Espionaje en el gabinete. Todos desconfían de todos

Índice político

Francisco Rodríguez

A medida que aumenta aceleradamente la destrucción de las bases constitucionales, económicas, sociales y políticas del país, crece desproporcionadamente la desesperación del “caudillo”, lo mismo que el espionaje del gobierno hacia sus colaboradores y hacia todos los sectores antes productivos.

Y no se puede juzgar como una simple medida de acciones y reacciones, sino se observa con preocupación creciente que obedece a una reiterada y tozuda estrategia por acabar con todo lo que existe o funcionaba, para ubicar en su lugar ideas y ocurrencias descabelladas de dominación y anarquía a falta de ideas, objetivos y programas.

Saquear, mentir, exterminar y traicionar son las consignas emitidas desde la cabeza visible del Estado. A partir de un resentimiento intencional que nace del odio hacia todo lo que hicieron los anteriores, sin detenerse ante ninguna consecuencia, sin prevenir los rebotes, sin parar mientes en el daño que se ocasiona. Se trata de imponer una nueva historia, una nueva época que quede como impronta del sexenio.

Quien exprese una idea contraria a los veredictos de la destrucción se expone a ser reprimido o cesado en sus funciones. Todos los colaboradores están pendientes de lo que proponen los demás para intrigarlo y vituperarlo. Todos reportan los movimientos sospechosos al círculo íntimo del “caudillo”. Están apanicados.

Un régimen sin ideas ni estructuras, y sin capacidad de interlocución

El aparato de supuesto gobierno se ha convertido en una carpa de chismes y delaciones que sólo aportan miseria y desconfianza. El espionaje es la suprema ratio. Sólo tiene razón el que manda, aunque repetidamente se equivoque. Al que se le ocurra corregir desaciertos puede irse considerando hombre muerto.

El culto y el incienso se le ofrenda a un solo dedo. El régimen de la Cuarta Decepción se asemeja cada día más a una funesta barandilla de Ministerio Público. Nadie puede aportar una idea que rebase los reducidos asuntos de su competencia.

El régimen reproduce a velocidad turbo los usos, protocolos y costumbres de las peores y más ineficaces dictaduras, las que dependen del estado de humor del hombrecillo de Palacio, las que no ofrecen más alternativas que ir para atrás, siempre para atrás, en todos los renglones.

Un régimen sin ideas ni estructuras, y sin capacidad de interlocución con el que manda no puede subsistir mucho tiempo. Un movimiento sin articulación, sin ideología cierta y sin bases militantes nació muerto. El Jefe corre a parecerse a un cadáver político. Lo único que queda son los golpeadores, los esquiroles y, claro, los agachados.

Los cuatroteros han logrado llenar de estiércol la memoria de los grandes líderes sociales de la izquierda mexicana, pues con esas actitudes y vergüenzas han traicionado todo lo que se puede traicionar en éste y en cualquier país que se respete. Sacrificaron las tradiciones progresistas de los contestatarios emblemáticos.

La nomenclatura mexicana en el poder es el vector de la nueva mafia

No hay confianza en el gobierno para invertir o hacer algo de provecho. Todos los sectores desconfían de la palabra del que manda. Hay incertidumbre generalizada y se piensa y se comprueba a cada paso que las pretensiones de los que ordenan es quedarse con todo lo que a su juicio esté mal acomodado.

Reprimen a todo aquél de adentro y de afuera que esté en desacuerdo, festejan y premian a los mercachifles y traidores, erigen la gloria para los corruptos y los que se mochen, se complicitan en la locura del crimen y de lo mal habido, aunque tengan que arrasar a quien sea.

La nomenclatura mexicana en el poder es el vector de la nueva mafia. Ahí se empollan aquéllos que puedan estar autorizados. Para eso cuentan con las diatribas y consignas que se emiten en las “mañaneras”, donde se enfrenta a los gremios, a los sectores, a las clases y a las regiones territoriales.

Se confunden metas con procedimientos, principios con masturbaciones, objetivos con fantasías sin sustento alguno. El engaño presidencial y sus otros datos son un simple boomerang contra las cabezas de colaboradores y ciudadanos, que normalmente se regresa contra los descocados intereses del de Tepetitán.

Audomaro Martínez ha hecho bien su tarea: ¡nos espía a todos!

El régimen chusco de los morenistas ha construido una tragedia detrás de un telón de falacias. Nunca ha tenido una idea de nada, ni de prioridades básicas, ni de estructuras elementales para iniciar cualquier cambio. No entiende de socialismo, de república, ni de elementos fundamentales del poder. Sólo se espían entre ellos y se paralizan de miedo.

Catorce multinacionales mexicanas están desmantelando sus oficinas para cambiar su domicilio a Estados Unidos. Los hombres de negocios del Valle de México y de Monterrey sufren acoso y espionaje, por lo cual ya son bastante cuidadosos en sus conversaciones privadas y en sus reuniones públicas. Sus computadoras y celulares han sido intervenidos por el Centro Nacional de Inteligencia a cargo del fiel Audomaro Martínez.

Si se llegan a comprobar las filtraciones del boliviano Evo Morales sería el final. Ha dicho, según publicaciones especializadas, que “cantidades fuertes de dinero provenientes de la venta de cocaína boliviana se usaron para la campaña presidencial. Millones de dólares de mercancía de primera calidad”, argumenta.

Y así sí, tienen razón en andar nerviosos. Y cada día que pasa se observa que quizá por ello, el “caudillo” se apoya y se refugia en sus gorilas armados hasta los dientes.

El ciclo de la Cuarta Decepción ha llegado a su propio espejo

A eso se puede deber el miedo a las multitudes. El rehuir el diálogo con el pueblo. Ya ni eso le resta a aquél contumaz viajero a provincia para tener el pretexto de desatender sus responsabilidades. El ciclo de la Cuarta Decepción ha llegado a su propio espejo.

De ahí la destrucción, la desesperación, el espionaje y la desconfianza del gobierno mexicano.

Donde hay miedo, no puede haber nada razonable ni sensato.

Están atrapados por su propia ignorancia e incapacidad. Robar, mentir y traicionar tienen que ser los obligados referentes y los parámetros de todos los dogmas.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Vísperas del II Informe del Presidente de la República a la Nación y éste, en una mañanera para demostrar quién mece la cuna, mandó línea directa a los diputados del PT y Morena para que respeten a la tercera fuerza que le corresponde presidir a la Cámara de Diputados, al PRI. Pidió actuar con legalidad y no hacer lo mismo de antes: “nada de maniobras por cargos, no se deben hacer cosas indebidas, se tiene que respetar el reglamento”. Mencionó que no es triunfar a toda costa y explicó que esto perjudica al partido porque se le dan argumentos al conservadurismo de criticarlos, “ya me imagino los encabezados: Compraron votos”. Criticó a los medios de comunicación por presentar encuestas cuchareadas, manifestando que él tiene sus propios datos en donde tiene una aceptación del 64%, “esto es gracias al pueblo y no le voy a fallar.” (Ayer el diario Reforma destacó su propio estudio demoscópico, a cargo de Lorena Becerra, y en ésta AMLO obtiene el 56% de aprobación y 41% de rechazo). AMLO, además, dio todos los pormenores de su segundo informe de gobierno que se llevará a cabo hoy a las 9 AM. Dejó en claro que su eje principal será el tema de la corrupción y que se respetará la sana distancia, por lo que sólo habrá alrededor de 70 invitados destacando a los representantes del sector obrero, indígenas, empresarios, gobernadores, integrantes del congreso, el FGR, el titular de la SCJN, el gabinete presidencial y medios. En temas económicos, contradijo las predicciones del titular de la SHCP, abundando sobre la crisis económica mundial y la respuesta que ha tenido México con su modelo de recuperación. Resaltó de nueva cuenta que no va a endeudar al país y que vamos en una V, no obstante, evitó dar una fecha tentativa para ver resultados tangibles. En temas cotidianos, explicó el panorama sobre la solicitud para que se realice la consulta para enjuiciar a los ex presidentes: “si la gente no lo hace, la voy a solicitar yo.” Como de costumbre, mencionó los casos de Lozoya, Ancira y García Luna. Además, dijo que la compra de los boletos de la rifa del avión no es obligatoria al interior del gobierno como se ha venido manejando en medios de comunicación y redes sociales, mencionó que de los 6 millones se venderán 4 como mínimo e invitó a la gente a participar, recordando que todo será destinado para salud. En temas de influenza, evitó hablar del inicio del periodo de vacunación que se tenía prevista para estos meses y transfirió el tema al subsecretario de salud. Por último, mencionó que van analizar la propuesta de una minera de oro en Sonora que busca extenderse y realizar una inversión millonaria.

