, sin percibir ingresos, nosotros no somos un sector privilegiado.

– ¿Cuántas personas forman UTE y cómo se pueden sumar más personas?

Todos somos UTE y queremos que cada vez se sumen más personas a esta unión. Hay colectivos de todas partes porque la necesidad es legítima, la lucha es legítima. Todos esperamos que se apruebe el acuerdo con nuestras peticiones. Solamente nos falta la voluntad de los políticos porque hasta el momento el único que nos ha escuchado es el diputado Sergio Mayer.

Tenemos la liga de punto de acuerdo para que la firmen, está disponible nuestra cuenta de Facebook UTE Mx y en nuestra página de Facebook UTE México, que sean miles de firmas que se junten para que nos escuchen.

– Al ser el diputado Sergio Mayer un empresario y actor, qué les dice sobre los avances de su acuerdo.

Sergio Mayer tiene una sensibilidad diferente a los demás diputados porque conoce el medio, conoce cómo se trabaja y cómo se vide. Obviamente el diputado Sergio Mayer tiene muy claro que no somos un sector privilegiado, sabe de lo que carecemos, sabe que no tenemos todas ninguna garantía laboral.

El diputado Sergio Mayer ha sido muy sensible, nos contesta todas las llamadas y los mensajes, se ha reunido con nosotros vía zoom, pero nos damos cuenta que está solo, mientras tanto los ahorros se están acabando para quienes lo tienen, pero la mayoría tenemos deudas porque se trabaja con base a préstamos.

Son miles de miles de trabajadores, de empresas, que están en quiebra porque no se puede mantener una nómina con tanta gente y sin trabajo, lo cual es grave y triste porque ya hay gente que se ha suicidado por esta presión, es algo muy lamentable.

PROYECTO DE CARAVANAS CULTURALES QUE RECORRAN COLONIAS Y BARRIOS

– Desde tu óptica qué opinas de los conciertos virtuales.

Cualquier forma de trabajar es buena, pero creo que es un furor que pasa porque al principio todo mundo quería compartir su arte gratis, y ahora se ha tenido que vender todos los shows digitales para poder subsistir.

Actualmente tengo un proyecto con caravanas culturales que estén pasando por colonias y barrios para presentarles música, danza y teatro y que lo podamos transmitir por streaming.

Pedimos la reactivación de nuestro trabajo de alguna manera, ya le entregamos a la Secretaría de Cultura nuestra propuesta de llevar caravanas a las colonias y barrios. Queremos que desde su ventanas disfruten de payasos, batucadas, clases de yoga, recetas de cocina.

Estamos listos para trabajar, necesitamos el banderazo.

– Qué opinas de los autoconciertos, autoteatro, autocinemas.

Cualquier forma de expresión es buena, somo un país con tanta riqueza cultural que necesitamos de esas manifestaciones, necesitamos distraernos.

– Las personas que como tú son promotores del arte y el entretenimiento, ¿tienen un estimado de cuándo se podrían reactivar los conciertos?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), podría ser en octubre de 2021 que es cuando se puedan dar los permisos, por ello planteamos diferentes formas de manifestaciones culturales.

“NOS PAGAN PARA COMPLACER AL PÚBLICO”

– Así como a los que hacen televisión no los deja dormir el rating, lo mismo pasa con los promotores de espectáculos, no los deja dormir la taquilla.

Sí, es sumamente importante la taquilla, así como que el artista esté cumpliendo y que cumplamos todos. Los que nos dedicamos a este gremio somos especialistas en saber específicamente cómo leer un rider, cómo cumplir con todas las necesidades de un espectáculo y su complejidad. Lo más importante es que el artista ofrezca un show de calidad con un foro lleno de público, y lo más importante, que el público disfrute por el espectáculo porque para eso nos pagan, para complacer al público.

ANTES DE SER PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS, TRABAJÓ EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

– Cómo será la oferta para atraer al público nuevamente a los espectáculos en vivo

Con garantías de salud, todos debemos cuidarnos, ser más precavidos, darle al público garantías de higiene y de seguridad. Así como se hace la revisión que no pasen con armas, ahora nos tendremos que acostumbrar también a una a una cultura de higiene. Ojalá pronto existan medicamentos económicos y la vacuna para que podamos convivir como antes, el contacto humano jamás lo podrá suplir la mayor de las tecnologías.

– Si volvieras a nacer, ¿le apostarías de nuevo a la industria de la cultura y el entretenimiento?

Antes de dedicarme a esto yo estuve trabajando en la Cámara de Diputados por eso es que logré con mis compañeros de UTE hacer el acuerdo para la Cámara de Diputados.

Yo trabajaba en la Cámara de Diputados y cuando mi jefe se casa con Eugenia León y me voy a trabajar con ellos, yo decía ‘qué voy a hacer aquí’ y cuando conocí toda esta maravillosa industria de la cultura y el entretenimiento fue maravilloso porque todo es alegría.

Es maravilloso cuando prenden las luces, empieza el show y me puedo sentar a ver todo lo que logramos.

– Para ti cuál fue el show más bello que te ha tocado realizar.

El de Marcel Marceau que fue en el año 2004, así como muchos más.

– Con qué artista no volverías trabajar.

Uno no está peleado con el trabajo, sí hay artistas que tienen un poquito más de complicaciones, pero gracias a Dios siempre la he sabido he sabido sortear, he podido llevar las cosas a buen fin.

– Algo que desees agregar.

Solamente dar las gracias por el espacio y que deseamos pronto ser escuchados y volver a trabajar.

