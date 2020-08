En marcha, la recuperación turística de la Riviera Maya

Van 62 hoteles abiertos con 20 mil cuartos, confirman empresarios

La recuperación turística de la Riviera Maya está en marcha, luego que el estado ya se encuentra de manera uniforme en semáforo naranja. Los paseantes comenzarán a tener una mayor confianza de visitar estos destinos, donde ya hay 62 hoteles abiertos y casi 20 mil cuartos, según confirmó la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), que espera una recuperación sostenida en los próximos meses con el paulatino crecimiento de las operaciones aéreas.

En conferencia de prensa, el dirigente de los hoteleros organizados, Conrad Bergwerf, manifestó que la Riviera Maya continuará repuntando su ocupación hotelera en la actual temporada de verano, dado que julio finalizó con casi un 20 por ciento en promedio, por lo que prevé que en agosto pudiera tener una ocupación por encima del 23 por ciento.

Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM), Manuel Paredes, declaró que con la participación responsable de toda la sociedad en el cumplimiento de las normas de salud, se podrá el pase al color amarillo en el Semáforo Epidemiológico Estatal, durante las próximas semanas, lo que permitirá la apertura de más centros de hospedaje y de los atractivos turísticos, incluso a una mayor capacidad.

Finalmente, reconoció que hasta ahora, por lo menos el 50 por ciento de los visitantes que ha recibido la Riviera Maya son nacionales, pero consideran que conforme se vayan reabriendo nuevos vuelos internacionales se podrá elevar la ocupación y derrama económica foránea.

Aeropuerto Internacional de Cancún

El Aeropuerto Internacional de Cancún reportó un alza en sus operaciones el pasado fin de semana, cuando registró 440 operaciones programadas, cifra que no se obtenía desde finales de marzo.

De acuerdo con el reporte dado a conocer por Asur, empresa que opera el aeropuerto, el sábado se tuvieron 222 operaciones y el domingo, 218. Cuando antes de la pandemia por el Covid-19 sólo se tenían en promedio 400 operaciones al día.

Asimismo, la semana pasada se informó que durante julio el tráfico de pasajeros fue 74 por ciento menor a la de julio de 2019, cifras que no sorprenden, dada la situación que hoy se enfrenta con el turismo, que quedo parado, tanto nacional como el internacional, pero se espera que esas cifras mejoren, apenas se avance con el semáforo epidemiológico,.

Eeste el lunes se tuvo un total de 185 operaciones, con 90 llegadas de las que 54 fueron nacionales y 36 internacionales, así como 95 salidas, de las cuales fueron 55 nacionales y 40 internacionales, con destinos desde y hacia Miami, Charlotte, Nueva York, Atlanta, Houston, Filadelfia de las aerolíneas Delta, JetBlue, Sun Country, entre otras más.

Con las cifras del fin de semana se puede observar la recuperación del turismo en el destino, la cual, afirman ha sido de manera responsable, gradual y ordenada para que brindar mayor seguridad y confianza a los turistas que deciden optar por los destinos del Caribe mexicano para vacacionar, aun en medio de la contingencia.

Transmisión comunitaria de Covid no cede en Q. Roo: Ssa

Sobre la pandemia de Covid-19 en Quintana Roo hay que aclarar dos puntos muy importantes y es que con el paso al semáforo naranja en toda la entidad, surgen algunas confusiones. De entrada hay que entender y celebrar que en efecto existe una tendencia a la baja en el ritmo de contagios, sobre todo en la Zona Norte, no obstante, en segundo plano, pero no menos importante, esto no significa que la pandemia acabó, por el contrario, hay que mantener las medidas de prevención al máximo a fin de que el avance obtenido no se nulifique o se convierta en retroceso por malas decisiones, así que: a seguir usando cubrebocas obligatoriamente, respetar la sana distancia y lavarse constantemente las manos con agua y jabón.

En la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud a nivel nacional en torno a la pandemia del Covid-19, José Luis Alomía confirmó que la epidemia en Quintana Roo sigue activa, y aunque si hay una tendencia a la baja, especialmente en la zona Norte del estado, en lo que se refiere ala Zona Sur, aún no hay mucho que celebrar.

De acuerdo con Alomía, en las últimas semanas se presenta una epidemia basal, lo que significa, que hay cierta estabilidad en el número de casos y el ritmo de contagios, no obstante, el estado todavía está cerca del primer pico, por lo que es necesario mantener las medidas de seguridad y sana distancia, para que los contagios muestren un descenso sostenido durante mayor tiempo.

“Afortunadamente el número de defunciones ha tenido una importante disminución en las últimas dos semanas al igual que los casos activos, que en las semanas estudiadas ascendieron a 9 por ciento del total de los contagios que se han presentado en la entidad.

Chetumal con mayor intensidad de contagios

En estas últimas semanas el municipio de Othón P. Blanco (Chetumal) ha tenido la mayor intensidad en el estado; Bacalar, que se había mantenido con reducidos contagios, ha presentado un repunte importante, por lo que no se puede bajar la guardia”, aseveró.

En cuanto a Lázaro Cárdenas, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, dijo, “se encuentran en meseta, pero podrían todavía ascender si no se toman las medidas de seguridad necesarias, mientras que Benito Juárez (Cancún) y Solidaridad (Playa del Carmen) están presentando un ligero descenso en el número de contagios, lo cual representa una clara tendencia general a la baja, por tratarse de los municipios más poblados del estado”.

Sobre la ocupación hospitalaria, detallaron que existe un panorama alentador, porque sólo se encuentran ocupadas una tercera parte de las disponibles para atender pacientes Covid, de modo que hay suficiente disposición para pacientes con sintomatología grave, así como para los que requieren intubación.

Negocios en el sur comienzan a reactivarse

Con la llegada del semáforo naranja a la Zona Sur de Quintana Roo, muchos de sus negocios encuentran la oportunidad de reactivarse y no sólo eso, sino que los que ya operaban con el semáforo rojo, ahora pueden ampliar su capacidad, lo cual les representara un mayor derrama de ingresos y con ello el inicio de su recuperación, aunque ésta se vea lenta y lejana, ellos se conforman con que al menos ya pueden trabajar.

Ahora con una operatividad del 30% permitida en el sur de Quintana Roo, llegaron más clientes y tuvieron más ventas desde que inició la semana, afirmó la Unión de Propietarios de Restaurantes, Bares y Similares (Uprobars) en Othón P. Blanco (Chetumal).

El líder de Uprobars, Joaquín Ismael Noh Mayo, comentó que “tuvimos otro pequeño respiro financiero para unos 200 negocios en el sur, luego de exactamente un mes que estuvieron al 15% de operaciones por el alto índice de contagio del virus Covid-19, ahora se puede ampliar y con ello la confianza de la gente comienza a recuperarse”, manifestó.

Prevén una semana muy productiva

Celebró también que los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Bacalar y Othón P. Blanco (Chetumal) “Podrían tener una semana muy productiva en comparación con las anteriores, sobre todo a partir del 10 de julio, cuando se entró al color rojo en el semáforo estatal de riesgo epidemiológico”.

Así, declara que “Son buenas noticias para el sur del estado, habíamos tenido una racha de restricciones por los aumentos de casos de coronavirus, pero ya estamos saliendo de ese escenario negativo, no al 100% pero al menos ya se duplicó la operatividad de lo que teníamos la semana pasada en restaurantes y giros similares, los que venden bebidas alcohólicas”.

Confirmó un cambio positivo: “Al menos este lunes se pudo notar un cambio, en los establecimientos de este tipo se pudo observar más clientes, incluso algunos que estaban cerrados se animaron a abrir porque al haber mayores ventas ya se puede aguantar los costos de apertura”, recalcó.

Noh Mayo explicó que en el caso de los bares aún no se tiene la permisividad de iniciar operaciones, por lo que tienen que esperar a que el color pase a verde, aunque desconoce el sector empresarial cuándo pudiera suceder.

