Elsa Rodríguez Osorio

El lunes pasado personal del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza envió al estado de Baja California Sur 40 fracciones de plasma de donantes convalecientes ya recuperados de Covid-19, con la finalidad de ayudar a 20 derechohabientes que padecen esta enfermedad en la entidad. La doctora Natirene Sánchez Almazán, encargada del Banco de Sangre del Hospital General de Zona con Medicina Familia No. 1 en La Paz, explicó que el protocolo del IMSS es aplicar plasma a los pacientes mayores de edad con infección por Covid-19 graves o con enfermedad neumonía y factores de riesgo para mal pronóstico. “La idea es que quienes donaron son pacientes que ya tuvieron el virus, que desarrollaron anticuerpos que van a ayudar a los enfermos a hacerle frente al Covid-19”. Actualmente hay 4 bancos de sangre autorizados para extraer el plasma a los pacientes convalecientes: Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, CMN La Raza, CMN de Occidente y la UMAE 34 de Monterrey, Nuevo León; además de algunas entidades federativas que se han sumado a este protocolo. Para el envío de este plasma, el IMSS usó una empresa que se especializa en el traslado de muestras biológicas que necesitan mantenerse congeladas en contenedores especiales a menos 20 grados centígrados y que cumple con todas las regulaciones sanitarias para el trasporte de este tipo de productos. El Banco Central de Sangre del CMN La Raza es el más grande y donde la afluencia de donantes ha sido mayor, lo que permitió tener un stock suficiente de plasma y poder apoyar a otros estados, donde la disponibilidad ha sido limitada. Sin embargo, sigue haciendo falta que más pacientes recuperados de Covid-19 donen, se pueden recibir de cinco a seis donadores por día, y es una buena labor altruista.

Quienes viven con alguna enfermedad no transmisible como los pacientes con diabetes e insuficiencia renal que han sido trasplantados, debido a Covid-19 y falta en los hospitales, de nefrólogos, especialistas en trasplantes, cuidadores intensivos de diabetes, oftalmólogos y ortopedistas, se ha traducido en la postergación indefinida de citas para el control médico, suspensión de los servicios de laboratorio y saturación excesiva en servicios esenciales atendidos por escaso personal, apunta Alan Valladolid Delgado, presidente de la Asociación Renal Venados, entidad adherente a la Coalición México Salud-Hable. Afirma que “si se atiende a personas trasplantadas, cuyo organismo está rechazando el nuevo órgano y que se brinda el servicio de hemodiálisis a quienes lo necesitan cada tercer día, pero la atención necesaria y justificada que se brinda por casos de Covid-19 no debe excluir a quienes cursamos la vida con una enfermedad crónica sobre todo a los inmunosuprimidos que, en buena medida, somos los que estamos en mayor riesgo de agravarnos. Demandamos a las autoridades del sector salud y a las hacendarias que se asignen los recursos necesarios y urgentes que permitan reabrir, en espacios distantes de las áreas Covid-19 de los hospitales, las consultas a pacientes por enfermedades no transmisibles, los servicios de laboratorio y la dotación oportuna y suficiente de medicamentos. Igualmente requerimos apoyo psicológico de acompañamiento pues se agrega a nuestros males de origen, estados de psicosis por el temor de contagiarnos de coronavirus, ya que vivimos con varias de las primeras comorbilidades presentes en los decesos por la pandemia. Si contraen Covid-19 las personas trasplantadas, lo más probable es que fallezcan, pero aun sobreviviendo perderían el riñón trasplantado, que les costó tantos años recibir (16 años en su caso)”, finalizó.

Lidiar con el dolor de espalda puede resultar abrumador, incluso tareas simples como cargar las bolsas del supermercado son insoportables. La causa del dolor de espalda baja puede ir más allá de esa torsión o levantamiento que provocó el malestar en un principio, hay que estar atento para prevenir el dolor futuro y llegar a la fuente que lo causó en primera instancia. “Si esperas a que el dolor de espalda se vuelva debilitante, habrás esperado demasiado. En la mayoría de las personas, el dolor de espalda se disipa en aproximadamente una semana o dos, pero si tu dolor es prolongado o crónico, es momento de acudir con un especialista en columna vertebral”, explica el doctor Hosun Hwang, especialista en columna vertebral del Hospital Houston Methodist.

