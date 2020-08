Acabar con corrupción, nepotismo e impunidad, objetivo de la reforma al sistema de justicia federal

Los encuentros o reuniones podrán ser del más alto nivel que se quiera, pero resultarán irrelevantes si no se cumplen los propósitos que en el papel se ven bien.

En el mundo se llevan a cabo foros y cumbres sobre seguridad, economía, pobreza, calentamiento global, pero muchas veces terminan en reuniones de buenas intenciones porque no resuelven nada o casi nada.

Esperamos no sea el caso del Primer Encuentro Nacional Virtual “Desafíos de la Justicia Mexicana”, organizado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, que reunió a representantes de los tres Poderes.

El presidente la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, en su discurso inaugural destacó la importancia de la reforma al Poder Judicial de la Federación instrumentada con visión autocritica por la propia Judicatura y avalada por el Ejecutivo federal.

“Es evidente que no puede haber transformación del Estado sin una profunda renovación del Poder Judicial y del aparato de justicia”, dijo. Y añadió:…“es hora de hacer frente a una de las principales demandas sociales: el verdadero acceso a la justicia para todas las personas; no permitamos la simulación, porque no se trata de maquillar o disfrazar la realidad”. El coordinador de los senadores de Morena reconoció que la justicia en México ha vivido desde hace décadas un “cáncer terminal” conformado por la corrupción, el nepotismo y la impunidad. “Estos deleznables parásitos se han arraigado en las estructuras de los aparatos de procuración e impartición de justicia en todo el país y ya es tiempo de acabar con ellos”.

Y agregó: el Estado tiene poco más de cinco mil órganos jurisdiccionales en todo el país. Los órganos de justicia locales y del Poder Judicial federal, de acuerdo con el Inegi, resolvieron durante el último año 2 millones 300 mil asuntos. La mitad de ellos resueltos por órganos federales y el resto por los órganos locales.

Las reformas que hoy nos convocan son de gran calado, insistió y advirtió que “nunca más en la Judicatura Federal debe haber cabida para malos jueces ni para jueces mediocres. Aspiramos a alcanzar el grado de excelencia en el ingreso y la formación permanente en la carrera judicial, pero para eso se requieren juezas y jueces sensibles”. Monreal se comprometió a presentar muy pronto una reforma que posibilite la protección eficaz a juezas, jueces y a todos aquellos operadores de la materia penal, en los fueros federal y común, quienes, por sus funciones, se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Reconoció que el complejo contexto originado por la pandemia de Covid-19 ha puesto en evidencia que en los órganos de administración y procuración de justicia se carece de los instrumentos legales que les permitan operar con herramientas tecnológicas modernas. Por esto, dijo, se debe avanzar hacia el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y, de esa forma, cumplan su labor de mejor manera.

El ministro Arturo Saldivar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que modernizar la justicia federal tiene un renovado sentido de urgencia en este momento por la pandemia. Es necesario, añadió, que la población tenga acceso a una justicia moderna, de mejor calidad, cercana, con mayor sensibilidad social y humana, así como eficiente y eficaz.

Añadió que esta reforma -elaborada al interior del Poder Judicial de la Federación y presentada como iniciativa por el Presidente de la República- responde a un claro compromiso del Estado mexicano con la autonomía e independencia judiciales, y ha sido ejemplo de diálogo y colaboración institucional. A su vez, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, ante funcionarios del gobierno federal, gobernadores, legisladores, catedráticos y barras de abogados del país, afirmó que esta es una oportunidad única “que no debemos desperdiciar”.

“Nosotros, en la FGR tenemos una visión muy clara de qué es lo que está pasando en el país, cómo lo debemos resolver y cuáles deben de ser nuestras funciones”, afirmó.

Admitió que si no presentamos con toda claridad un proyecto que lleve a una verdadera justicia, que hoy afecta a los mexicanos, no vamos a dar el resultado que realmente tenga algo que ofrecer a la realidad que vivimos.

Gertz Manero dijo que en la FGR “todos los delitos federales han ido a la baja, porque servimos diariamente a quienes llegan con una denuncia para resolver un problema de justicia inmediata”. Creo, además, que ya debe acabarse ese sistema de quién le echa la culpa a quién, para encontrar un sistema de quién asume la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros los mexicanos”.

