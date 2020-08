Caso “Emilio ele”: ¿habrán puesto priistas “sus barbas a remojar”?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Si Gómez Urrutia es canadiense ya no podrá ser senador

Fue el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el encargado de soltar la bomba, finalmente, de lo que ha empezado a declarar el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin y, ¡vaya! que en las filas del PRI, más de uno ha empezado a “poner sus barbas a remojar” pues, de acuerdo a la dicho por el titular de la FGR, supuestamente “Emilio ele”, recibió instrucciones directas ni más ni menos que del ex presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda para, digamos, “invertir” la nada despreciable cantidad de poco más de 100 millones de pesos de los sobornos de Odebrecht a la campaña presidencial del tricolor de 2012 y luego, pagar alrededor de 120 millones a legisladores para la aprobación de las famosas reformas estructurales de 2013 y 2014.

La FGR, de inmediato, abrió una carpeta de investigación tanto a Peña Nieto como a Videgaray, -entonces, ¿no hubo pacto del presidente Andrés Manuel López Obrador con su antecesor?- y así como para imprimir una buena dosis de misterio al asunto, se dio a conocer que hay otros destacados militantes del Revolucionario Institucional involucrados en este espinoso tema, pero los nombres no se dieron a conocer. Se trata de un diputado y cinco senadores tricolores por lo que luego, luego, se empezaron a correr las apuestas en los corrillos parlamentarios de quiénes podrían ser, porque según Gertz Manero, será hasta que la Fiscalía a su cargo encuentre pruebas suficientes para judicializar la carpeta de investigación, cuando se sepan los nombres de los legisladores. Pues, ¿no que “Emilio ele” tiene una buena cantidad de videos, recibos y demás para demostrar sus dichos?

Lo anterior no dejó de causar cierto escalofrío porque hay un famoso refrán que dice que “en política no hay casualidades” y por la mañana de ayer se dio a conocer que el notario Luis Miranda Cardoso, padre del otrora poderosísimo diputado Luis Miranda Nava, fue encontrado muerto en su domicilio de Toluca, Estado de México, víctima, presuntamente de robo a casa habitación, pero esta tesis no ha sido suficientemente fortalecida; habrá que esperar a que las investigaciones avancen.

Podría resultar hasta lógico que las miradas se hubieran dirigido precisamente, al ahora diputado Miranda Nava quien, como se refirió en líneas anteriores, gozó de un gran poder desde que Enrique Peña era gobernador del Estado de México. De hecho, este legislador priísta se convirtió en el “susurro tras el trono”, aún en los tiempos en los que se desempeñó como subsecretario de Gobernación, con el ahora senador Miguel Angel Osorio Chong y aprovechaba su posición para promocionar su cercanía con su compadre, lo que lo llegó a colocar en la cúspide de la política y por ello, mandar y disponer a placer, haciendo gala de total soberbia.

Aquí las preguntas son: ¿ya habrá puesto Miranda Nava “sus barbas a remojar”?, ¿pensó alguna vez estar en medio de tan comprometedora situación? Eso ya se verá con el paso del tiempo.

*** Ayer en Tijuana, la juez de control, Patricia Hernández Haro giró una orden a la Fiscalía General de Baja California para que, luego de más de un año de aseguramiento, liberara 10 inmuebles propiedad de la empresa gasera Blue Propane, esto en un lapso menor a siete horas. No obstante, mientras algunos funcionarios acataban la orden judicial, el Jefe de la Unidad de Delitos Patrimoniales de la FGE, Arturo Gutiérrez Tovar, evitó que las estaciones de carburación fueran liberadas; lo que representa un total desacato a la sentencia. Este asunto, -hay que recordar-, es parte de la guerra por romper el monopolio del gas en Baja California, mercado que se encuentra dominado por el Grupo Tomza, de Tomas Zaragoza.

*** Muy anunciado ya, que la priísta Dulce María Sauri Riancho será la próxima presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados con lo que, afortunadamente, el PT y los duros de Morena, no pudieron concretar su maniobra para que fuera el ilustre Gerardo Fernández Noroña, el que presidiera la Mesa Directiva de la Cámara Baja. Bueno, pues se comenta en los corrillos del Palacio Legislativo de San Lázaro que fue tal el berrinche que hizo Fernández Noroña, que el fin de semana, por las “benditas redes”, se autoerigió como el presidente de la Cámara de Diputados legítimo, así como le hizo su jefe López Obrador en el pasado, cuando perdió las elecciones frente a Felipe Calderón. Nada la funciona a este vulgar diputado petista que tiene toda la intención de ser el sucesor del tabasqueño. ¡Horror!

*** Las 10 agrupaciones que integra la Unión Nacional de Sindicatos Minero Metalúrgicos y Metal Mecánicos de México (UNASIM), buscan una vía legal en Canadá para que su gobierno informe oficialmente si Napoleón Gómez Urrutia es aún ciudadano de ese país, lo cual lo invalidaría constitucionalmente para mantener su cargo de senador de la República y al mismo tiempo mantener su lealtad a un estado extranjero. Asesorada, por abogados en derecho internacional, la UNASIM, presidida por el diputado Carlos Pavón Campos, realiza gestiones para que el gobierno de Canadá de una respuesta definitiva acerca de si el senador de Morena mantiene la ciudadanía canadiense. Como se recordará, el 2 de enero de este año, Gómez Urrutia viajó con su esposa, Oralia Casso, a Vancouver, Canadá, ciudad en donde vivieron entre 2006 y 2018 y los dos ingresaron a ese país con pasaportes canadienses, de acuerdo a información el sitio internacional de noticias thebreaker.news, que incluso mostró fotos de la pareja y de sus documentos, lo que demostraría que el legislador mantiene la nacionalidad de esa nación. En noviembre de 2018, un tribunal federal ordenó a Gómez Urrutia aclarar detalles sobre su renuncia a la nacionalidad canadiense y el senador mostró un certificado expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con fecha del 9 de marzo de 2018, luego de que se presentó al consulado mexicano en Vancouver para declarar que renunciaba a la nacionalidad canadiense. Sin embargo, no hay evidencia que Gómez Urrutia haya renunciado a la nacionalidad canadiense ante las autoridades de ese país, lo que debió suceder, de acuerdo con el derecho internacional. La UNASIM considera que, evidentemente, Gómez Urrutia cuenta con la complicidad de las autoridades mexicanas de Relaciones Exteriores, pero las canadienses tendrán que dar una respuesta puntual, sobre si el legislador de Morena es aún canadiense o no.

