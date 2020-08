Vacuna universal y gratuita

Ángel Soriano

En el primer trimestre de 2021 se tendrá la vacuna latinoamericana producida por México y Argentina, la Fundación Carlos Slim, la Universidad de Oxford y el laboratorio AztraZeneca, en un trabajo conjunto de voluntad política, financiamiento, tecnología e investigación médica, que permitirá enfrentar la pandemia de Covid-19 que asola al mundo.

Anoche el presidente de Argentina, Alberto Fernández, -simultáneamente a lo realizado por el canciller Marcelo Ebrard- anunció que su país aportará materia prima y México la envasará y distribuirá y tendrá un costo de entre 3 y 4 dólares para la región, en tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que el medicamento será gratuito y universal para nuestro país.

Y aunque puede haber diferencias de enfoque, costos, producción y manejo, es un avance para la humanidad en su conjunto si es que se considera que a la vacuna, de acuerdo a la petición de México en la ONU, deben tener acceso equitativo todos los países, no se debe especular ni obtener ganancias, sino que debe de ser una aportación generosa para el mundo.

Sin duda que la Fundación Carlos Slim jugó un papel definitivo: la confianza en que la generación de utilidades para las empresas de interés social deben estar al servicio de la comunidad, una excelente relación con el poder político, apoyo a la ciencia y la alianza con diversos sectores se logra un resultado eficaz para enfrentar a un enemigo que amenaza con arrasar la humanidad. Enhorabuena.

TURBULENCIAS

Colima, ejemplo de rebeldía

El subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió de los riesgos que puede generar el Congreso de Colima en caso de que determine imponer multas de hasta 40 mil pesos a quienes no usen cubrebocas, pues eso significa responsabilizar a otra persona de un mal que afecta a la humanidad y que no se debe señalar al otro, además de que la Ley General de Salud impone el respeto a los derechos humanos y a la libertad de cada persona el decidir usar y no hacerlo. Se vería, indicó el subsecretario, si implantar una medida como esas corresponde a la autoridad local o será necesaria la intervención federal… Esto coincide a unos días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se reúna con la Conago en donde la Alianza Federalista pretende ser mano en la agenda a discutirse, aunque el primer mandatario advirtió que no irá a pelearse con los mandatarios, sino a establecer un diálogo para encontrar soluciones a los graves problemas nacionales… Morena rechazó la propuesta del PAN de cancelar los festejos con motivo de la Independencia de México a celebrarse los días 15 y 16 de septiembre, al considerar que el Presidente no debe dar el mal ejemplo de organizar reuniones masivas y sin cubrebocas; los festejos deben realizarse a distancia, señaló, pero fueron rechazados… Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), iniciaron el proceso para reacreditar a la Licenciatura que oferta la Facultad de Enfermería Huajuapan de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO). “Nuestra institución está muy comprometida con los procesos de evaluación, alcanza ya más del 87% de la matrícula registrada en programas académicos evaluados”, afirmó el rector de la Máxima Casa de Estudios, Eduardo Bautista Martínez y reconoció el trabajo del personal administrativo, docente y estudiantil, de enfermeras y enfermeros, en primera línea en la actual contingencia sanitaria…

