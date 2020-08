La moneda está en el aire

¡Que conste,.. son reflexiones!

Sócrates A. Campos Lemus

MUCHOS NOS HEMOS IMPACTADO POR LA ACCIÓN DE AMLO. Pelear contra de muchos años de corruptelas y poner en el banquillo de los acusados, sea como sea, a cinco ex presidente del país: Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, tendrá un impacto brutal en el país. No es poca cosa eliminar a toda una época y terminar, porque sus acciones a eso les condujeron, a tener una fuerza en el país. Ellos cavaron la tumba del neoliberalismo, nadie les obligó. Sus acciones dejaron que el pueblo encabronado y molesto por su entreguismo y cinismo, condujera en un magistral golpe electoral el cambio que ha sorprendido a todos los mexicanos, incluyendo al mismo presidente AMLO.

Pero ni tardo ni perezoso si algo tiene el Presidente es una enorme experiencia en la manipulación y manejo de las bases políticas y logra, antes incluso de que su organización que él creo y controla: MORENA se consolide, poner las bases de lo que ha señalado como el verdadero objetivo: EL CAMBIO DE SISTEMA y para allá va que vuela.

Sacar los trapitos al sol de los altos niveles de corrupción y de los miles de millones despilfarrados, robados o escamoteados de los fondos y bienes públicos pondrá en guardia a la vieja guardia de la política nacional que de una u otra forma está relacionada con este proceso y con su enriquecimiento. El mismo sector privado debe estar en serios conflictos de poder y en extremar los lazos de poder con el actual gobierno, porque al conocerse los hilos conductores de la corrupción y el saqueo todos, sin duda alguna, conducen a sus centros, y si quieren guardar su equilibrio, lo mejor que deben hacer es mantenerse quietos y en silencio, tal como lo vienen haciendo, y ahora podremos entender las razones por las que AMLO mantuvo esa relación con los que anteriormente eran considerados LOS MAFIOSOS DEL PODER y ahora son considerados LOS ALIADOS DEL PODER, porque si sabemos operar el cambio en paz, efectivamente será un ejemplo a nivel mundial de que se pueden lograr cambios que se requiere en el mundo y sobre todo se puede fortalecer el camino del desarrollo y la fuerza del país. Este sería el camino del cambio en paz y sin las convulsiones y confrontaciones armadas en un pueblo, por ello la facción radicalizada de Morena debe estar muy confundida y tendrá que entender que lo que busca AMLO es un cambio en paz, y para ello, si es necesario, ellos se pueden quedar en el camino, pero es vital que la experiencia y el buen tacto de AMLO y todo el equipo de operación logren realizar este proceso en paz y sin violencia. Si se logra será como lo hemos dicho, un gran ejemplo mundial y esto impactará a muchos sitios.

Mantener las buenas relaciones con los poseedores de los medios de producción, del comercio y las finanzas garantiza, sin duda, el buen camino y poder establecer un buen equilibrio entre los factores de producción que sean la base para un nuevo modelo económico, político y social, y ahora sí, claro, que se requerirá de los teóricos que den forma al proyecto y a la nueva ideología que no será sencillo de lograr. Si los grandes capitalistas, empresarios, financieros y comerciantes quieren sobrevivir en un mundo que está a punto de estallar y donde la violencia no resolvería nada y terminaría con su poder, el mejor camino es el propuesto por AMLO, de una forma sensible y sin confrontaciones violentas, con eficiencia y dentro de una soledad increíble, pero que le brinda mayor fuerza en su pensamiento y acción por ello, cuando habla de su valor moral no anda perdido, sabe que ahora los mexicanos solamente confían en él y por ello su fuerza y poder, pero no para establecer una dictadura, sino para modelar un nuevo sistema que garantice el bienestar social y la mejor distribución de la riqueza. Esto es una revolución pacífica y no está en los niveles de la violencia en que se dan normalmente los movimientos sociales, de ahí su fuerza, poder y valor.

Cuando este proceso inicia, seguramente, despertará mucho enojo y confusión en algunos sectores que reaccionan en un gran sentido visceral y por ello confunden y se confrontan a lo tonto, manteniendo un desgaste de su gente y de los proceso del cambio, por esa razón, cuando entran los factores de denuncia de los grandes saqueos, corrupciones y complicidades no están ajenos, muchos, de sus relaciones y complicidades y esto lo deben entender porque si no, lo seguro es que la simple aplicación de la ley sin tener que establecer venganzas inútiles, les podría llevar a la cárcel, sin duda alguna.

La cloaca y la mierda es tan grande que sirve para hundir a muchos o sirve para que sea el abono de un nuevo país y cambio y en eso debemos reflexionar todos, lo que también debemos evitar es el mantener una postura de adoración y culto de personalidad para el presidente, hay que respetarlo y quererlo, hay que valorar su gran fuerza y valor y empeño para el cambio, pero sin llegar al culto como en muchos países que llevaron a los dirigentes a la ruina cuando perdieron el piso y creyeron que eran dioses. No olvidar que el poder marea a los inteligentes, pero a los pentontos los enloquece. Aquí no debe existir el culto a la personalidad que distinguieron a muchos gobiernos que tuvieron buenas intenciones y que terminaron mal, con dictadorzuelos que al paso del tiempo también cayeron y generaron conflictos.

Entender que un cambio pacífico, que mantenga a todos en paz, es el mejor camino para un cambio real, dejemos que la buena conducción sea base para la transformación y que el esfuerzo de todos rinda pronto los resultados necesarios para salir del fondo y de la enorme crisis que vivimos, para el bien de todos. Estamos ante una gran transformación y en ella, todos salimos o todos perdemos, la moneda está en el aire.

